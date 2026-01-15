Tenis Sezonunun En Sıcak Durağı "Avustralya Açık" Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Avustralya Açık sadece raketlerin konuştuğu bir turnuva değil. Aynı zamanda sezonun başladığını müjdeleyen, uykusuz kalınan gecelerin, eriyen ayakkabı tabanlarının (bunu açıklayacağız) ve sürpriz geri dönüşlerin adresidir diyebiliriz. Eğer ekran başında o mavi kortu görüp 'Neymiş bu turnuvanın alametifarikası?' diyorsanız kemerleri bağlayın. Tenis dünyasının açılış galasına gidiyoruz! 🎾 💙
Önce temelden başlayalım: Nedir bu "Grand Slam" dedikleri?
Grand Slam neden bu kadar önemli?
Sezon takvimi ise şöyle:
Grand Slam açılışını yapan "Australian Open"ın (Avustralya Açık) detaylarına bakalım.
Oyuncuları zeminden önce en çok sıcak havalar etkiliyor... 🥵
Bu turnuvaya "Happy Slam" ismi de veriliyor. Neden mi?
Elektronik gözler devrede: Teknolojiyi en çok seven turnuva diyebiliriz!
Sıcaklığın artacağı bu kortlarda kimleri göreceğiz?
Novak Djokovic
Jannik Sinner
Carlos Alcaraz
Daniil Medvedev
Kadınlarda akla gelen ilk isim Aryna Sabalenka!
Iga Swiatek
Coco Gauff
Elena Rybakina
Sayısız oyuncunun oynayacağı Avustralya Açık, bizim için çok ters bir saatte oynanacak...
18 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'taki erkekler finaliyle bitecek bu turnuva, spora doymak isteyenler için bulunmaz nimet!
