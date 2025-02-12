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Telefonun İçinde Kimler Var Biliyor musun?

etiket Telefonun İçinde Kimler Var Biliyor musun?

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
13.02.2025 - 00:21 Son Güncelleme: 13.02.2025 - 00:24

Sık sık “A kurumu B Kurumu verilerimizi sızdırdı” feryatları duyar olduk. Peki birilerinin verilerimizi sızdırmasına gerek var mı? Yoksa zaten kendi ellerimizle mi verilerimizi harc-ı âlem dağıtır olduk?

E-Devlet tarafından verilerimizin sızdırıldığı iddiası yine gündemde. Devletin ilgili organları tarafından bu konuda bir sızıntı olmadığı söylendi ve devletin siber güvenlik önlemlerinin etkili şekilde çalıştığını biliyoruz. Peki devlet kişisel verilerimizi sızdırmadı ama verilerimiz güvende mi?

Kişisel verilerimizin harc-ı âlem dolaşması için e devletin ya da başka bir kurumun bilgi güvenliğini sağlayamamasına ihtiyacımız yok aslında. Zira zaten kendi ellerimizle her verimizi her türlü ortam aracılığıyla her kese veriyoruz.

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Telefonunuzun içinde kimler var?

Telefonunuzun içinde kimler var?

Telefonlarımızın içinde aslında hiçbirimiz kimlerin olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Bazen indirdiğimiz bir uygulama, bazen bağlandığımız Wi-fi, bazen açık unuttuğumuz Bluetooth veya NFC bazen de ortak kullanıma açık şarj ünitelerine bütün verilerimize erişim imkanını ellerimizle vermiş olabiliriz.

Kamuya açık ortak şarj cihazlarının riskleri ile başlayalım:

Mobil cihazınızı, İETT otobüsleri, restoranlar, havaalanları, AVM’ler gibi ortak kullanıma açık bir şarj istasyonuna taktığınızda, şarj istasyonu kutusundaki USB bağlantı noktası, cihazınıza veya cihazınızdan veri aktarmak için kullanılır. Bu da cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklemek veya cihazınızdan kişisel bilgileri çalmak için kullanılabileceği anlamına gelir. Bu bilgilerin bazıları; dijital ortamlara giriş bilgileri, kimlik bilgileri, kişi listeleri, foto galeri ve diğer hassas verilerdir.

Telefonlarımızda kullandığımız uygulamalar sayesinde şu an dahi teknolojik cihazlarımızdaki verilerin kimlerin kullanımında olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz.

Foto galerimize, rehberimize, not defterimize, video kamera ve mikrofonumuza, SMS’lerimize, WhatsApp ve diğer sosyal medya uygulamalarımıza kimlerin eriştiğini veya erişebileceğini bilmediğimiz gerçeğini göz ardı etmeden yaşamaya alışmak zorundayız.

Günümüzde çok sıcak örneklerini yaşadığımız şekilde, galerinizdeki bir mahrem görüntü, rehberinizde olmaması gereken isimler, not defterinizde sakladığınız şifreler ve finansal bilgiler, özel yazışmalar, başınıza dert açabilir.

En ilkel iletişim tarzı olan mektup atarken dahi bir ücret ödenirken, anlık veri transferine kadar çok büyük imkanlar sağlayan sosyal medya ortamları neden ücretsiz? 

Instagram, TikTok, Whatsapp, Facebook, Twitter, Google ürünleri neden bedava?

Verilerimiz ne şekilde kullanılıyor?

Bir; rutin internet hareketlerimizden elde edilen veriler. Paylaşımlarımız, arama motorları, gezindiğimiz sayfalar, anketler, challenge katılımlarımız.

İki; farkında olmadan kullanılan hesaplarımız. Bazı üyeliklerimiz, sosyal medya aboneliklerimiz ya da tıkladığımız korsan yazılım linkleri, fakında olmadan sosyal medya hesaplarımızın başkaları tarafından kullanılmasına neden olabiliyor. Hesaplarımız kullanılarak gündem çalışması yapılabiliyor. Bizim adımıza paylaşım yapılıp hemen silinebiliyor. Kendimizi adımızın yan yana olmasını istemediğimiz hesapları takip ederken bulabiliyoruz. 

Her şey o kadar aleni ki…

Sosyal medya mecralarına adım atıp bu uygulamaları telefonumuza, bilgisayarımıza yüklediğimiz andan itibaren hiçbir mahremiyetimiz yok. İndirdiğimiz her uygulama foto galerimize, rehberimize, arama motorumuza, hatta parmaklarımızın ekranın hangi köşesinde en fazla gezdirdiğimiz bilgisine kadar cihazlarımızdaki tüm hareketliliğe ve bilgimize erişebiliyor.

Yine de kişisel olarak alabileceğimiz bazı güvenlik tedbirlerine değinelim:

Yine de kişisel olarak alabileceğimiz bazı güvenlik tedbirlerine değinelim:

*Uzatılan havuçları yemeyin 

Sosyal medya kullanıcılarına, takipçi sayılarını artırma, profillerine kimlerin baktığını gösterme, paylaşımlarının etkileşim sayılarını artırma gibi vaatler veren, mavi tik vaat eden, site, hesap ve şifre bilgilerini edinen uygulama ve kişilere fırsat vermeyin. 

*Sosyal medya üzerinden üye olmayın. 

Dikkat etmemiz gereken hususlardan biri; üyelik gerektiren sitelere giriş yapılırken, “Facebook ile üye ol” ya da “Twitter ile üye ol” gibi seçeneklerle üye olunmaması. Tüm profilinizi bu uygulamalara açmış olabileceğiniz gibi, bu üçüncü şahıslar sizin adınıza paylaşımlar yapıp profil bilgilerinizi güncelleyebilir, başka insanları takip edebilirler. Instagram ve Twitter’da takipçi satın alınabilinen uygulamaların pek çoğu bu sistem ile çalışmaktadır.”

*Kimden geldiğini bilmediğiniz linkleri tıklamayın dosyaları açmayın

Kimden gelmediğini bilmediğiniz hiçbir linke tıklamayın, dosyaları açmayın, hatta kimden geldiğini bilseniz de teyit ederek açın. Zira tanıdığınız birinin hesabını ele geçirerek onun üzerinden size erişilmeye çalışılıyor olabilir. 

*Şifre ve güvenlik korumasına özen gösterin

Şüphelendiğiniz durumda şifrenizi değiştirin, iki faktörlü güvenlik faktörü kullanın, kurtarıcı mail adresinizin güncelliği ve güvenliğini teyit edin. 

Farkında bile olmadan tarafınızı seçmiş görünebilirsiniz

Hesaplarınız kullanılarak sizin üzerinizden manipülasyon yapılmış olabilir.

Seçim ortamında bu durum Cambiridge Analytica örneğinde olduğu gibi manipüle edilebilir. Kişisel veriler analiz edilerek kişilere özel reklam ve yönlendirmeler yapılabilir. Bu yönlendirmeler bazen açıktan reklam yoluyla olur, bazen subliminal yollarla yapılabilir.  

Bot hesaplar kullanıldığı gibi bu şekilde ele geçirilen gerçek hesaplar da kullanılarak tt çalışmalarına destek sağlanabilir; anketler manipüle edilebilir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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