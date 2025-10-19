onedio
Temizlik Yaparken Sakatlanmamak İçin Yapmamanız Gereken 12 Hareket

Ceren Özer
19.10.2025 - 12:35

Ev temizliği bazen spor salonundaki antrenmanlardan bile yorucu olabiliyor. Sürekli eğilmek, ağır kaldırmak, yanlış açıyla uzanmak derken sırt ağrıları ya da kas zorlanmaları kaçınılmaz hale geliyor. İşte temizlik yaparken fark etmeden yaptığımız ama aslında sakatlanmalara yol açabilecek 12 hareket:

1. Ağır temizlik kovalarını tek elle taşımak.

Su dolu koca bir kovayı tek elle taşımaya çalışmak, bileklerinizden omuzlarınıza kadar tüm kas ve eklemlerinize ekstra yük bindirir. Özellikle bel bölgesi, dengesiz yüklemeden en çok etkilenen yer olur. Bunun yerine kovanın sadece yarısını doldurun ya da yükü iki küçük kovaya bölerek iki elinize eşit şekilde paylaştırın. Eğer eviniz genişse ve sık sık temizlik yapıyorsanız tekerlekli kova sistemleri işinizi inanılmaz kolaylaştırır. Böylece hem belinizi korumuş olursunuz hem de daha pratik hareket edersiniz.

2. Sürekli eğilerek yer silmek.

Mop veya bezle yerleri silerken uzun süre öne eğilmek, bel kaslarını gereksiz yere zorlar ve zamanla bel fıtığı riskini artırır. Eğer hala bezle dizlerinizin üzerinde yer siliyorsanız bu alışkanlığı hemen bırakmanızda fayda var. Ayarlanabilir uzun saplı paspaslar sayesinde dik pozisyonda kalarak temizlik yapabilirsiniz. Ayrıca arada sırada pozisyon değiştirip küçük molalar vererek kaslarınızı rahatlatın. Profesyonel temizlik şirketlerinde çalışanların bile bel sağlığını korumak için bu yöntemi kullandığını biliyor muydunuz?

3. Ağır eşyaları iterek veya sürükleyerek yer değiştirmek.

Koltuğu veya dolabı tek başınıza itmek kolay gibi görünebilir ama aslında belinize en büyük darbeyi vuran hareketlerden biridir. Sürüklerken hem bel hem de diz eklemleriniz ciddi baskı altına girer. Bunun yerine birinden yardım istemek en sağlıklısıdır. Yalnızsanız, mobilya kaydırıcı pedlerden veya tekerlekli aparatlarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Küçük bir detay gibi görünse de bu yöntem, özellikle halı üzerinde ağır mobilya hareket ettirmek isteyenler için hayat kurtarıcıdır.

4. Yüksek yerlere ulaşmak için dengesiz yüzeylere çıkmak.

Perdeleri takarken ya da dolapların üstünü silerken aceleyle sandalye ya da sehpa üzerine çıkmak büyük risk taşır. Çünkü bu yüzeyler temizlik için tasarlanmadığından dengenizi kaybetmeniz çok kolaydır. Bir anlık dikkatsizlikle düşüp ciddi bir şekilde sakatlanabilirsiniz. Bunun yerine mutlaka kaymaz tabanlı küçük bir ev merdiveni kullanın. Üstelik bu tür merdivenlerde çoğu zaman üst basamakta deterjan ya da bez koyabileceğiniz küçük bölmeler bulunur, işinizi kolaylaştırır.

5. Sürekli aynı hareketi tekrar etmek.

Cam silerken hep sağ elinizi kullanıyorsanız veya duvar temizlerken sürekli tek yönde hareket ediyorsanız omuz ve bilek kaslarınızı tek taraflı yormuş oluyorsunuz. Bu da kısa sürede kas ağrılarına, uzun vadede ise tendon sorunlarına yol açabilir. Arada sırada el değiştirin, sağ kolunuz yorulduğunda sol kolunuza geçin. Ayrıca uzun süre aynı hareketi yaparken kısa molalar verip kollarınızı esnetmek çok faydalı olur. Küçük bir ipucu: Cam silerken “S” şeklinde yukarıdan aşağıya doğru silmek hem daha hızlıdır hem de omzunuza daha az yük bindirir.

6. Yanlış şekilde elektrikli süpürge kullanmak.

Elektrikli süpürgeyi sürekli kendinize doğru çekmek, omuz ve belinizin gereksiz yere kasılmasına neden olur. Oysa süpürgeyi ileri geri küçük hareketlerle ve dik bir şekilde durarak kullanmak hem işinizi kolaylaştırır hem de kaslarınızı korur. Ayrıca süpürge borusunun boyunu kendi boyunuza göre ayarlamak çok önemlidir. Eğer boru çok kısa kalıyorsa sürekli eğilmek zorunda kalır ve belinizi zorlarsınız. Bu küçük ayar, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarının önüne geçer.

7. Merdiven inip çıkarken eller dolu olmak.

Bir elinizde deterjan şişesi, diğer elinizde çamaşır sepetiyle merdiven inmek çok tehlikeli bir harekettir. Çünkü dengenizi kaybettiğinizde tutunacak bir eliniz olmaz. Bunun yerine eşyaları parça parça taşıyın. İlla tek seferde taşımak istiyorsanız da mutlaka bir elinizi boş bırakın ve korkuluktan destek alın. Özellikle ağır çamaşır sepetlerini merdivenden indirmek için plastik tekerlekli taşıyıcı sepetler çok işe yarıyor.

8. Aşırı uzanarak cam ya da dolap silmek.

“Biraz daha uzansam yetişirim” diyerek kolunuzu fazla açmak omuz kaslarını zedeleyebilir. Özellikle tavan köşelerini ya da yüksek dolap üstlerini silerken bu hareket çok sık yapılır. Bunun yerine uzun saplı cam silecekler, toz alma aparatları ya da merdiven kullanmak hem daha güvenli hem de daha hızlı sonuç verir. Temizlik sırasında kendinizi zorlamaktan ziyade doğru ekipman kullanmak işin anahtarıdır.

9. Ağır çamaşır sepetini yanlış kaldırmak.

Ağzına kadar dolu bir çamaşır sepetini belden eğilip kaldırmak, bel fıtığının davetiye çıkaran en yaygın hareketlerinden biridir. Bunun yerine dizlerinizi kırarak çömelin, sepeti gövdenize yakın tutun ve öyle kaldırın. Yük ne kadar vücudunuza yakın olursa belinize o kadar az yük biner. Ayrıca çamaşırları sepeti doldurmak yerine birkaç parça halinde taşımak da çok daha sağlıklı bir yöntemdir.

10. Çok uzun süre ayakta kalmak.

Evi baştan aşağı temizlemek saatler sürebilir ve farkında olmadan uzun süre ayakta kalmak bacaklarda ödem ve dolaşım sorunlarına yol açar. Bunun için ara ara oturup dinlenmek şart. Temizlik sırasında kısa aralıklarla 5 dakikalık molalar verin, bol su için ve hatta bacaklarınızı uzatıp birkaç dakika yukarı kaldırın. Bu, özellikle varis riski olan kişiler için çok faydalıdır.

11. Kimyasal ürünleri fazla solumak.

Temizlik sırasında çamaşır suyu veya güçlü kimyasal ürünleri yoğun şekilde solumak baş dönmesine, mide bulantısına ve bayılmaya yol açabilir. Bu da düşme riskini artırır. Her temizlikte mutlaka camları açarak ortamı havalandırın. Eğer banyoda çalışıyorsanız kapıyı aralık bırakın. Ayrıca kimyasal ürünleri birbirine karıştırmayın; mesela çamaşır suyuyla tuz ruhunu bir arada kullanmak zehirli gaz çıkarır. Sağlığınızı korumak için doğal alternatiflere yönelmek de güzel bir seçenek olabilir.

12. Islak zemin üzerinde dikkatsiz hareket etmek.

Temizlik sırasında ıslak zeminde hızlı adımlarla yürümek kayıp düşmelere yol açabilir. Hele hele evin içinde terlikle veya çorapla kayıp düşmek çok sık yaşanan bir durumdur. Bunun önüne geçmek için kaymaz tabanlı terlik kullanın, temizlik sırasında ıslak yerleri hemen kurulayın ve özellikle çocukları uyarın. Hatta mutfağa ve banyoya küçük kaymaz paspaslar koymak bu riski ciddi şekilde azaltır.

