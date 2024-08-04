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Temizlik Yaparken Kaçınman Gereken 10 Kritik Hata

etiket Temizlik Yaparken Kaçınman Gereken 10 Kritik Hata

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 11:01

Temizlik yaparken yapılan hatalar, hem zaman kaybına hem de etkinliğin azalmasına yol açabilir. Bu hataların önlenmesi, temizlik işlemlerinin daha verimli ve etkili olmasını sağlar. İşte temizlik yaparken kaçınman gereken 10 kritik hata👇

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Ertelemek!

Ertelemek!

Temizlik yaparken yapılan hataların en başında şüphesiz ki işleri ertelemek gelir. Evet, bazen bir işe başlamak zor olabilir ancak ertelediğimizde işler birikir ve daha da zorlaşabilir. Zamanla biriken temizlik işleri, hem zamanımızı daha fazla alır hem de ortamın düzensizleşmesine neden olabilir. Bu yüzden, işleri mümkün olan en kısa sürede halletmek ve düzenli bir temizlik rutini oluşturmak önemlidir. Böylece hem yaşam alanımızı düzenli tutarız hem de işleri büyümeden önce çözmüş oluruz

Temizlik araçlarının bakımını aksatmak.

Temizlik araçlarının da daha iyi performans göstermesi için düzenli bakıma ihtiyaçları vardır. Ara sıra temizlik ve bakım yapmak hem işini  azaltacak hem de makinanın ömrünü uzatacaktır.

Robot süpürge kullanmamak.

Temizliğin uzun süreli ve kalıcı olması için, sürekli temizlenmeyen alanların düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Özellikle koltuk altları gibi zor ulaşılabilir yerlerin düzenli olarak temizlenmesi, toz ve kir birikimini önler. Her gün koltuk altlarını çekip süpürmek mümkün olmayabilir, ancak robot süpürgeler bu işi otomatik olarak yapabilirler. Bu nedenle, hala bir robot süpürge edinmediysen, bu bir eksiklik olabilir.

Fazla su ile temizlik yapmak!

Su temizlik için önemlidir, ancak aşırı kullanımı ahşap mobilyaların veya parkelerin şişmesine neden olabilir. Bu tür eşyaları aşırı suyla temizlemek, ahşap mobilyaların zarar görmesine yol açabilir

Planlamayı yanlış yapmak!

Planlamayı yanlış yapmak!

Yanlış alandan ya da işten başlamak, işe gözümüzün korkmasına neden olabilir. Örneğin, en karmaşık veya zorlu alandan başlamak yerine, daha küçük ve kolay işlerle başlamak motivasyonumuzu artırabilir. Bu şekilde adım adım ilerleyerek, işleri daha yönetilebilir hale getirebiliriz. Ayrıca, işleri doğru sırayla yapmak, zaman kazanmamıza ve işlerin daha verimli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, temizlik yaparken stratejik bir planlama yapmak ve adımları doğru şekilde takip etmek önemlidir.

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Sakın yapma!

Temizlik için farklı kimyasalları karıştırmak, yapılan en büyük hatalardan biridir. Bu eylem, tehlikeli gazların oluşmasına ve sağlığa zarar verebilecek kimyasal reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden, sakın kimyasal temizlik ürünlerini birbiriyle karıştırma!

Kirli bezleri veya süngerleri tekrar tekrar kullanmak

Kirli bezleri veya süngerleri tekrar tekrar kullanmak

Kirli bezleri veya süngerleri tekrar tekrar kullanmak sürdürülebilir çevre ve ev ekonomisi açısından önemlidir, ancak bu tür eşyaların da bir kullanım ömrü vardır. Fazla kullanmak bir temizlik hatasıdır; zira bu durum, kir ve mikropların yayılmasına neden olabilir. Kirli bezleri ve süngerleri düzenli olarak yıkamak veya değiştirmek, temizlik işlemlerinin etkinliğini artırır ve sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar.

Farklı yüzeyler için aynı bezi kullanmak

Farklı yüzeyler için aynı bez veya süngeri kullanmak, kir ve mikropların yayılmasına neden olabilir çünkü her yüzey farklı kirleticilere maruz kalabilir. Örneğin, mutfak tezgahını temizledikten sonra aynı bezle banyo lavabosunu silerseniz, bakteri ve kirlerin banyo alanına taşınma riski artar. Bu nedenle, her yüzey için ayrı temizlik bezleri veya süngerler kullanmak, temizlik işleminin etkinliğini ve hijyen seviyesini korumak için önemlidir.

Cam ve aynaları silmeyi atlamak.

Cam ve aynaları silmeyi atlamak, evin temizliğinde göz ardı edilmemesi gereken önemli bir adımdır. Temiz camlar ve aynalar, yaşam alanınızın daha ferah ve düzenli görünmesini sağlar.

Kesme tahtasını bulaşık makinasına koymak...

Ahşap kesme tahtaları genellikle bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır çünkü su emme ve deformasyon riski taşırlar. Temizlikten sonra dezenfektan kullanmak, mikropları daha etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir ve gıda güvenliğini sağlar.

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