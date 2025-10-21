Terazi Yeniay'ı: Kadife Eldiven

Yeniay anaretik derecede ilerleyeceğinden evlilikler ve ilişkiler sınavda. Tercihinizi sizi mutlu eden taraftan yana kullanmalısınız. Her şeyi gereğinden fazla idealize ederek kendinize haksızlık yapabilirsiniz. Gardınızı iyi alın dost düşmana, kurt kuzuya, at izi it izine karışabilir. Güvenip sınırları açtığınız sizin özerk bölgenizi ihlal edebilir ve bunun adına da eşitlik diyebilir.

Ne sabrınızı sınatın ne de sınırlarınızı kontrolsüz bırakın. Farkındalktan, geçmişte yaşadıklarınızdan ders çıkarın... Şartlar ve koşullar size uymuyorsa ve çıkarlarınıza ters düşüyorsa kabul etmek zorunda olmadığınızı anlayın. Maddi açıdan desteklerin olduğu bu dönemde mantıklı hamleler ve yatırımlar yapın. Hemen her şeyi kestirip atmayın. Analiz edin, sorunları aşmak için harekete geçin. Aslında bazılarımız için muazzam şans ve fırsatların gündemde olduğunu söyleyebilirim. Evlilik, nişan, tanışma, yeni ilişki, evlilik teklifi ve iş bağlantıları noktasında avantaj sunuyor..

Haritasında 22-29 derece Terazi, Kova, İkizler, Aslan, Koç ve Yay etkileri olanlar epey şanslı ve ballı... Amacınızın ve hedeflerinizin peşinden koşun. Ne kendi sınırlarınızı ne de başkalarınınkini zorlayın. Yüzde yüzü kendinize verirseniz bu masadan eli boş kalkmazsınız. Dramatik olmayın ve acıtasyon yapmayın. Bu yeniay seçimlerinizle ilintili. Yeterince ister ve çaba gösterirseniz bileğinizi kimse bükemez...