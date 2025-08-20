THOMSON'dan Taşınabilir, 4K Ultra HD Dokunmatik Ekranla İnovasyon Parmaklarınızın Ucunda
Avrupa’nın en çok bilinen televizyon üreticilerinden THOMSON, taşınabilir ekran kavramını yeniden tanımlayarak onu daha yönlü hale getiriyor. Go Plus ile dokunmatik ekranın eklenmesi ve dev bir taşınabilir cihaz olma özelliği sayesinde deneyim, yepyeni bir seviyeye ulaşıyor. Üstelik 4K Ultra HD çözünürlüğü ve şık metal kaplaması, bu ekranı hem ev hem de profesyonel kullanım için ideal bir çözüm haline getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelişmiş ve Yüksek Performanslı Taşınabilir Ekran
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evde: Kablosuz Özgürlük
Ofiste ve Ötesinde: Dokunmatik Ekran Devrimi
Zarif Tasarım ve Üstün Performans
Fiyat ve Erişim
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın