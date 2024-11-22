onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
22.11.2024 - 23:22

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Tabii bir de modaya uyanlar, tarzlarıyla gündeme gelenler oldu. Kimileri konser kimileri set kimileri de günlük kombinleriyle çok konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İrem Derici?

İrem Derici?

Hadise?

Hadise?

Seda Bakan?

Seda Bakan?

Sibil Çetinkaya?

Sibil Çetinkaya?

Gamze Erçel?

Gamze Erçel?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Duygu Özaslan?

Duygu Özaslan?

Sinem Kobal?

Sinem Kobal?

Didem Soydan?

Didem Soydan?

Yasemin Şefkatli?

Yasemin Şefkatli?

Hande Erçel?

Hande Erçel?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın