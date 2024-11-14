Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?

Çocuğun temizliğe dair işleri bir yapıp bir bırakıyorsa ona temizlikte istikrar sağlamayı öğretmenin tam zamanı! El yıkama, düzenli diş fırçalama ve gardırop düzenleme gibi alışkanlıkları küçük adımlarla öğreterek hem kendini daha iyi hissetmesini sağlarsın hem de çevresindeki insanlar için olumlu bir örnek olursun!