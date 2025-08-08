Taşlarda Saklı Medeniyetler: Dünyanın En Etkileyici 13 Heritage Oteli
Bazı otellerde sadece uyumazsınız.
Bazı oteller size zamanı unutturur, hatta bazen yeniden tanımlar.
Tarihle bugünü buluşturan, taşlarında medeniyet izleri taşıyan, kapısından girdiğinizde size hikâyesini anlatan oteller vardır.
Roma’da barok bir bahçede yürürken, Kyoto’da bir çay töreninde, Viyana’da valsin sessizliğinde veya Patagonya’da yalnız bir rüzgârın peşinden giderken...
Bu 13 otel, geçmişin zarafetini, mimarisini, kültürünü ve sessizliğini bugüne taşıyor.
İşte size dünya haritası üzerinde bir zaman yolculuğu:
Prenslere yapılmış saraylardan Zen tapınaklarına, Art Deco salonlardan çölün ortasındaki mozaik avlulara...
Hazırsanız, birlikte dünyanın en etkileyici heritage otellerine doğru yavaş adımlarla yürüyelim.
1. Hotel Imperial – Viyana, Avusturya
2. Hotel de Russie – Roma, İtalya
3. Claridge’s – Londra, İngiltere
4. Raffles Paris (eski Royal Monceau) – Paris, Fransa
5. Parador de Santiago – Santiago de Compostela, İspanya
6. Six Senses Fort Barwara – Rajasthan, Hindistan
7. Hoshinoya Kyoto – Kyoto, Japonya
8. La Mamounia – Marakeş, Fas
9. Sofitel Legend Old Cataract – Aswan, Mısır
10. Aman Sveti Stefan – Karadağ
11. Belmond Hotel das Cataratas – Foz do Iguaçu, Brezilya
12. Post Ranch Inn – Big Sur, Kaliforniya, ABD
13. Explora Patagonia – Torres del Paine, Şili
Bazı Oteller Zamanla Dost Olur…
Bu 13 otel, yalnızca birer yapı değil.
Onlar; yaşanmışlıkla kurulan bağların, tarihle örülmüş sessizliklerin, taşla yazılmış hikâyelerin tanığı.
Kimisi bir prensin sarayıydı, kimisi bir hac yolunun sığınağı…
Kimi bir nehir kıyısında inziva, kimi bir yıldızlı gecede kendine dönüş kapısıydı.
Dünyayı gezerken sadece yeni yerler görmek değil, bir zamanla karşılaşmak, bir ruhla tanışmak isteyenler için bu oteller hâlâ orada...
Çünkü bazı otellerde kalmazsınız.
Onlar sizin için kalır.
