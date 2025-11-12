Ticaret Bakanlığı'ndan Dönerciye Tavuk Dürüm Menüsü Cezası
Ticaret Bakanlığı bir vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti. Tavuk dürüm menüsü tabelasında içecek olmasına rağmen kola eklendiğinde ek ücret talep eden işletme hakkında X hesabından açıklama geldi. Menü fiyatı ve istenen ürün arasında fark olduğunu tespit eden bakanlık işletmeye idari para cezası uyguladı.
Bakanlığın paylaşımı şöyle;
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan ise konuyla ilgili X hesabından bir açıklamada bulundu.
