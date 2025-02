Tarot Falına Göre 15 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün biraz sinirli olacaksın gibi görünüyor. Biliyorsun ki her zaman her şey istediğimiz gibi gitmez. Böyle olduğu zamanlarda ise sinirimizi sınırlar içinde tutmak zorlayıcı olabilir. Unutma her duygunun fazlası bize zarar. Bununla birlikte seni aklından çıkaramayan birisi var. Seni bir kez görmüş ama gözlerinin güzelliğine vurulmuş :) Bu kişi pek yakında cesaretini toplayıp senin karşına çıkabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️