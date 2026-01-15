Tenis Sezonunun En Sıcak Durağı "Avustralya Açık" Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Bu lakabı turnuvaya takan efsane Roger Federer’dir. Sebebi ise çok net aslında. Sezonun ilk turnuvası olduğu için oyuncularda henüz yorgunluk yoktur, sakatlıklar azdır ve herkesin umudu tazedir.

Wimbledon’ın o katı kuralları veya protokol havası burada yoktur. Ortam bir yaz festivali gibidir. Müzik, yeme - içme alanları ve oyuncuların şehre yakınlığı burayı turun en sevilen durağı yapar.