Tarafını Seç: Sahur Menüsü Senden Film Önerisi Bizden!

Sahur sofralarında ne yiyeceğini her zaman özenle seçen, her detayı titizlikle düşünen senin için, biraz da göz zevkini tatmin etme zamanı! Sahurda ne izleyeceğini de özenle seçmen gerektiğini düşündüğünü tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden senin önerimiz: 'Leave the World Behind'.

Bu film, seni kendi dünyasına çekip sürükleyecek, sahurunu daha keyifli ve renkli bir hale getirecek. Sadece mideni değil, zihnini de doyuracak olan bu film; sahur sofrasında bir yandan da teknolojiyi ve hızla gelişen yaşamı sorgulamana neden olabilir.

Zira, 'Dünyayı Ardında Bırak' filminde Amanda ve Clay'in çocukları Archie ve Rose ile birlikte çıktıkları tatil siber saldırı ile beklenenden çok farklı bir hale dönüşüyor. Ailenin hafta sonu kaçamağı için kiraladıkları lüks evde huzurla başlayan tatil bir anda aklın ötesinde kabusa dönüşüyor. Bir de ansızın kapılarını çalan iki yabancının tekinsiz hali, huzursuzluklarına bir de endişe ekliyor... Şimdi, bu maceraya hazırsınız!