Ticaret Bakanlığı'ndan Dönerciye Tavuk Dürüm Menüsü Cezası

Ticaret Bakanlığı'ndan Dönerciye Tavuk Dürüm Menüsü Cezası

Oğuzhan Kaya
12.11.2025 - 14:11

Ticaret Bakanlığı bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti. Tavuk dürüm menüsü tabelasında içecek olmasına rağmen kola eklendiğinde ek ücret talep eden işletme hakkında X hesabından açıklama geldi. Menü fiyatı ve istenen ürün arasında fark olduğunu tespit eden bakanlık işletmeye idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın paylaşımı şöyle;

Bir vatandaşımızdan, İzmit merkezde faaliyet gösteren bir restoranda, menüde ve ışıklı tabelada “Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL” olarak belirtilmesine rağmen, menüde yer alan içecek seçeneği kola tercih edildiğinde ek ücret talep edildiği yönünde bildirim alınmıştır.

Ticaret Bakanlığımız ekiplerince konu hakkında ivedilikle inceleme gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetim sonucunda; menü fiyatı ile tahsil edilen fiyat arasında farklılık bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, söz konusu uygulama “yanıltıcı reklam” kapsamında değerlendirilmek üzere Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü – Reklam Kurulu’na sevk edilmiştir.

Vatandaşlarımızın benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirimde bulunmaları önemle rica olunur.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan ise konuyla ilgili X hesabından bir açıklamada bulundu.

'Menüde ne yazıyorsa kasada da o olmalı. 

Reklamda ne sunuluyorsa, tüketiciye de o sunulmalı.

Vatandaşımızı yanıltan hiçbir uygulamaya göz yummayız.'

Gündem Editörü
