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Tarot Falına Göre 24 Haziran Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Haziran Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Haziran Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçmişte, hayatın için bazı dileklerde bulunduğunu görüyorum ancak uzun bir süre boyunca istediğini elde edemediğin için hevesini kaybetmişsin. Son günlerde ise, aslında bu olayların yaşanmamasının senin için daha hayırlı olduğunun farkına varıp içinden iyi ki olmamış diye geçirmişsin. Bence bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor. Olmuyorsa bir sebebi vardır sevgili okurum :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak diyebilirim. Senin adına mutluyum. Dilerim, hep çok mutlu bir hayatın olur! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, hayatında yaptığın işlerin çok daha zorlaştığını daha etkili bir şekilde hissedeceksin diyebilirim. Bunun sebebini de sıkılmana bağlıyorum. Sana, akşam saatlerinde yürüyüş yapmanı veya arkadaşlarınla kahve içmeye çıkmanı tavsiye edebilirim. Evde otur otur nereye kadar değil mi? Bence kendini çok iyi hissedeceksin. Geri dönüşlerini bekliyorum :) Ayrıca, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Bence ona bir konu hakkında senin de danışman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişinde seni üzen o kişiyi yavaş yavaş düşünmeyi bıraktığını görüyorum. Aslında bu kişi, yaptığı hatadan dolayı pişman olup gelecek gibi geldi bana. Fakat, sen güçlü duruşunla onu hayatına almayacak ve sınır çizeceksin. En doğrusu bu olur senin için. Tebrik ediyorum. Bununla beraber, maddi açıdan içinde yaşadığın zorluk artık sona eriyor diyebilirim. Kariyerinde birtakım terfi durumları söz konusu olabilir. Bol şans dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, geçmişe göre daha yoğun bir dönemden geçtiğini görüyorum ve gün geçtikçe bu yoğunluk daha da yoğun bir hale geliyor sevgili okurum. Bunun bir dönem daha süreceğini söyleyebilirim. Biraz daha sabırlı olmalısın. Her şey gelip geçici ve bir süresi var. Bununla birlikte, arkadaşlarından birinin sana öyle güzel haberleri var ki :) Öğrenince mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Tabii biraz daha zaman var öğrenmene. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Çok uzun bir süredir almak istediğin bir şey olduğunu ancak maddi durumlardan dolayı sürekli ertelemek zorunda kaldığını görüyorum. Yakın zamanda, bir şekilde denkleyebildiğin parayla nihayet bu isteğine kavuşacaksın diyebilirim. Şimdiden güle güle kullan demek istiyorum. Ne mutlu bana! :) Bununla beraber, isminde 'M' ve 'T' harfleri olan biri var. Seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Uzun zamandır da hep bu anı beklemiş. Bence ona bir şans ver olur mu? Ben mutlu olacağını düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçmişte, bazı insanlarla iyi anlaşmışsın ancak sonrasında aslında herkesin çıkar ilişkisinde olduğunu ve tabiri caizse seni kullandıklarını farkına varmışsın. Bence önceden fark ettiğin için kendini şanslı saymalısın. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi :) Bununla beraber, kariyerinde önüne birtakım engeller çıkacak. Fakat, bu engelleri rahatlıkla aşacak ve çok iyi yerlere geleceksin. Başarılar diliyorum sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün yakın çevrende olan birisinin kötü bir haberini alacağını görüyorum maalesef. Bu da, geçtiğimiz haftalarda yaşadığın sıkıntılı süreci daha da kötü bir hale getirecek. Sen çok güçlü birisin sevgili okurum. Bunların geçici bir süreç olduğunu unutma olur mu? Sana güveniyorum. Bununla beraber, maddi açıdan biraz sıkıntıda gibisin. O zaman müjdemi isterim! Eline bir miktar para geçecek. Kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Tüm sıkıntılar geride kalıyor diyebilirim :)  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, arkadaşlarından biriyle aranda bazı çekişmeler yaşayabileceğini görüyorum. Olabildiğince sakinliğini koruman gerekiyor sevgili okurum. Cümlelerini seçerek konuşmanda fayda var. Aksi takdirde işler iyice sarpa saracak. Bununla beraber, aşk hayatında bazı değişimler olacak diyebilirim. Bu değişim sonucunda o kadar huzurlu hissedeceksin ki. Bakalım neler yaşanacak? Ayrıca, bu aralar az su tüketiyorsun gibi hissettim. Bu konuda da özenli olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişte, aslında yapın ile alakası olmamasına rağmen bazı radikal kararlar verip kendine o şekilde bir hayat kurmayı tercih ettiğini görüyorum. Zararın neresinden dönsen kârdır bence :) Bununla beraber, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum ama artık önüne bakman ve kendini affetmen gerekiyor sevgili okurum. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de iyi biliyorsun. Kendini olumlu anlamda etkilemen gerekiyor. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmelisin. Sıcaklardan kaynaklı bunalmalar yaşaman an meselesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, etrafındaki insanlarla birlikte yoğunluğundan ötürü somut olarak görüşmediğin için üzüldüğünü görüyorum. Bugün onlara vakit ayırmaya ne dersin? Bence harika olur senin için de :) Bununla beraber, ailenden birinin sana sürpriz yapacağını söyleyebilirim. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Ayrıca, yakın zamanda birtakım taşınma durumları olabilir. Bu taşınma sonucu biraz endişeli ve durgun olacaksın. Fakat, uzun vadede sana iyi geleceğini görebilirsin. Sabırlı olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar, hem soyut hem de somut sebeplerden dolayı çok fazla bunalmışsın ve bir tatili hak etmişsin diyebilirim. Bana soracak olursan, şu anki en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi de çıkacağın bir tatil olabilir. Şimdiden iyi tatiller dileyeyim sevgili okuruma :) Bununla beraber, ailen ile bazı fikir ayrılıkları yaşıyorsun. Bence orta yolu bulmanız ve daha fazla gerilmemeniz gerekiyor. Birbirinizin iyiliğini de düşünüyorsunuz içten içe. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, yüklerini üzerinden atacağın ve rahatlayacağın bir gün olacak diyebilirim. Bol bol dinlendikten sonra ise tekrar tempolu hayatına devam edeceksin. Oh be! Ben buradan rahatladım. Bununla birlikte, aşk hayatında büyük gelişmeler olacakmış gibi geldi bana. Uzun süre önce verdiğin aşk orucu kararını bozuyor musun yoksa sevgili okurum? Eyvah :) Ayrıca, yakında güzel haberler alman da an meselesi! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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