Tatil Boyunca Cildim Işıl Işıl Olsun Diyorsan Göz Atman Gereken 10 Güneş Koruyucu
Yazın en çok kullandığımız bakım ürünü elbette güneş kremleri. Yazın elimizden düşürmediğimiz güneş kremleri cildimize ışıltı da verse çok güzel olmaz mı? Hem cildinin güneşten etkilenmesini engelleyen hem de ona ışıltı veren güneş kremleri hangileri görmek istemez misin?
1. Babe Super Fluid Sunscreen Mattifying
2. Bioderma Photoderm After Sun Jel Krem
3. Avene Hassas Bölgeler İçin Güneş Koruyucu Stick
4. Nuxe Sun Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Spreyi
5. Lancaster Tan Deepener Tinted
6. Caudalie Güneşsiz Bronzlaştırıcı Damla
7. Avene Huile Solaire Spf30 Vücut Yağı
8. Minela Care Spf 50 Renkli Nemlendirici Yüz Güneş Kremi
9. The Purest Solutions SPF 50 Dry Touch Protection
10. Nivea Sun Ferahlatıcı Güneş Sonrası Vücut Spreyi
