Temelden Anlatıyoruz: Bitcoin Nedir? Nasıl Alınır?

Bitcoin kavramı ilk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto mahlaslı kişi veya kişiler tarafından yayımlanan bir teknik makalede literatüre geçmiştir. 2009 yılının başında ise ilk Bitcoin bloğu kazılmış ve böylece dijital ödeme sistemlerine benzersiz bir yenilik kazandırılmıştır. Bitcoin, herhangi bir kuruma bağlı olmayan, tamamen dağıtık bir yapıda çalışan bir dijital ödeme sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sistemde yapılan tüm işlemler blockchain adlı halka açık bir kayıt defterinde tutulur ve bilgiler ağ içindeki binlerce bilgisayar tarafından saklanır.

Bitcoin’in en temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Maksimum toplam arzı 21 milyondur.

Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) ile çalışır.

Her bir işlem kaydı zaman damgası ile blockchain’e dahil olur ve değiştirilemez özelliğiyle kullanıcılara güvenlik sağlar.

Değer transferi yapılırken aracı kurumlara ihtiyaç duyulmaz.

Tüm bu özellikleri sayesinde Bitcoin, bağımsız ve yatırımcılara özgürlük alanı tanıyan bir değer saklama aracı olarak öne çıkar.