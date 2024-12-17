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Artık KKTC'den Gelen Ürünlere de AB Vergisi Ödeyeceğiz

Artık KKTC'den Gelen Ürünlere de AB Vergisi Ödeyeceğiz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2024 - 12:04

Ülkemizde yurt dışından yapılan alışverişlerde kimi zaman ürün bedeli kadar vergi ödüyoruz Hatta bazen hediye olarak gelen ürünlere bile vergi vererek inanılmaz rakamlar cebimizden çıkıyor. Son olarak 'içerideki üreticiyi korumak' adı altında Temu vergisine şahit olmuştuk.Dün gece Resmi Gazete'de bir sürprizle daha karşılaştık. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de AB vergisi ile vergilendirilecek.

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Yurt dışından kargo ile ya da yolcu beraberinde gelen ürünlere uygulanan vergiler can sıkarken sürpriz bir vergiye daha şahit olduk.

Yurt dışından kargo ile ya da yolcu beraberinde gelen ürünlere uygulanan vergiler can sıkarken sürpriz bir vergiye daha şahit olduk.

Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'de bundan sonra KKTC'nin de AB ülkeleri ile aynı vergilendirmeye tabi tutulacağı açıklandı.

Dün gece yayınlanan Resmi Gazete'de bundan sonra KKTC'nin de AB ülkeleri ile aynı vergilendirmeye tabi tutulacağı açıklandı.

Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla yurda getirilen eşya, artık tek ve maktu bir vergi oranına tabi tutulacak.

Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla yurda getirilen eşya, artık tek ve maktu bir vergi oranına tabi tutulacak.

Buna göre, KKTC’den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması’nın 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşya için, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşyaya uygulanan oranlarla aynı şekilde tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Buna göre, KKTC’den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması’nın 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşya için, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşyaya uygulanan oranlarla aynı şekilde tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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