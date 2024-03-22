Tarafını Seç: Sahur Menüsü Senden Film Önerisi Bizden!
Tarafını Seç: Sahur Menüsü Senden Film Önerisi Bizden!
Yeme alışkanlıklarına uygun film önerisiyle karşındayız! Sahura kadar sana eşlik edecek ya da sahurda başlayıp sabaha kadar izlenecek filmi hazırladığın menüye göre belirliyoruz. Peki, sen sahurda ne yiyorsun? Bu kez damak tadın, seni beyaz perdeye taşıyacak!
Hazırsan, test başlıyor...
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1. İlk olarak bir itirafla başlayalım: Ramazanda kaç gün oruç tutuyorsun?
2. Ramazan ayının vazgeçilmezi sahur benim için ...! Hadi, boşluğu doldur.
3. Şimdi sofrayı kurmaya başlayalım! Yumurta tercihini öğrenmek isteriz: Seç bakalım...
4. Hadi bir de yumurtayı bandırmak için tercihini görelim! Sence hangisi?
5. Biliyoruz bunu yemeden uyuyamazsın... Sence hangisi sahurun olmazsa olmazı?
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6. Senin için biz hazırlayacağız desek, hangisini isterdin?
7. Sofra hazır! Sahurda sudan başka ne içersin?
8. Son olarak 'Sahurda bu da yenmez be kardeşim...' dediğin lezzet hangisi?
Bonus: Sahurda son dakikaya kadar yemek yiyenlerden misin, yoksa uyku arasında yiyip yatanlardan mı?
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