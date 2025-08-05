Taşlarda Zaman Duran Yerler: Türkiye’nin En Etkileyici 10 Heritage Oteli
Oteller vardır, sadece konaklamak içindir. Bir de bazıları, zamanla sohbet etmek gibidir…
Türkiye, binlerce yılın izini taşıyan eşsiz yapılara ev sahipliği yapıyor. Ama bu yapılardan bazıları var ki, sadece restore edilmedi — adeta yeniden doğdu. Her biri birer “yaşayan müze” olan bu oteller, misafirlerine tarih, kültür ve dokunuşun birleştiği unutulmaz bir deneyim sunuyor.
Bu yazımızda, taşlarına tarih sinmiş 10 özel otelde büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz. Kapadokya’nın mağaralarından Mardin’in dar sokaklarına, İstanbul Boğazı’ndan Konya’nın kervan yollarına kadar…
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1. Obruk Kervansaray Museum Hotel – Konya Karatay
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2. Kayakapı Premium Caves – Kapadokya
3. Argos in Cappadocia – Kapadokya
4. Museum Hotel – Kapadokya
5. Pera Palas Hotel – İstanbul
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6. Sumahan on the Water – İstanbul
7. Mardius Tarihi Konak – Mardin
8. Güllü Konakları – Şirince
9. Casa Lavanda – Şile
10. Hotel Splendid Palace – Büyükada
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Bu 10 otel, sadece konaklanacak yerler değil.
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