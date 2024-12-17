Market Raflarında Kelime Oyunu ile Tüketici Aldatan Firmalara Yasak

Market alışverişinde istemesek de etiketlerin ya da güçlü sloganların etkisinde kaldığımız dönemler oluyor. Çoğu ürün içinde olmayan şeyleri vaat ederek tüketiciyi yanıltırken, kimi de farklı hilelere başvuruyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni genelgeyle bunun önüne geçmeye çalışıyor. Yayınlanan genelge ile hem hilenin önüne geçilecek hem de tüketici daha doğru yönlendirilecek. Genelgeden öne çıkanları derledik.

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