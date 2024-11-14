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Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?

etiket Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 11:12

Çocuklara temizlik alışkanlığını kazandırmak oldukça önemli. Her çocuğun temizliğe bakışı farklı olsa da bu testle ona hangi konularda destek olman gerektiğine dair ipuçları edinebilirsin. Hazırsan başlayalım!

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1. Çocuğun odasını hangi sıklıkta topluyor?

2. Dışarıdan eve geldiğinde ellerini yıkamayı unutur mu?

3. Yatağını yapma konusunda ne düşünüyor?

4. Okula gitmeden önce eşyalarını hazırlamakta ne durumda?

5. Oyun saatinden sonra oyuncaklarını toparlıyor mu?

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6. Yemek sonrası ellerini yıkamayı hatırlatman gerekiyor mu?

7. Yemek masasında bir şey dökülürse ne yapar?

8. Kendi kıyafetlerini düzenlemekte başarılı mı?

9. Masada bir şey unutursa ne yapar?

Temizliğin ne olduğunu öğretmelisin!

Miniğe temizliğin hangi amaçla yapıldığını öğretmelisin! Çünkü temizliğin ne olduğunu aşılamak ona hayat boyu sağlıklı bir yaşam sunar. Düzenli el yıkama ve oyuncaklarını kaldırma gibi küçük ama önemli detaylar üzerinde durarak harika bir şekilde alışkanlık kazanmasına yardımcı olabilirsin!

Düzenli olmayı öğretmelisin!

Bizimki biraz dağınık diyorsan o zaman düzen alışkanlığı kazandırmanın tam vakti! Kıyafetlerini yerine koymak, okul eşyalarını toplamak veya yatağını yapmak gibi basit alışkanlıklarla ona düzenli bir yaşam öğretmek, ileride kendine güvenen bir birey olmasına yardımcı olur.

Hijyen konusunda eğitim verebilirsin!

Ellerini yıkamayı bazen unutan bir çocuğun mu var? O halde hijyen alışkanlıkları üzerine biraz eğilmek harika olur. Diş fırçalama, yemek öncesi ve sonrası el yıkama gibi önemli adımları öğretmek sağlığı açısından çok yararlı olacak.

Temizlikte istikrarlı olmayı öğretmelisin!

Çocuğun temizliğe dair işleri bir yapıp bir bırakıyorsa ona temizlikte istikrar sağlamayı öğretmenin tam zamanı! El yıkama, düzenli diş fırçalama ve gardırop düzenleme gibi alışkanlıkları küçük adımlarla öğreterek hem kendini daha iyi hissetmesini sağlarsın hem de çevresindeki insanlar için olumlu bir örnek olursun!

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