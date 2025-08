Taşlarda Zaman Duran Yerler: Türkiye’nin En Etkileyici 10 Heritage Oteli

“Yol üstünde değil, tarihin tam kalbindesiniz.”

800 yıllık bir Selçuklu kervansarayı düşünün…

Obruk Kervansaray, sadece bir otel değil; geçmişin, taşların, yolcuların ve sırların sesini hâlâ duyabileceğiniz bir zaman penceresi. Konya’nın Karatay ilçesinde yer alan bu anıtsal yapı, ustalıkla restore edilerek 13 odalı bir “müze otel”e dönüştürüldü.

Sürdürülebilirlik felsefesiyle yeniden can bulan Obruk, bugün “plastiksiz bir deneyim” sunuyor. Her bir oda, Selçuklu taş işçiliğini hissettiren detaylarla bezenmiş. Duvarlara gömülü spolia taşlar, eski mezar kitabeleri ve antik taşlar — her biri bir hikâye fısıldıyor.

Gastronomi de burada bir deneyim: Konya mutfağının kadim tarifleri, tandır ocaklarında yeniden hayat buluyor.

Kervansarayın avlusunda, yıldızların altında bir çorba içmek… belki de zamanın en zarif molası.