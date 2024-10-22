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Tarot Falına Göre 23 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 23 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
22.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Ekim Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugünlerde sevdiğin insanla aranız biraz limoni. Sanki kıskançlıktan ötürü duygularınıza hakim olamamışsınız. Sen ne kadar kıskanç olmadığını söylesen de bence partnerinden daha kıskançsın! Duygularını ifade ettiğinde aslında hiçbir problem kalmadığını göreceksin. Ayrıca, bugünlerde bir ev değişikliği gündemine gelebilir. Yoksa şehir dışı mı demeliydim? Evet, evet...Kartında uzak diyarlara bir yolculuk görüyorum, hadi hayırlısı.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Maddi konularda yaşadığın sıkıntılar artık sona eriyor. Bugün, kariyerinde güzel bir haber aldığını görüyorum. Bu sayede maddi olarak da rahatlıyorsun artık. Biraz yatırım yapmalısın bence, geleceğini de üşün! Bununla birlikte, birinin senin çevrenden biriyle ilgili dedikodusunu duyacaksın. Bu kişiyi güzel bir dille uyarsan iyi edersin. Yoksa tatsızlık çıkacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, gireceğin bir ortamda tüm gözleri üzerine çekeceksin.Senin enerjin öyle bir değişmiş ki gören herkes hayran kalıyor! Hatta birinin seninle ilgili hislere kapılacağını görmek hiç de zor değil. Bu kişinin isminde 'M' harfi geçiyor. Böyle dedim diye hemen aşk yaşayacağım diye düşünme. Biraz takılmaktan, karşılıklı hoş sohbetten kimseye zarar gelmez değil mi?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Maddi olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyorsun. Harcamalarına pek dikkat etmemiş, keyfi harcamalarda bulunmuşsun. Artık biraz tutumlu olma zamanı. Bugün kendine bir kalkınma planı yapsan ve ona uysan iyi edersin. Ayrıca sağlığına da dikkat etmeni öneririm. Mevsim geçişlerinde hemen hasta olan, hassas bir bünyen olduğunu görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Yakın zamanda seni oldukça üzen birisi var. Bu kişi sana çok yakın gördüğüm kadarıyla. Sevgilin, yakın bir arkadaşın gibi. Bana sorarsan bu kişi, sana yaptıklarından dolayı çok pişman. Geceleri başını yastığa koyduğunda sana söylediklerini düşünerek üzülüyor ve resmen uyku uyuyamıyor. Böyle dedim diye sakın onu savunduğumu sanma. Sadece pişman olduğunu bil yeter. Birkaç gün sonra sana özür dilemeye geldiğinde, biraz sakin karşılayabilirsin bence!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugünle beraber, kariyerinde yükselişe geçiyorsun. Fakat böyle dedim diye çalışmayı bırakma sakın. Bugüne kadar yaptıklarının karşılığını alıyorsun. Yine de temkinli davranmayı bırakmamalısın. Bununla birlikte, öz güvenli biri olduğun için yakın çevrende bu durumu kıskanan birisi var. Özellikle kariyerindeki gelişmeler bu kişiyi kıskandırıyor. Dikkat et de senin arkandan olur olmaz laflar etmesin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Son zamanlarda yaşadığın her problemin bu kadar büyümesinin sebebi aslında sensin. Nasıl mı? Her şeyi içine atmış ve kendin çözmeye çalışmışsın. Zamanla da gergin birine evrilmişsin. Her söylenene kızar, her şeyi üzerine alınır olmuşsun. Bu nedenle artık dışarıdan bir yardım alman gerekiyor. Mesela en yakın arkadaşına veya ailenden birisine ne dersin? Aslında konuştuğunda çözülemeyecek hiçbir şey kalmadığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün yapacağın bir konuşma, ilişkini oldukça etkileyecek. Son zamanlarda aranızın kötü olduğunu görüyorum. Sence sebebi neydi? Evet, duygularınızı açık açık konuşamıyordunuz. Bence bugün atacağınız adımla birlikte, yeni bir aşamaya geçiyorsunuz artık. Aranızda inanılmaz bir bağ oluşacak. Sen bile şaşıracaksın neler olduğuna. İşte aşk böyle bir şeydir sevgili okurum...Dilerim daim olur.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kendine dair verdiğin sözleri hatırlıyor musun? Hani planlı çalışma, kitap okuma, spor, dil öğrenme...Bugünden itibaren planlarını gerçekleştireceğin bir enerji gelecek sana. Kafandaki planları gerçekleştirdikçe kendine olan güvenin de yerine gelecek. Böylece kariyerinde yükselişe geçeceksin. Tabii terfi ve maaş artışı da cabası! Böyle anlatınca ne kadar basit görünüyor değil mi? Ben, senin bunların hepsini yapacağından adım gibi eminim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün alacağın kararlarda dikkatli ol. Ani bir gaza gelerek hayatını etkileyecek konularda ciddi kararlar alabilirsin. Peki bu kararlar ne kadar doğru olacak? Bence olmayacak. Özellikle kariyerin konusunda bir anlık sinirine kapılıp da her şeyi mahvetme. Önce biraz sabret, sonra zaten insanların senin dediklerine geldiğini göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Her zaman önceliklerin sevdiğin insanlar olmuş. Onların derdiyle dertlenmiş, onların hislerini önceliklendirmişsin. Artık biraz da kendi hislerine odaklanman gerekiyor bence. Bu dediğimi bencillik olarak asla algılamanı istemem. Fakat herkesin önceliği, kendisi olmalı. Yoksa başkalarını düşünerek aldığın kararlar senin sonunu getirecek. Gün sonunda baktığında, karşında üzgün bir sen olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte yaşadığın her sorun sanki yeniden karşına çıkıyor değil mi? Sen de bu yüzden kendini suçlayıp duruyorsun. Aslında bunun suçlusu sen değilsin. Sadece olaylara verdiğin tepkilerin ne olduğunu, hislerini, duygularını tanıman gerekiyor. Ailenle kurduğun ilişki nasıl, arkadaşlık ilişkilerin nasıl? Bence geçmişi geçmişte bırakmak için bugünden itibaren bir adım atmalısın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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