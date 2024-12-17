Artık KKTC'den Gelen Ürünlere de AB Vergisi Ödeyeceğiz

Ülkemizde yurt dışından yapılan alışverişlerde kimi zaman ürün bedeli kadar vergi ödüyoruz Hatta bazen hediye olarak gelen ürünlere bile vergi vererek inanılmaz rakamlar cebimizden çıkıyor. Son olarak 'içerideki üreticiyi korumak' adı altında Temu vergisine şahit olmuştuk.Dün gece Resmi Gazete'de bir sürprizle daha karşılaştık. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de AB vergisi ile vergilendirilecek.