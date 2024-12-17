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Tercihlerine Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

etiket Tercihlerine Göre Hangi Ev Senin Olmalı?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
17.12.2024 - 10:31

Eğlenceli bir Onedio testi daha! Sana vereceğimiz şıkları seçerek nasıl bir evin olması gerektiğini söyleyeceğiz. Sorularda dürüst olursan, hak ettiğin evin nasıl bir şey olduğunu görebileceksin!

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1. İlk sorumuz: Evin şu an temiz mi?

1. İlk sorumuz: Evin şu an temiz mi?

2. Sence haftalık ev temizliği için kaç saat ayırılmalı?

3. Devam edelim! Evinin temiz kokması için sık sık kullandığın koku, bunlardan hangisi?

4. Peki ilk kez gittiğin bir evin temiz olup olmadığına bakar mısın?

5. Dürüst ol: Hiç evin temiz olmadığı için başka bahanelerle misafir reddettiğin oldu mu?

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6. Bir banyo dolabında temizlik ürünlerinden en az kaç tane bulunmalı sence?

6. Bir banyo dolabında temizlik ürünlerinden en az kaç tane bulunmalı sence?

7. E senin vazgeçemediğin temizlik ürünü hangisi? Seç birini!

8. Son olarak bakınca içini açan bir temizlik görüntüsü seçer misin?

Bizce bu ev senin olmalı!

Bizce bu ev senin olmalı!

Seçimlerine göre bu ev kesinlikle senin olmalı! Burası sadece dört duvar ve bir çatıdan ibaret değil; senin için huzurun, mutluluğun ve sıcak bir yuva hissinin adresi olacak. Bu evde hayatının en güzel anılarını biriktirebilir, her köşesini kendine göre şekillendirerek gerçekten 'sana ait' hissedeceğin bir alan yaratabilirsin. Her sabah güne enerjik başlamanı sağlayacak, akşamları ise seni sarmalayacak bir sıcaklık sunuyor. Üstelik bu evi temiz tutmaya ve her anlamda düzenli bir yaşam alanı oluşturmaya ne kadar önem verdiğini de biliyoruz. Tüm bunları düşündüğümüzde, bu evde kendini her anlamda mutlu ve ait hissedeceğine eminiz!

Bizce bu ev senin olmalı!

Bizce bu ev senin olmalı!

Seçimlerin bu evin tam sana göre olduğunu gösteriyor! Hayatını kolaylaştıracak detayları, içini ısıtacak atmosferi ve sana ait bir yaşam alanı sunmasıyla bu ev, uzun yıllar unutulmayacak anılara ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Sevdiklerinle keyifli sohbetlere dalacağın, kendi köşeni yaratıp huzur bulacağın bir yer olduğunu düşünmek bile heyecan verici. Ayrıca temizliği ve düzeni ne kadar önemsediğini de göz önünde bulundurursak, bu evi her zaman tertemiz ve mis gibi bir halde tutacağına hiç şüphemiz yok!

Bizce bu ev senin olmalı!

Bizce bu ev senin olmalı!

Bu ev tam anlamıyla seni yansıtıyor! İçindeki sıcaklık, rahatlık ve güzellik, senin enerjinle birleşerek harika bir yaşam alanı yaratacak. Her odası, yeni hikayeler yazman için bir sahne gibi; kahkahaların yankılanacağı, huzurla nefes alacağın bir yuva olacak. Üstelik bu evi hem çok seveceğine hem de her zaman düzenli ve temiz tutarak hak ettiği özeni göstereceğine inanıyoruz. Kısacası, bu ev seninle birlikte adeta hayat bulacak!

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Ma Belle
Ma Belle
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