Terazi Yeniay'ı: Kadife Eldiven

burç
Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
21.10.2025 - 09:48

21 Ekimde Terazi burcunun 28 derecesinde saat 15:25’de süper güçlü yeniay yaşanacak. Terazinin zarefeti ve iyimserliği ile taçlanacak olması adalet bulmak ve hak iddaa etmek isteyenler için ilaç gibi gelecek. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Haklı olayım derken haksız duruma düşebilirsiniz. Çok akıllı ve stratejik davranmalısınız ki güç zehirlenmesi olmasın ve karşı tarafın eli kuvvetlenmesin. Ne kadar dengeye odaklanırsanız o kadar etkili olur. Yeniay esnasında Güneş-Pluton ve Ay- Jüpiter kareleri etkin. Sınırları zorlamak, aşırı tepkile vermek, yerli yersiz sesi yükseltmek ve çizgiyi geçmek zarar getirebilir.

Her şeyi aşırı abartılı karşılamak ve ucu bucağı olmayan beklentilere yönelmek faydadan çok krize dönebilir.

Her şeyi aşırı abartılı karşılamak ve ucu bucağı olmayan beklentilere yönelmek faydadan çok krize dönebilir.

Yeniay anaretik derecede ilerleyeceğinden evlilikler ve ilişkiler sınavda. Tercihinizi sizi mutlu eden taraftan yana kullanmalısınız. Her şeyi gereğinden fazla idealize ederek kendinize haksızlık yapabilirsiniz. Gardınızı iyi alın dost düşmana, kurt kuzuya, at izi it izine karışabilir. Güvenip sınırları açtığınız sizin özerk bölgenizi ihlal edebilir ve bunun adına da eşitlik diyebilir.

Ne sabrınızı sınatın ne de sınırlarınızı kontrolsüz bırakın. Farkındalktan, geçmişte yaşadıklarınızdan ders çıkarın... Şartlar ve koşullar size uymuyorsa ve çıkarlarınıza ters düşüyorsa kabul etmek zorunda olmadığınızı anlayın. Maddi açıdan desteklerin olduğu bu dönemde mantıklı hamleler ve yatırımlar yapın. Hemen her şeyi kestirip atmayın. Analiz edin, sorunları aşmak için harekete geçin. Aslında bazılarımız için muazzam şans ve fırsatların gündemde olduğunu söyleyebilirim. Evlilik, nişan, tanışma, yeni ilişki, evlilik teklifi ve iş bağlantıları noktasında avantaj sunuyor..

Haritasında 22-29 derece Terazi, Kova, İkizler, Aslan, Koç ve Yay etkileri olanlar epey şanslı ve ballı... Amacınızın ve hedeflerinizin peşinden koşun. Ne kendi sınırlarınızı ne de başkalarınınkini zorlayın. Yüzde yüzü kendinize verirseniz bu masadan eli boş kalkmazsınız. Dramatik olmayın ve acıtasyon yapmayın. Bu yeniay seçimlerinizle ilintili. Yeterince ister ve çaba gösterirseniz bileğinizi kimse bükemez...

Koç ve Yükselen Koçlar:

Terazi Yeniayı sizin için yepyeni girişimleri destekliyor. Uzun zamandır çözemediğiniz sorunlara yeni bakış açısı kazandırabilir. Ortaklı işleriniz varsa bunların bazılarını sonlandırabilirsiniz. Hatta mevcuttaki ilişkiniz artık size tat vermiyorsa ve sürekli sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız yollarınızı ayırabilirsiniz.. Kalbiniz boşsa çok keyifli tanışmalar yaşanır... Mesleğiniz açısından yeni bir döneme adım atmanız mümkün. Yeni işbirlikleri, terfi, ek işler yüzünüzü güldürebilir... Sağlığınızla ilgili endişeleriniz varsa veya çeşitli belirtiler görüyorsanız ihmal etmeyin. Ayrıca estetik operasyon olmak ve medikal müdahalelerde bulunmak için uygunsunuz... Taşınmak, yer değiştirmek, eğitim programına yazılmak iyi gelebilir. Ancak çok sivrilmek, gereğinden fazla tepkiler vermek ve konuşulanları kişisel algılamak yanlış anlaşılmanıza ve insanların sizden uzaklaşmasına neden olabilir..

Boğa ve Yükselen Boğalar:

Yeniay rutinleriniz ve günlük işlerinizi düzenlemenize yardımcı oluyor. Çalışma ortamınızda uzlaşmakta zorlandığınız kişilerle ilgili yeni kararlar alabilir ve orta yolu bulmaya çalışabilirsiniz... Zira zıtlaşmak ve inatlaşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Ekip arkadaşlarınızla planlı ve düzenli çalışmalar yapabilirsiniz. Evinize gelen yardımcınız varsa ücrette ve taleplerde değişiklikler olabilir. Ayrıca yakın akrabalarınızdan bazılarının sağlık sorunları aileyi biraraya getirebilir... Kendinize zaman tanımalı ve biraz dinlenmeyi ihmal etmemelisiniz. Çünkü yoğun koşturmalarınızın sizi yorduğunu farkedebilirsiniz... Sağlığınız konusunda da daha hassas olacağınız özellikle yeni beslenme düzenine geçeceğiniz bir dönemdesiniz. Bel böbrek , fıtık ve siyatik ağrılarınız varsa ihmal etmeyin... Bel tutukluğu yaşanabilir...

İkizler ve Yükselen İkizler:

Yeniayın en avantajlı olanı sizsiniz. Bulunduğunuz konumda yükselme fırsatı yakalar ve üstün hizmetlerinizden ötürü ödüllendirilirsiniz. Yeni iş teklifleri, yarım kalmış görüşmeler ve yetenekleriniz doğrultusunda atacağınız adımlar çok destekleyici... Ancak gereksiz riskler alabilir ve bütçenizi zorlayacak harcamalar yapabilirsiniz. Herhangi bir yere yatırım yaparken sağlam referanslar edinin... Arkadaş çevrenizden alacağınız destekler ve takdir olduğu kadar kıskançlık emareleri de görmeniz mümkün... Uzun zamandır bekarsanız ve sizi heyecanlandıran bir ilişki arıyorsanız karşınıza mutlu olabileceğiniz biri çıkabilir. Evliyseniz eşinizle keyifli ortaklıklar kurabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak için uygun bir dönem ve mevcut çocuklarınıza da yeni eğitimler aldırabilirsiniz... Kişisel ticareti faaliyetler ve marka açısından harika bir zaman...

Yengeç ve Yükselen Yengeçler:

Ailenizde ve mevcut düzeninizde yeni kararlar alınabilir... Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız duygularınızı masaya yatırabilirsiniz. Geçmişe dönük yüzleşmeler ve alınması gereken haklar noktasında harekete geçebilirsiniz... Tabi aşırı alıngan ve hassas davranmak işleri biraz zorlaştırabilir... Ayrıca taşınmayı ve yer değişikliğini düşünüyorsanız destekleyici... Kirada oturan ve ev sahibiyle sorun yaşayan kişiler dava açmak zorunda kalabilir veya ev alma girişimlerinde bulunabilirler. Geçmiş bağlantıların  öne çıktığı ve eski dostlarla yeniden biraraya gelinen keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.. Duygularınızı test etmek için kendinize zaman tanırsanız süreci daha pozitif geçirebilirsiniz. Değişime uyumlanın ve korkularınızı geride bırakın. Kendinizi mutlu etmek için evinize sanat yönünden güçlü objeler alabilirsiniz...

Aslan ve Yükselen Aslanlar:

Yeniayın en çok işbirliği yapanı sizsiniz. Ticarette, eğitimde, medya ve turizmde önemli görüşmeler yapar ve bağlantılar kurabilirsiniz.. Alım satım işleriniz, noter ve tamamlamanız gereken evraklar noktasında faydalı bir yeniay. Mülakata girmek veya iş değiştirmek istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Araç almak için uygun bir zaman.. Ancak iletişim konusunda daha dikkatli olmalısınız. Sözleriniz yanlış anlaşılabilir veya siz yanlış algılayabilirsiniz. Zarifçe kurulan iletişim size her kapıyı açacaktır. Kardeşleriniz ya da yakınlarınızla iş yapıyorsanız yavaş yavaş yolları ayırmanın vaktinin geldiğini fark edebilirsiniz. Eğer uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir aplikasyon veya proje varsa kurulumunu tamamlamak ve piyasaya sunmak için uygun... Duygusal açıdan sizi heyacanlandıran biriyle tanışabilir ve flört edebilirsiniz. Ayrıca hakkınızı almak için dava açmak ve başvurularda bulunmak avantaj getirir...

Başak ve Yükselen Başaklar:

Yeniay para evinizi ve değerlerinizi neşelendiriyor. Alım satım işlerinde karlı bir dönem sizi bekliyor. Gelir artışınız yüzünüzü güldürür ve konfor alanınızı güçlendirebilirsiniz... Ancak yüklü miktarda borç almak veya borç vermek için uygun değilsiniz.. Elinizde olan değerleri riske atmadan ilerlemek fayda getirir... Arsa almak veya arsanıza ev yapmak için uygun. Bazılarınız adına bu durum değişebilir... Varsa borçlarınız bunları kapatmak için kredi çekmek durumunda kalabilir veya yapılandırabilirsiniz. Çalıştığınız işinizden memnun değilseniz yeni başvurular yapabilirsiniz, Alamadığınız bir para varsa icra ya da dava yoluna giderek tahsil edebilirsiniz... Kurumda memurluk yapıyor ve tayin istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Biraz bütçe dengesi ve doğru hamlelerle işleriniz yoluna girer. Evliyseniz de eşinizle yolları ayırma kararı alabilirisniz...

Terazi ve Yükselen Teraziler:

Yeniay sınırlarınızı çok net hatırlatıyor. Alttan aldığınız ya da idare ettiğiniz ne varsa hepsine kendi kurallarınızı bildiriyorsunuz. Aslında dur demeyi bilmenin ve hayır diyebilmenin ne kadar gerekli bir duruş olduğunu farkedeceksiniz... Hep destek olduğunuz fakat karşılık bulamadığınız herkesle yolları ayırabilirsiniz. Size ültimatom vererek manipüle etmeye çalışanlara karşı tavrınızı çok net gösterebilirsiniz... Kim neyi hakediyorsa öyle davranacak ve sınırlarınızı ihlal ettirmeyeceksiniz.. Ancak düşmanlarınız bu durumdan pek hoşnut olmayacak gibi! Sözleri ve hareketleriyle bunu gösterebilirler. Zira sizden beklenmeyen hamleler göreceğiz. Ayrıca bekarsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirisiniz. Mevcut ilişkinizden yoruldu ve kırıldıysanız bir karar vermek isteyebilirsiniz. Saç, cilt bakımı ve estetik operasyonlar için ideal... Yeniliklere ve başarıya hazır olun. Her şey tam da istediğiniz gibi olacak... İhmal ettiğiniz boyun fıtığınız ve fibromiyalji gibi rahatsızlıklarınız varsa hekime görünün...

Akrep ve Yükselen Akrepler:

Yeniay size ''kabuğuna çekil ve olanı biteni izle çünkü herkes maskesini düşürecek'' diyor... Kendinize odaklanmak ve etrafla çok ilgilenmemek ruhunuzu rahatlatacaktır. Geçmişte kalmış ve bugüne faydası olmayan hiçbir duyguyu öne çıkarmamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Zararlı olan ne varsa bırakın! Bu bi İnsan, alışkanlık veya toksik bağlar da olabilir. En iyi yapacağınız şey işinize ve hedeflerinize yönelmek olmalı. Hep siz insanların yanında olamazsınız! Bırakın bakalım onlar sizin yanınızda olacak mı? Sizin kadar hassas davranıp destek çıkacak mı? Biraz izleyin ve görün.. O tatlı dilinin altında ne zehirler, kıskançlıklar taşıyorlar farkedeceksiniz.. Eski dost, eski sevgili ve eskiden tanıdığınız biri yeniden irtibat kurmak isteyebilir.. Dualarınızda doğru ve hayırlı bir eş varsa kadersel şekilde karşınıza çıkabilir. İş kurmak, iş devri, taşınmak, sağlıkla ilgili tedaviler için uygun. Bel ağrısı, sistit, hormonal değişimler yaşamaya başladıysanız ihmal etmeyin...

Yay ve Yükselen Yaylar:

Yeniayın aranan yüzü siz olacaksınız. Mesleğinizi en iyi şekilde icraa edebileceğiniz fırsatlar yaşayabilirsiniz. Yeni iş görüşmeleri, markaların işbirliği teklifi ve sıradışı projeler içinde yer alabilirsiniz. Maddi manevi kazançlarda artışlar mümkün. Beklediğiniz bir para varsa elinize geçer. Eşin ailesinden çok zarif bir hediye alabilirsiniz. Eğer işe dönüş davanız varsa kazanırsınız. İş seyahatleri, ve derneklere üye olmak için verimli... Ancak sizin neşeniz yerindeyken içten içe hasetlenen ama diplomatik duruşu sayesinde belli etmeyen kişileri artık fark edersiniz. Çünkü içlerindeki karanlığı artık kamufle edemeyebilirler..Gerçek niyetlerini görür ve bazılarıyla dostluğunuzu sonsuza dek bitirirsiniz. Kendinize, hayallerinize, hedeflerinize ve geriye bakmadan yürüyün. Gerekirse bu uğurda taşıyabileceğiniz riskler alın ama daima ileriye odaklanın. Size fayda sağlamayan rekabetten ve böyle ortamlardan uzak durun...

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar:

Yeniayın kariyerde ve oturduğu masada kazananı siz olacaksınız. Tabi çıkarlarınızı gözetir ve adil olursanız... Eskiden tanıdığınız çoğu kişiyle yeniden karşılaşabilirsiniz hatta içlerinden birinin önemli bir konuda desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Mevki olarak sözü geçen ve güçlü bireylerle ciddi konuşmalar yapmanız mümkün. Devlet dairesinde çözülmesi gereken işiniz varsa ya da imzalanması gereken bi evrak artık nihai sonuca ulaşabilirsiniz. İşletme kapatma başvurusu yapacaksanız uygun. İş değiştirmek, terfi almak, evi iş yerine yakın yere taşımak ve ortaklı konularda harekete geçmek başlıca gündem maddeleriniz olacak.. Geçmişte yarım kalmış bir konuşmayı yapmak ve konuyu kapatmak isteyebilirsiniz. Evlilik yoluyla ülke ve şehir değiştirmek, eş yoluyla atanmak, devlet kurumunda çalışmaya başlamak için değerlendirilebilir... Ayrıca sağlık açısından dengesizlikler yaşama olasılığınız var. İltihaplı eklem romatizması, diş iltihabı, menisküs, ortapedik sorunlar ve omurga ağrıları yaşanabilir. En çokta skolyozu olanlar dikkat etsin...

Kova ve Yükselen Kovalar:

Yeniayın en özgürü ve şanslısı sizsiniz. Geçmişte bırakılması gereken her şeye veda ediyorsunuz. Bakış açınız daha esnek, planlarınız net ve hedefleriniz belli. İş kurmak ve e-ticaret yapmak için uygun. Eğitimlerinizi tamamlar ve yeni bir yola yönelebilirsiniz. Arayan soran, sizden yardım isteyen o kadar çok kişi olacak ki! bunların bi kısmı tamamen kendi çıkarlarına odaklanan iyi gün dostları olduğunu fark ettirecekler. Seçici olmalı ve herkese aynı tavizi vermemelisiniz. Gerçek dostlar ve sevenler zaten güneş gibi parlayacak ve sizin büyümenizden de rahatsız olmayacaklar. Yıllardır süren bir davanız varsa temiz kağıdını alırsınız. Haksız yere suçlanan biriyseniz beraat edersiniz. Alacaklıysanız hukuki dava sürecine gitmeniz doğru olur. Hayalini kurduğunuz şirketten iş teklifi alabilir ve bu sayede yurt dışına taşınabilirsiniz. Evli ve mutsuzsanız boşanmak için artık düşünmeyecek harekete geçeceksiniz. Sadeleşiyor ve iz bırakacak işler peşinde koşuyorsunuz. Kamplara, şifa çalışmalarına katılabilir ve geçmişte affetmeniz gereken duygularla barışabilirsniz...

Balık ve Yükselen Balıklar:

Finans alanınız rahatlıyor, hakedişlerinizi ve bekleyen paralarınızı alıyorsunuz. Nafaka artırım davası açabilir, sigortaya para ödeyebilir ve borçlarınızı kapatabilirsiniz. Uzun zamandır kendimi bu kadar rahatlamış hissetmemiştim diyeceksiniz... Eşiniz ve aileniz size maddi manevi yönden destekler sağlayacaklar. Tam bir karma karşılığı ve rövanşı olacak. Geçmişte size yapılan haksızlıkların yerini bulduğunu göreceksiniz. Rüyalarınız, sezgileriniz, hisleriniz çok güçleniyor. Dost düşman ayrımı yapacak durumdasınız. Kimseye eyvallah etmeyecek, yalnızca kendi yolunuza odaklanacaksınız. Kredi çekmek veya yatırım yapmak istiyorsanız gayet uygun. Ancak bazı yerlerde aşırıya kaçma eğiliminiz var. Kontrolü elden bırakmayın! Estetik operasyon düşünüyorsanız mesela ( vajina daraltma, iç bacak germe, bel inceltme, karın yağlarını aldırma, varis tedavisi ) gibi gayet uygun... Sağlık açısından da bacaklarda ağrıya ve idrar yolu iltihabına dikkat edin...

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

