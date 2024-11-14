Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?
Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?
Çocuklara temizlik alışkanlığını kazandırmak oldukça önemli. Her çocuğun temizliğe bakışı farklı olsa da bu testle ona hangi konularda destek olman gerektiğine dair ipuçları edinebilirsin. Hazırsan başlayalım!
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1. Çocuğun odasını hangi sıklıkta topluyor?
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2. Dışarıdan eve geldiğinde ellerini yıkamayı unutur mu?
3. Yatağını yapma konusunda ne düşünüyor?
4. Okula gitmeden önce eşyalarını hazırlamakta ne durumda?
5. Oyun saatinden sonra oyuncaklarını toparlıyor mu?
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