Temizlik Yaparken Sakatlanmamak İçin Yapmamanız Gereken 12 Hareket
Ev temizliği bazen spor salonundaki antrenmanlardan bile yorucu olabiliyor. Sürekli eğilmek, ağır kaldırmak, yanlış açıyla uzanmak derken sırt ağrıları ya da kas zorlanmaları kaçınılmaz hale geliyor. İşte temizlik yaparken fark etmeden yaptığımız ama aslında sakatlanmalara yol açabilecek 12 hareket:
1. Ağır temizlik kovalarını tek elle taşımak.
2. Sürekli eğilerek yer silmek.
3. Ağır eşyaları iterek veya sürükleyerek yer değiştirmek.
4. Yüksek yerlere ulaşmak için dengesiz yüzeylere çıkmak.
5. Sürekli aynı hareketi tekrar etmek.
6. Yanlış şekilde elektrikli süpürge kullanmak.
7. Merdiven inip çıkarken eller dolu olmak.
8. Aşırı uzanarak cam ya da dolap silmek.
9. Ağır çamaşır sepetini yanlış kaldırmak.
10. Çok uzun süre ayakta kalmak.
11. Kimyasal ürünleri fazla solumak.
12. Islak zemin üzerinde dikkatsiz hareket etmek.
