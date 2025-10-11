İlginç Vizyonsuzluk Örneklerinden Dedikodu İçin Şehir Değiştirene Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
Hazırsan başlayalım 🚀
Son öneriye kadar gayet mantıklıydı.
Annenden iyi mi bileceksin.
Dedemize o arsayı zamanında almadığı için kızmayı bir anlığına bırakıyoruz.
Farklı bir alfabeye sahip bir dil öğrenmek zorunda olanlar anlıyor bunu.
"Herkes zengin"
Anlamış gibi yapmak zorunda kalmak ve mecburen sohbetin kesilmesi...
Müge Anlı'da ekranın kırmızı olduğu ana denk gelmişsindir...
Ekran süresi 24 saat olanlar anladı.
Halbuki her bir mesaj "Acaba ders iptal mi?" heyecanıyla açılmaz mı?
Dünden hazır.
Çok mantıksız değil.
Virgülün önemi.
