Market Raflarında Kelime Oyunu ile Tüketici Aldatan Firmalara Yasak
Market Raflarında Kelime Oyunu ile Tüketici Aldatan Firmalara Yasak
Market alışverişinde istemesek de etiketlerin ya da güçlü sloganların etkisinde kaldığımız dönemler oluyor. Çoğu ürün içinde olmayan şeyleri vaat ederek tüketiciyi yanıltırken, kimi de farklı hilelere başvuruyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yayınladığı yeni genelgeyle bunun önüne geçmeye çalışıyor. Yayınlanan genelge ile hem hilenin önüne geçilecek hem de tüketici daha doğru yönlendirilecek. Genelgeden öne çıkanları derledik.
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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tüketiciyi yanıltan etiketlere adeta savaş açtı. Yeni hükümlere uygun olmayan ürünler 31 Aralık 2026 yılına kadar piyasadan silinecek.
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Bu genelgeye göre en önemli konu etiketler oldu. Süt ve süt ürünlerinde ‘köy’, ‘ev’, ‘geleneksel’, ‘çiftlik’, ‘%100’ gibi tüketiciyi yanıltacak ifadelerin kullanımı yasaklandı.
Tüketiciler, artık bir ürünü ilk gördüklerinde çikolata yerine kokolin, tereyağı yerine margarin, dondurma yerine yenilebilir sütlü buz veya kıymalı mantı yerine soyalı mantı alma yanılgısına düşmeyecek.
Örneğin, ürün etiketlerinde ‘koruyucu içermez’ veya ‘doğal renklendirici içerir’ gibi ifadeleri kullanmak isteyen firmalar, yayımlanacak olan kılavuzda belirtilen kriterlere uymak zorunda olacak.
Tamamen aromadan oluşan bir üründe, gerçek ürün görselinin kullanılması yasaklanacak. Bu durum, ambalaj tasarımlarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek ve firmalar, yanıltıcı görsel kullanımı yerine içeriği doğru yansıtan tasarımlar yapmak zorunda kalacak.
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Soya, yulaf, badem ve fındık gibi bitkisel içeriklerden üretilen içeceklerin üzerinde artık 'süt' ifadesi yer almayacak. Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği, süt tanımını yalnızca inek, koyun, keçi ve manda sütü için geçerli.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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