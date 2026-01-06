onedio
article/comments
article/share
Teniste Skorlar Neden 15-30-40 Diye Gider?

etiket Teniste Skorlar Neden 15-30-40 Diye Gider?

Ceren Özer
Ceren Özer
06.01.2026 - 11:01

Tenisi ilk kez izleyen herkesin kafasında aynı soru belirir: “Bu spor niye bu kadar karışık sayılıyor?”

Futbolda gol, basketbolda sayı nettir ama teniste bir anda 15, sonra 30, sonra 40… Üstelik 45 olması gerekirken 40’ta durur, ardından “deuce” diye bir şey çıkar, “avantaj” girer devreye.

Aslında işin güzel tarafı tam da burada. Çünkü tenis skorlaması, sadece bir puan sayma yöntemi değil; yüzyıllar öncesinden bugüne taşınan bir kültür. Gel, bu garip ama bir o kadar da etkili sistemin arkasındaki hikâyeye birlikte bakalım.

Tenisin skor sistemi modern sporlardan çok daha eski bir kültüre dayanır.

Tenisin kökleri, 12. ve 13. yüzyıl Fransası’nda oynanan “Jeu de Paume” adlı oyuna uzanır. O dönemlerde tenis, bugünkü gibi herkesin oynadığı bir spor değil; daha çok saray çevrelerinin, aristokratların ve soyluların eğlencesiydi.

Dolayısıyla oyunun dili de halk sporu mantığıyla değil, dönemin alışkanlıkları ve sembolleriyle şekillendi. Skorların bugün hâlâ bize garip gelmesinin nedeni de tam olarak bu. Tenis, sayıları basitleştirmek yerine geleneği korumayı seçti.

Skorların 15-30-45 olarak başlamasının arkasında saat mantığı olabilir.

Tenis skorlamasıyla ilgili en çok kabul gören teorilerden biri, saat kadranı üzerinden yapılan ölçüm. Eskiden kort kenarında büyük bir saat bulunduğu ve her kazanılan puanın ibreyi çeyrek tur ilerlettiği düşünülüyor. İlk puan 15, ikinci 30, üçüncü 45… Dördüncü puanda ise oyun bitmiş sayılıyor.

Bu sistem, hem izleyenler için görsel olarak anlaşılırdı hem de oyunun temposunu somut bir şekilde gösterirdi. Yani skor tabelası aslında bir nevi zaman göstergesiydi.

45 yerine 40 denmesi, oyunu daha akıcı ve anlaşılır hale getirmek için ortaya çıktı.

Burada herkesin kafasını kurcalayan o kritik soruya geliyoruz: “Madem 45 vardı, neden 40’a dönüldü?” 

Cevap tamamen pratiklik. Teniste oyunun en kritik anlarından biri olan 40-40, yani deuce durumu, bir denge anıdır. Bu noktadan sonra oyunu kazanmak için art arda iki puan almak gerekir.

Eğer skor 45 olarak kalsaydı, bu denge durumlarını hem söylemek hem de takip etmek çok daha zor olacaktı. Zamanla 45, 40’a yuvarlandı ve tenis dili bugünkü akıcılığına kavuştu.

Tenis skorlaması, oyunun “kolay kazanılan” bir spor olmadığını hissettirmek için bilinçli olarak karmaşıktır.

Tenis, tarih boyunca biraz da elit bir spor olarak algılandı. Kurallarını bilmek, terimlerine hâkim olmak ve oyunu gerçekten anlamak bir öğrenme süreci gerektiriyordu. 

15-30-40 sistemi de bu kültürün bir parçası. Tenisi izleyen herkes skoru hemen anlayamasın; oyunun içine giren, dilini çözen izleyici daha derin bir bağ kursun diye.

Bu skor sistemi, oyuncular üzerinde de bir psikolojik baskı yaratır.

Teniste skor tabelası sadece bir bilgi ekranı değildir; oyuncunun zihninin tam karşısındadır. 40 sayısına ulaşmak, “oyunu kazanmaya bir adım kaldı” demektir. 

Rakip içinse bu, baskının zirve yaptığı andır. Özellikle 30-40, 40-30 ve deuce anları, maçın kaderini belirleyen kırılma noktalarıdır. Bu sistem sayesinde tenis, fiziksel olduğu kadar mental dayanıklılık gerektiren bir oyuna dönüşür.

Deuce ve avantaj kavramları tenis skorlamasının karakterini tamamlar.

Teniste tek bir puan farkıyla oyun kazanamazsın. Skor 40-40 olduğunda, bir oyuncunun gerçekten üstünlüğünü kanıtlaması gerekir. İki puan üst üste almak, sadece yetenek değil; sabır, soğukkanlılık ve cesaret ister. 

Bu yüzden tenis, istikrarın ve zihinsel gücün öne çıktığı bir mücadele olarak görülür.

Bugün hâlâ 15-30-40 sisteminin kullanılması, tenisin geleneğine duyduğu saygının göstergesidir.

Tenis artık son derece modern bir spor. Hawk-Eye teknolojisi, istatistikler, veri analizleri oyunun merkezinde. Ama skorlar hâlâ yüzlerce yıl öncesinden gelen şekilde sayılıyor. Çünkü tenis, geçmişiyle bağını koparmak istemiyor.

Her “40-40” anonsunda, aslında sadece bir skor değil; tenisin hafızası, kültürü ve ritüeli de kortta yaşamaya devam ediyor.

Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
