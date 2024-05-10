Tırnağına Bakıp Söylüyoruz: Hayatın Nasıl Geçecek?
Tırnağına Bakıp Söylüyoruz: Hayatın Nasıl Geçecek?
Eller de tıpkı gözler gibi hayata dair gizli kalmış sırlarımızı, dile getirmediğimiz gerçekleri ortaya çıkarıyor... Nasıl biri olduğun ya da nasıl bir hayat yaşayacağını keşfetmemiz için bize ellerini uzat! Tırnaklarınla kazıyarak elde ettiğin hayat acaba sana neler getirecek?
Hazırsan başlıyoruz!
Hangisi tam senin tarzın ve tırnak tipin? Seç Bakalım!
Gerçek Bir Lider ve Kazanan Olacaksın!
Moda ve Sanat Akımlarının Öncüsü Olacaksın!
Işıltılı Dünyaların Mimarı Olacaksın!
Daima Saygın ve Güvenilir Olacaksın!
Saf ve Temiz Olanla Hep Mutlu Olacaksın!
Para ve Ekonominin Kalbi Olacaksın!
İstediğin Her İşte Başarılı Olacaksın!
Sevgi Dolu Ruhunla İlham Kaynağı Olacaksın!
Durmak Bilmeyen Bir Maceraperest Olacaksın!
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