Teknoloji Tasarım Ödevi Ağırlığından İltifata Cevap Vermeyi Bilmeyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
12.10.2025 - 15:28

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

O an onu düşünebiliyorsam her şekilde kurtulurum gibi.

Son gün anneye 'karton lazım' demeye çalışmanın verdiği ağırlık.

twitter.com

Daha ne olsun.

twitter.com

Lise ve sonrası...

twitter.com
👇

twitter.com

Herkes "keşkeeee" demiştir buna şöyle ciğerden.

twitter.com

Ne oldu birden öyle.

twitter.com

Videonun kendisi de o his kadar tatlı.

Ne deniyor ki başka?

Ne deniyor ki başka?
twitter.com
👇

twitter.com

Hayatımız bunu düşünerek geçiyor...

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
