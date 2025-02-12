Telefonun İçinde Kimler Var Biliyor musun?
Sık sık “A kurumu B Kurumu verilerimizi sızdırdı” feryatları duyar olduk. Peki birilerinin verilerimizi sızdırmasına gerek var mı? Yoksa zaten kendi ellerimizle mi verilerimizi harc-ı âlem dağıtır olduk?
E-Devlet tarafından verilerimizin sızdırıldığı iddiası yine gündemde. Devletin ilgili organları tarafından bu konuda bir sızıntı olmadığı söylendi ve devletin siber güvenlik önlemlerinin etkili şekilde çalıştığını biliyoruz. Peki devlet kişisel verilerimizi sızdırmadı ama verilerimiz güvende mi?
Kişisel verilerimizin harc-ı âlem dolaşması için e devletin ya da başka bir kurumun bilgi güvenliğini sağlayamamasına ihtiyacımız yok aslında. Zira zaten kendi ellerimizle her verimizi her türlü ortam aracılığıyla her kese veriyoruz.
Telefonunuzun içinde kimler var?
Verilerimiz ne şekilde kullanılıyor?
Bir; rutin internet hareketlerimizden elde edilen veriler. Paylaşımlarımız, arama motorları, gezindiğimiz sayfalar, anketler, challenge katılımlarımız.
İki; farkında olmadan kullanılan hesaplarımız. Bazı üyeliklerimiz, sosyal medya aboneliklerimiz ya da tıkladığımız korsan yazılım linkleri, fakında olmadan sosyal medya hesaplarımızın başkaları tarafından kullanılmasına neden olabiliyor. Hesaplarımız kullanılarak gündem çalışması yapılabiliyor. Bizim adımıza paylaşım yapılıp hemen silinebiliyor. Kendimizi adımızın yan yana olmasını istemediğimiz hesapları takip ederken bulabiliyoruz.
Her şey o kadar aleni ki…
Sosyal medya mecralarına adım atıp bu uygulamaları telefonumuza, bilgisayarımıza yüklediğimiz andan itibaren hiçbir mahremiyetimiz yok. İndirdiğimiz her uygulama foto galerimize, rehberimize, arama motorumuza, hatta parmaklarımızın ekranın hangi köşesinde en fazla gezdirdiğimiz bilgisine kadar cihazlarımızdaki tüm hareketliliğe ve bilgimize erişebiliyor.
Yine de kişisel olarak alabileceğimiz bazı güvenlik tedbirlerine değinelim:
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