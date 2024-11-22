HPV Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
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HPV Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
HPV hakkında bilgine güveniyor musun? Bakalım HPV konusunda ne kadar bilgin var, hazırsan hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Kolay bir soruyla başlayalım, HPV nedir?
3. HPV hangi yolla aktarılır?
4. Peki HPV aşısı kimlere önerilir?
5. Her HPV belirti gösterir mi?
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