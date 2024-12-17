Araç ve Konut Satışında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak’ta Yetki Zorunluluğu Getiriliyor
Araç ve Konut Satışında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak’ta Yetki Zorunluluğu Getiriliyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de yaptığı açıklamada konut ve otomobil satışında yetkisiz ilan verme döneminin sona ereceğini duyurdu.
1 Ocak 2025 itibarıyla emlak ilanları için yetki zorunluluğu getirilirken, otomotiv sektörü için de düzenlemeler yürürlüğe girecek. Bakan Bolat açıklamasında “Yetkisiz kişiler artık taşınmaz ilanı veremeyecek. Çalışmalarımız otomotiv sektörü için de 1 Ocak 2025’te tamamlanacak” dedi.
İşte detaylar…
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’de yaptığı konuşmada konut ve araç satışında düzenleme getirildiğini açıkladı.
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Bolat, emlak ilanları için yetki zorunluluğunun 1 Ocak 2025 itibarıyla hayata geçeceğini belirtirken, benzer bir düzenlemenin otomotiv sektörü için de yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bakan, “Yetkisiz kişiler artık taşınmaz ilanı veremeyecek. Çalışmalarımız otomotiv sektörü için de 1 Ocak 2025’te tamamlanacak” dedi.
Emlak sektöründe sıkça karşılaşılan yetkisiz ilan verme sorunu, 1 Ocak 2025 itibarıyla tarih olacak. Ticaret Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında artık yalnızca yetkili kişiler konut satış ilanı verebilecek. Bu düzenleme ile hem tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hem de kayıt dışılıkla mücadele edilmesi hedefleniyor.
Bakan Bolat, emlak sektöründe yapılan düzenlemenin ardından otomotiv sektörü için de benzer adımlar atıldığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Bolat, “Otomotivdeki düzenlemeyi de 1 Ocak 2025’te yürürlüğe sokacağız” diyerek sektördeki yetkisiz satışlara karşı kararlılık mesajı verdi.
Son dönemde sıkça gündeme gelen vergi borçlarının silindiği iddialarına da değinen Bolat, “Vergi borçlarının silindiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” diyerek bu iddiaları yalanladı. Vergi denetimlerinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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