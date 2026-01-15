onedio
Tenis Sezonunun En Sıcak Durağı "Avustralya Açık" Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

etiket Tenis Sezonunun En Sıcak Durağı "Avustralya Açık" Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
15.01.2026 - 10:31

18 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan Avustralya Açık sadece raketlerin konuştuğu bir turnuva değil. Aynı zamanda sezonun başladığını müjdeleyen, uykusuz kalınan gecelerin, eriyen ayakkabı tabanlarının (bunu açıklayacağız) ve sürpriz geri dönüşlerin adresidir diyebiliriz. Eğer ekran başında o mavi kortu görüp 'Neymiş bu turnuvanın alametifarikası?' diyorsanız kemerleri bağlayın. Tenis dünyasının açılış galasına gidiyoruz! 🎾 💙

Önce temelden başlayalım: Nedir bu "Grand Slam" dedikleri?

Tenis dünyasında her hafta bir turnuva vardır ama 'Grand Slam' bambaşka bir seviyedir. Futbolun Şampiyonlar Ligi gibi düşünebiliriz.  Takvimde sadece dört tane bulunur ve bir tenisçinin kariyerini bu turnuvalardaki başarısı belirler.

Bahsettiğimiz Grand Slam ise şunlar: Avustralya Açık (Sert zemin), Fransa Açık/Roland Garros (Toprak), Wimbledon (Çim) ve ABD Açık (Sert zemin).

Grand Slam neden bu kadar önemli?

En yüksek puanlar (2000 puan), en çılgın para ödülleri ve en zorlu format (erkeklerde 5 set üzerinden oynanır) buradadır. Grand Slam kazanmak tenis tarihine adını altın harflerle yazdırmak demektir.

Sezon takvimi ise şöyle:

  • Avustralya Açık (Ocak): Sezonun açılışını Avustralya Açık yapıyor.

  • Roland Garros (Mayıs): Paris'te tenisçiler toprak kortta mücadeleye başlıyor.

  • Wimbledon (Temmuz): Londra'da çim ve beyaz kıyafetler ön planda olacak.

  • ABD Açık (Ağustos): New York'ta düzenlenecek.

Grand Slam açılışını yapan "Australian Open"ın (Avustralya Açık) detaylarına bakalım.

Avustralya Açık, sert zeminde (hard court) oynanır. Ancak her sert zemin aynı değildir. Buradaki zemin teknolojisi topun yere değdikten sonra orta - hızlı bir tempoda sekmesini sağlar. Wimbledon kadar topun yere yapışıp hızlandığı bir yer değildir ama Roland Garros kadar yavaş da değildir. Bu yüzden oyuncunun kendisini bir bütün halinde oyuna adaması gerekiyor. Hem güçlü servis atanların hem de geri çizgide duvar gibi duranların şansı vardır. En adil zeminlerden biri kabul edilir.

Oyuncuları zeminden önce en çok sıcak havalar etkiliyor... 🥵

insidethegames-site-assets.lon1.cdn.digitaloceanspaces.com

Avustralya Açık, Melbourne’de açılışı yapıyor ve şehrin hava durumu maçın skorunu değiştirebilecek kadar etkili. Turnuva sırasında sıcaklıklar bazen 40 derecenin üzerine çıkıyor. Hatta ayakkabı tabanları eriyen tenisçiler bile var... Biz yağmur ve kar ile mücadele ederken tenisçiler sıcak havalara karşı mücadele veriyor desek abartmış olmayız. Çünkü turnuvanın meşhur Extreme Heat Policy (Aşırı Sıcak Politikası) vardır. Isı stresi belli bir seviyeyi aşarsa hakemler maçı durdurur, stadyumların devasa çatıları kapatılır ve klima sistemi devreye girer. Bu turnuvada fiziksel kondisyonu zayıf olanın şansı yoktur.

Bu turnuvaya "Happy Slam" ismi de veriliyor. Neden mi?

Bu lakabı turnuvaya takan efsane Roger Federer’dir. Sebebi ise çok net aslında. Sezonun ilk turnuvası olduğu için oyuncularda henüz yorgunluk yoktur, sakatlıklar azdır ve herkesin umudu tazedir.

Wimbledon’ın o katı kuralları veya protokol havası burada yoktur. Ortam bir yaz festivali gibidir. Müzik, yeme - içme alanları ve oyuncuların şehre yakınlığı burayı turun en sevilen durağı yapar.

Elektronik gözler devrede: Teknolojiyi en çok seven turnuva diyebiliriz!

Avustralya Açık, teknolojiyi en seven Grand Slam’dir. Kortlarda artık 'OUT' diye bağıran çizgi hakemleri görmezsiniz. Tüm kortlarda Hawk-Eye Live (Canlı Şahin Gözü) sistemi kullanılır. Top çizgiyi milimetrik bir farkla geçse bile sistem otomatik olarak 'OUT' sesini (önceden kaydedilmiş bir insan sesiyle) verir. Bu da tartışmaları bitirir ve doğal olarak oyunun hızını artırır. İtiraz hakkı (Challenge) artık tarihe karışmıştır.

Sıcaklığın artacağı bu kortlarda kimleri göreceğiz?

Turnuvanın en merak edilen kısmı tabii ki oyuncular. Bu sene kupaya göz dikmiş olan mutlaka takip etmeniz gereken isimler kimler?

Novak Djokovic

Avustralya Açık denince akla gelen ilk isim. Burayı tam 10 kez kazandı. Kortun tapusu onda desek yeridir. İlerleyen yaşına rağmen hala en büyük favori ve 25. Grand Slam şampiyonluğunu kovalıyor.

Jannik Sinner

İtalyan raket, son yılların en büyük çıkışını yapan isim. 'Havuç Çocuk' lakaplı Sinner, makine gibi vuruşlarıyla sert zeminin yeni kralı olmaya aday. Geçen seneki başarısını tekrarlamak istiyor.

Carlos Alcaraz

İspanyol boğası olarak tanıdığımız Carlos Alcaraz kortta o kadar hızlı ki bazen ışınlandığını düşünebilirsiniz. Enerjisi, imkansız topları çevirmesi ve sempatik tavırlarıyla izlemesi en keyifli oyunculardan biri.

Daniil Medvedev

Tenisin en ilginç ve izlemesi bir o kadar keyifli olan karakteri. Ahtapot gibi her topa yetişir, seyirciyle didişmeyi sever ama sert zeminde yenilmesi en zor isimlerden biridir.

Kadınlarda akla gelen ilk isim Aryna Sabalenka!

Topa öyle sert vuruyor ki çıkan ses stadyumda yankılanıyor. Sert zeminde kadınlar tenisin en büyük gücü şu an o. Yine finalin en büyük adayı.

Iga Swiatek

Polonyalı raket tam bir istikrar abidesi. Her turnuvanın doğal favorisidir. Görselde de görebileceğiniz gibi topa çok güçlü ama bir o kadar estetik vuruyor. Şahane!

Coco Gauff

Amerika'nın altın çocuğu büyüdü ve Grand Slam şampiyonu oldu. Atletizmi ve hızıyla kortu rakiplerine dar ediyor.

Elena Rybakina

Soğukkanlı bir oyuncu! Mimikleri asla değişmez ve servisi rakip oyuncular kadar etkilidir. Günündeyse onu durdurmak neredeyse imkansızdır diyebiliriz.

Sayısız oyuncunun oynayacağı Avustralya Açık, bizim için çok ters bir saatte oynanacak...

Maçlar Türkiye saatiyle gece 03.00 sularında başlıyor. Gündüz seansı maçları sabah 11.00 - 12.00 gibi bitiyor. Akşam seansı (günün en önemli maçları) ise bizim saatimizle sabah 10.30 - 11.00 gibi başlıyor.

18 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'taki erkekler finaliyle bitecek bu turnuva, spora doymak isteyenler için bulunmaz nimet!

Avustralya Açık'taki favori raketçiniz hangisi? Yorumlarda buluşalım!

