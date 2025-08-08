Taşlarda Saklı Medeniyetler: Dünyanın En Etkileyici 13 Heritage Oteli

“Paris’te bazı oteller sadece duvar değil, devrin ruhudur.”

Champs-Élysées’ye sadece birkaç adım mesafede yer alan bu ihtişamlı yapı, bir zamanlar Napoleon Bonaparte’ın gölgesini taşıyan bir bulvarda yükselir.

1920'lerin Paris’inde sanatçılar, yazarlar ve devlet adamlarının buluşma noktasıydı. Coco Chanel, Ernest Hemingway ve Churchill… Hepsi bu koridorlarda iz bıraktı.

Bugün Raffles Paris, Philippe Starck dokunuşuyla yeniden yorumlanmış olsa da geçmişin saygısını hâlâ her köşesinde hissettiriyor.

Kütüphaneler, heykeller, yüksek tavanlı salonlar…

Odalar birer galeri gibi; sanat, tarih ve şıklık iç içe.

Avangart bir ruh ile klasik zarafetin çarpıştığı bu otel, Paris'in tam anlamıyla yaşayan belleği.

Ve burada kalmak, sanki kendi film sahnenize adım atmaktır.