Evde Böcek Varsa Dikkat! Evdeki Böcekler Nasıl Temizlenir?

Bu bitki özlerinden yapılmış kokuları böcekler hiç sevmezler. Bir sprey şişesine su koyup içine birkaç damla lavanta veya nane yağı ekleyerek evinizin çeşitli köşelerine sıkabilirsiniz. Hem böceklerden uzak bir ortam yaratmış olur hem de evinizde hoş bir koku elde edersiniz. Ayrıca, doğal olması sebebiyle kimyasallar yerine bu yöntemle böceklerden korunmanız sağlığınız açısından da daha iyi bir seçenek olur.