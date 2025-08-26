onedio
Tatil Boyunca Cildim Işıl Işıl Olsun Diyorsan Göz Atman Gereken 10 Güneş Koruyucu

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
26.08.2025 - 15:01

Yazın en çok kullandığımız bakım ürünü elbette güneş kremleri. Yazın elimizden düşürmediğimiz güneş kremleri cildimize ışıltı da verse çok güzel olmaz mı? Hem cildinin güneşten etkilenmesini engelleyen hem de ona ışıltı veren güneş kremleri hangileri görmek istemez misin?

1. Babe Super Fluid Sunscreen Mattifying

1. Babe Super Fluid Sunscreen Mattifying

Karma ve yağlı ciltler için uygun güneş kremini tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Süper akışkan yapısı olan güneş kremi ile cildini UV ışınlarına maruz bırakmayacaksın. SPF 50 faktör olan krem akışkan yapısı sayesinde ciltte ağırlık yapmıyor. Günlük olarak kullanabileceğin güneş kremi aynı zamanda cilde bakım da yapıyor.

2. Bioderma Photoderm After Sun Jel Krem

2. Bioderma Photoderm After Sun Jel Krem

Hassas cildine uygun krem bulamayanlar için bu krem ideal. Güneş sonrası jel kremini en hassas ciltliler dahil tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Güneşten sonra cildi nemlendirmeye yardımcı olan krem jel formunda. Ferahlatıcı etkisi olan krem cildini 24 saat boyunca nemlendiriyor.

3. Avene Hassas Bölgeler İçin Güneş Koruyucu Stick

3. Avene Hassas Bölgeler İçin Güneş Koruyucu Stick

Hassas bölgelere özel bir güneş koruyucu arıyorsan bu stick tam aradığın ürün. Burun, kulak, gözaltı gibi hassas bölgeler için kullanabileceğin güneş koruyucu bu bölgelere özel olarak geliştirilmiş. Bu hassas bölgelere güneş ışınlarının zarar vermesini önlüyor. Bunu yaparken cildi besliyor ve nemlendiriyor. Stick formuyla uygulaması da kolay.

4. Nuxe Sun Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Spreyi

4. Nuxe Sun Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Spreyi

Güneş ışınlarının etkilerini azaltan yüz ve vücut spreyi ciltte beyaz tabaka bırakmıyor. Cildine ipeksi bir görünüm kazandıran sprey oldukça hafif yapıda. Şeker portakalı içeren hoş kokusuyla sürdükten sonra mis gibi kokacaksın. Tüm cilt tipleri bu spreyi kullanabiliyor.

5. Lancaster Tan Deepener Tinted

5. Lancaster Tan Deepener Tinted

Bronzluk sağlayan vücut jeli ile yazın istediğin o tene kavuşacaksın. Cildin nemsiz kalmasının önünde duran ürün ile cildin anında ışıltı kazanıyor. Güneşe alışmış ve bronz ciltler için önerilen vücut jeli, uzun süre kalıcı, ışıltılı bronzluk ve yumuşaklık veriyor.

6. Caudalie Güneşsiz Bronzlaştırıcı Damla

6. Caudalie Güneşsiz Bronzlaştırıcı Damla

Güneşsiz şekilde bronzlaşmak için bu damlayı kullanabilirsin. %100 doğal türevli olan damla ile doğal bronzluk elde etmek mümkün. Yüz kremiyle karıştırarak yıl boyu ışıltılı bir bronzluk kazanabilirsin. Bu bronzlaştırıcı damla ile cildini kurutmadan bronzlaşabileceksin.

7. Avene Huile Solaire Spf30 Vücut Yağı

7. Avene Huile Solaire Spf30 Vücut Yağı

Hassas ciltler için geliştirilmiş vücut yağı yüksek faktöre sahip. Suya dayanıklı yapısı ile cildi destekliyor. Yağlı ve yapışkan his bırakmadığı için rahatlıkla kullanmak mümkün. Bu yağ aynı zamanda cilde ışıltı da veriyor.  

8. Minela Care Spf 50 Renkli Nemlendirici Yüz Güneş Kremi

8. Minela Care Spf 50 Renkli Nemlendirici Yüz Güneş Kremi

Nemlendirici etkili güneş kremi %100 organik mineral filtreli. Güneşin etkilerine karşı kullanabileceğin krem aynı zamanda cildine ışıltı veriyor. Vegan sertifikası olan güneş kreminin içinde E vitamini bulunuyor. Hyalüronik asit içeriğiyle cildi nemlendiren güneş kremini hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri kullanabiliyor. 

9. The Purest Solutions SPF 50 Dry Touch Protection

9. The Purest Solutions SPF 50 Dry Touch Protection

Yağlı ciltlere özel krem, mat bitişli. Kremsi formu olan güneş kremi, yazın en çok kullandıklarından biri olacak. 50 faktör güneş kremi mavi ışığa karşı da etkili. Güneş kremi cilde nem de sağlıyor.

10. Nivea Sun Ferahlatıcı Güneş Sonrası Vücut Spreyi

10. Nivea Sun Ferahlatıcı Güneş Sonrası Vücut Spreyi

Güneş sonrası cildi nemlendirmek için bu güneş spreyi kullanılabilir. Doğal aloe vera içeriği olan spreyin hafif bir formülü var. Vücut spreyi cildi tazeliyor ve yağlı bir his bırakmıyor. Tüm vücut tipleri bu spreyi kullanabiliyor. Yoğun nemlendirme etkili sprey, cilt tarafından kolayca emiliyor.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
