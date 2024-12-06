Tarot Falına Göre 7 Aralık Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Kartını açar açmaz üstündeki negatif enerji bana kadar geldi! Sana ne oldu böyle? Sanki içinde kocaman bir gri bulut var. Bütün hislerini sarıp sarmalamış... İnan ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Bu süreçte sana vereceğim en önemli tavsiye bunların hepsinin geçeceğini bilmen olacak. Sevdiğin şeyleri yapmaya ne dersin? Ya da biraz geçmişe yolculuk yapmak, ne kadar yol katettiğini görmen için sana yardımcı olabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️