İlginç Vizyonsuzluk Örneklerinden Dedikodu İçin Şehir Değiştirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
11.10.2025 - 18:10

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Son öneriye kadar gayet mantıklıydı.

twitter.com

Annenden iyi mi bileceksin.

twitter.com

Dedemize o arsayı zamanında almadığı için kızmayı bir anlığına bırakıyoruz.

twitter.com

👇

twitter.com
Farklı bir alfabeye sahip bir dil öğrenmek zorunda olanlar anlıyor bunu.

twitter.com

"Herkes zengin"

twitter.com

Anlamış gibi yapmak zorunda kalmak ve mecburen sohbetin kesilmesi...

twitter.com

Müge Anlı'da ekranın kırmızı olduğu ana denk gelmişsindir...

twitter.com
Ekran süresi 24 saat olanlar anladı.

twitter.com

Halbuki her bir mesaj "Acaba ders iptal mi?" heyecanıyla açılmaz mı?

twitter.com

Dünden hazır.

twitter.com

Çok mantıksız değil.

twitter.com

Virgülün önemi.

twitter.com
👇

twitter.com

