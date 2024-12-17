Tercihlerine Göre Hangi Ev Senin Olmalı?
Tercihlerine Göre Hangi Ev Senin Olmalı?
Eğlenceli bir Onedio testi daha! Sana vereceğimiz şıkları seçerek nasıl bir evin olması gerektiğini söyleyeceğiz. Sorularda dürüst olursan, hak ettiğin evin nasıl bir şey olduğunu görebileceksin!
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1. İlk sorumuz: Evin şu an temiz mi?
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2. Sence haftalık ev temizliği için kaç saat ayırılmalı?
3. Devam edelim! Evinin temiz kokması için sık sık kullandığın koku, bunlardan hangisi?
4. Peki ilk kez gittiğin bir evin temiz olup olmadığına bakar mısın?
5. Dürüst ol: Hiç evin temiz olmadığı için başka bahanelerle misafir reddettiğin oldu mu?
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6. Bir banyo dolabında temizlik ürünlerinden en az kaç tane bulunmalı sence?
7. E senin vazgeçemediğin temizlik ürünü hangisi? Seç birini!
8. Son olarak bakınca içini açan bir temizlik görüntüsü seçer misin?
Bizce bu ev senin olmalı!
Bizce bu ev senin olmalı!
Bizce bu ev senin olmalı!
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