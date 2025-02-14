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Tarot Falına Göre 15 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Şubat Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
14.02.2025 - 21:59

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Şubat Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün enerjin biraz düşük olabilir gibi geldi bana. Bana soracak olursan yoğun geçenin haftanın acısı daha hafta sonunun ilk saatlerinde çıkmaya başladı. Neyse ki ilerleyen saatlerde alacağın güzel bir haber, enerjini yerine getirecek :) Bununla beraber, ilişkinle ilgili eski konular kafanı hala karıştırıyor. Sanırım içinde hala çözemediklerin var. Düşüncelerini paylaşmaktan çekinme olur mu? Böylece doğru yolu bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Arkadaşlarınla aranda ufak bir soğukluk var. Kendini son zamanlarda sürekli bunları düşünürken buluyorsun. Hayat bir şekilde devam ediyor sevgili okurum. Kısa süre içinde her şeyin yoluna gireceğini görüyorum. Bununla beraber, sağlık konusunda da son zamanlarda biraz kendine dikkat etmediğini görüyorum. Bugünü evde kalarak dinlenmeye ayırmanı tavsiye ederim. Uykunu yeterince aldığından emin ol. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bir süredir sana ilgi duyan ama açılmaktan korkan biri var. Bu kişi sonunda bugün harekete geçebilir. Onun itirafları karşısında senden biraz düşünmeni istiyorum. Acaba biraz ön yargılı davranıyor olabilir misin? Bunu yapmaman gerekiyor. Ben senin hikayenin sonunda mutlu olduğunu görüyorum :) Bununla beraber, aklındaki planları gerçekleştirmek için bugün harekete geçiyorsun. Bahtın bol olsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugünlerde biraz şanssız olduğunu düşünüyorsun. Sanki elini nereye atsan bir şekilde elinde kalıyor. Bugün, bahtın artık dönüyor ve çok şanslı günler yaşamaya başlıyorsun. Bununla beraber, kariyerin ile büyük gelişmeler olabilir gibi geldi bana. Pazartesi gününden itibaren yüzünü gülümseten haberler alacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Kendini son zamanlarda aslında çok da önemli olmayan konularda düşünürken buluyorsun.  Üstüne düşündüğün her konu senin modunu biraz daha düşürüyor. Bence aklındaki soru işaretlerini gidermek için bu konuların alakadarı olan kişiyle konuşmalısın. Ayrıca bugün aileni çok mutlu eden bir haber alacaksın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçtiğimiz günlerde içinde bulunduğun depresif ruh hali artık kendisini huzurlu bir hale bırakıyor diyebilirim. Oh be! Senin adına çok mutluyum :) Fakat belirtmek isterim ki kariyerinde ilerleyebilmek için biraz daha sorumluluk almalısın. Bunları söylediğim için özür dilerim. Fakat, senin iyiliğini düşünüyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Sen her şeyi kendi gücüyle başarabilen birisin. Eminim ki senin üstesinden gelemeyeceğin bir şey yok. Fakat bazen yardım almaktan da çekinmemelisin. Etrafında sana yardımcı olmak isteyen birçok kişi var. Senin adına çok seviniyorum emin ol :) Bununla beraber yakın zamanda evinle ilgili bir gelişme yaşanabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün biraz sinirli olacaksın gibi görünüyor. Biliyorsun ki her zaman her şey istediğimiz gibi gitmez. Böyle olduğu zamanlarda ise sinirimizi sınırlar içinde tutmak zorlayıcı olabilir. Unutma her duygunun fazlası bize zarar. Bununla birlikte seni aklından çıkaramayan birisi var. Seni bir kez görmüş ama gözlerinin güzelliğine vurulmuş :) Bu kişi pek yakında cesaretini toplayıp senin karşına çıkabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Çok sevdiğin birinin yalanını yakalayabilir ve bu nedenle de güven sorunu yaşayabilirsin sevgili okurum. Fakat empati yaparak durumu biraz daha anlayabileceksin. Bununla beraber, yeni girdiğin bir ortamda son derece dikkat çekici biriyle karşılaşacaksın. Bu kişiyle aranızda hoş bir sohbet başlayacak. Bakalım neler olacak? :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Kafana taktığın çoğu şey aslında çok minik detaylar diyebilirim. Sen detaylarda yüzüyorsun ve bu yüzden hayatın akışını kaçırıyorsun sevgili okurum. Bu yorucu düşüncelerine biraz mola vermenin zamanı geldi. Bence kendini bu konularda dizginlemeyi öğrenmelisin sevgili okurum. Bununla beraber, yakın arkadaşlarını bu aralar biraz boşlamışsın sanki. Onları aramaya ne dersin? :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün iletişim açısından yoğun bir gün olacak diyebilirim. Birden fazla yere yetişmenin verdiği stres kendini yorgun hissetmene neden olabilir. Fakat gün sonunda kendini daha iyi hissedeceksin. Kendinle gurur duy :) Bununla beraber, aşk hayatınla ilgili çok büyük hayallerin var. Müjdemi isterim, pek yakında bu hayallerin gerçek olacak!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Geçen günlerde kendini biraz yalnız hissetmişsin gibi geldi bana. Bugün ise tamamen hoş bir gün geçireceksin. Son zamanlarda kaybettiğine inandığın enerjin tekrar yerine geliyor. Senin adına sevindim :) Bununla beraber, ilişkinde ufak tartışmalar yaşanabilir. Aslında bu tartışmaların sebebi o büyük probleminizi hala aşamamış olmanız. Bu problem üzerine konuşmalı ve artık bir karara varmalısınız.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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