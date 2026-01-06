Teniste Skorlar Neden 15-30-40 Diye Gider?

Tenisi ilk kez izleyen herkesin kafasında aynı soru belirir: “Bu spor niye bu kadar karışık sayılıyor?”

Futbolda gol, basketbolda sayı nettir ama teniste bir anda 15, sonra 30, sonra 40… Üstelik 45 olması gerekirken 40’ta durur, ardından “deuce” diye bir şey çıkar, “avantaj” girer devreye.

Aslında işin güzel tarafı tam da burada. Çünkü tenis skorlaması, sadece bir puan sayma yöntemi değil; yüzyıllar öncesinden bugüne taşınan bir kültür. Gel, bu garip ama bir o kadar da etkili sistemin arkasındaki hikâyeye birlikte bakalım.