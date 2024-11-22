onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
HPV Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket HPV Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 23:46

HPV hakkında bilgine güveniyor musun? Bakalım HPV konusunda ne kadar bilgin var, hazırsan hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Kolay bir soruyla başlayalım, HPV nedir?

3. HPV hangi yolla aktarılır?

4. Peki HPV aşısı kimlere önerilir?

5. Her HPV belirti gösterir mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. HPV'nin tüm türleri kansere neden olur mu?

7. HPV aktarılan bir kişiye tekrar HPV aktarılabilir mi?

8. HPV aşısı olduktan sonra cinsel ilişkiye rahatlıkla girilebilir mi?

Biraz daha öğrenmen gerekiyor!

HPV hakkında bilgini biraz daha artırman gerekiyor. Genel hatlarıyla HPV'yi biliyorsun ama detaylara inince biraz bocalıyorsun. Hem kendini hem partnerini korumak için HPV'yi biraz daha araştırman gerekiyor. Doğru şekilde öğrendiğinde cinsel hayatın ve sağlığın da bu durumdan olumlu etkilenecek. Biraz daha öğrenmeyi unutma!

Hiç de fena değil!

HPV hakında gerçekten bazı şeyleri biliyorsun. Tabii ki bazı noktalarda eksiklerin oluyor. Bu yüzden HPV hakkında bilgilerini biraz daha artırman gerekiyor. Hem kendini hem de karşındaki kişiyi korumak için HPV hakkında ne kadar bilgin olursa o kadar iyi. Bu yüzden tedavi süreçleri, aşı ve diğer detaylar hakkında biraz daha bir şeyler öğrenmelisin.

Bilmediğin şey yok!

Gerçekten tebrikler, sen HPV konusunda oldukça bilgilisin. Hatta HPV'yi HPV'den daha çok biliyor bile olabilirsin. Hem HPV'ye karşı nasıl önlem alabileceğini hem de etkilerini o kadar iyi biliyorsun ki HPV senden korksa yeridir. Bu bilgilerini güncellemek için tabii bakmak ve takip etmek çok önemli. Yine de tebrik ederiz, mükemmelsin!

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın