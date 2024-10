Tarot Falına Göre 23 Ekim Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Son zamanlarda yaşadığın her problemin bu kadar büyümesinin sebebi aslında sensin. Nasıl mı? Her şeyi içine atmış ve kendin çözmeye çalışmışsın. Zamanla da gergin birine evrilmişsin. Her söylenene kızar, her şeyi üzerine alınır olmuşsun. Bu nedenle artık dışarıdan bir yardım alman gerekiyor. Mesela en yakın arkadaşına veya ailenden birisine ne dersin? Aslında konuştuğunda çözülemeyecek hiçbir şey kalmadığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️