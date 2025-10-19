Temizlik Yaparken Sakatlanmamak İçin Yapmamanız Gereken 12 Hareket

Su dolu koca bir kovayı tek elle taşımaya çalışmak, bileklerinizden omuzlarınıza kadar tüm kas ve eklemlerinize ekstra yük bindirir. Özellikle bel bölgesi, dengesiz yüklemeden en çok etkilenen yer olur. Bunun yerine kovanın sadece yarısını doldurun ya da yükü iki küçük kovaya bölerek iki elinize eşit şekilde paylaştırın. Eğer eviniz genişse ve sık sık temizlik yapıyorsanız tekerlekli kova sistemleri işinizi inanılmaz kolaylaştırır. Böylece hem belinizi korumuş olursunuz hem de daha pratik hareket edersiniz.