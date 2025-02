Telefonun İçinde Kimler Var Biliyor musun?

Sık sık “A kurumu B Kurumu verilerimizi sızdırdı” feryatları duyar olduk. Peki birilerinin verilerimizi sızdırmasına gerek var mı? Yoksa zaten kendi ellerimizle mi verilerimizi harc-ı âlem dağıtır olduk?

E-Devlet tarafından verilerimizin sızdırıldığı iddiası yine gündemde. Devletin ilgili organları tarafından bu konuda bir sızıntı olmadığı söylendi ve devletin siber güvenlik önlemlerinin etkili şekilde çalıştığını biliyoruz. Peki devlet kişisel verilerimizi sızdırmadı ama verilerimiz güvende mi?

Kişisel verilerimizin harc-ı âlem dolaşması için e devletin ya da başka bir kurumun bilgi güvenliğini sağlayamamasına ihtiyacımız yok aslında. Zira zaten kendi ellerimizle her verimizi her türlü ortam aracılığıyla her kese veriyoruz.