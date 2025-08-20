THOMSON'dan Taşınabilir, 4K Ultra HD Dokunmatik Ekranla İnovasyon Parmaklarınızın Ucunda

Go Plus, profesyonel bir ortamda pratikliği ve esnekliği ile öne çıkıyor. Dokunmatik ekranı sayesinde interaktif beyaz tahta işlevi de görebilen bu ekran, beyin fırtınası oturumları veya iş birliğine dayalı atölye çalışmaları için mükemmel bir seçim. Bir Word, PowerPoint veya Google Docs belgesini doğrudan ekranda düzenlemek zahmetsiz hale geliyor.

Ayarlanabilir yükseklik ve eğim fonksiyonu ve dikey modda kullanılabilme özelliği ile Go Plus, hem yatay hem de dikeyde çeşitli profesyonel ihtiyaçları karşılayan özel olarak tasarlanmış bir araç olmasıyla beraber; ayrıca perakende mağazalarında veya etkinliklerde de kullanılabilir ve izleyicilerin dijital bir kataloğa göz atarak, bir web sitesini keşfederek veya dijital ve fiziksel deneyimleri sürükleyici bir şekilde birleştirerek sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanır.