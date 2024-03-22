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Tarafını Seç: Sahur Menüsü Senden Film Önerisi Bizden!

Tarafını Seç: Sahur Menüsü Senden Film Önerisi Bizden!

2024 Ramazan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.03.2024 - 15:01

Yeme alışkanlıklarına uygun film önerisiyle karşındayız! Sahura kadar sana eşlik edecek ya da sahurda başlayıp sabaha kadar izlenecek filmi hazırladığın menüye göre belirliyoruz. Peki, sen sahurda ne yiyorsun? Bu kez damak tadın, seni beyaz perdeye taşıyacak!  

Hazırsan, test başlıyor...

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1. İlk olarak bir itirafla başlayalım: Ramazanda kaç gün oruç tutuyorsun?

2. Ramazan ayının vazgeçilmezi sahur benim için ...! Hadi, boşluğu doldur.

3. Şimdi sofrayı kurmaya başlayalım! Yumurta tercihini öğrenmek isteriz: Seç bakalım...

4. Hadi bir de yumurtayı bandırmak için tercihini görelim! Sence hangisi?

5. Biliyoruz bunu yemeden uyuyamazsın... Sence hangisi sahurun olmazsa olmazı?

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6. Senin için biz hazırlayacağız desek, hangisini isterdin?

7. Sofra hazır! Sahurda sudan başka ne içersin?

8. Son olarak 'Sahurda bu da yenmez be kardeşim...' dediğin lezzet hangisi?

Bonus: Sahurda son dakikaya kadar yemek yiyenlerden misin, yoksa uyku arasında yiyip yatanlardan mı?

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Operation Fortune: Ruse de Guerre (Servet Operasyonu)

Operation Fortune: Ruse de Guerre (Servet Operasyonu)

Sahurda ağzının tadını bilen bir gurme olarak, bir yandan lezzetli bir ziyafet çekerken bir yandan da gözlerini ekrandan alamayacağın bir film önerimiz var! Sıradan bir sahur vaktini, adeta bir gala gecesine dönüştürecek olan bu film, aksiyon severlerin gözdesi: Operation Fortune: Ruse de Guerre.

Bu film, sadece aksiyon sahneleriyle değil, aynı zamanda içerisinde barındırdığı sürprizlerle de sahur sofralarınıza renk katacak. Lezzetli bir yemeğin yanında, nefes kesen aksiyon sahneleri ve beklenmedik dönüşlerle dolu bir hikaye izlemek, sahur vaktini unutulmaz bir anıya dönüştürecek.

Operation Fortune: Ruse de Guerre filmi, yani Türkçe ismiyle 'Servet Operasyonu', izleyicilerine soluksuz bir aksiyon ve macera vaat ediyor. Filmde, dünyanın en büyük silah tüccarlarından birini durdurma görevi alan bir grup ajanın hikayesi anlatılıyor. Bu görev, onları bir dizi tehlikeli ve heyecan verici olayın içine sürüklüyor.Film, aksiyon sahnelerinin yanı sıra mizahi bir dil de kullanıyor. Bu sayede izleyiciler, aksiyonun yanı sıra eğlenceli anlar da yaşayacaklar. Bu mizahi dil, filmin genel havasına renk katıyor ve izleyicilere keyifli bir izleme deneyimi sunuyor.

The Menu

The Menu

Sahur sofrasında eşsiz lezzetlerin tadına varırken, bir yandan da gözünü ayıramayacağın bir kara komediye ne dersin? Sana önerimiz 'The Menu' filmi! Uykunu kaçıracak bu film tam da sahur vakti izlemek için biçilmiş kaftan.

Bu film, izleyenlere de restoranın müşterilerine de sıradan bir yemek menüsünden çok daha fazlasını sunuyor. Bizden söylemesi film, bir yandan yemeklerin lezzetiyle başını döndürürken, bir yandan da hayatını, doğrularını ve sırlarını sorgulamana neden oluyor. 

'The Menu' filmi, kara komedi ve özel ziyafet menülerini tercih eden sinema severlerin ilk sırasında yer almalı! Bu film, bir restoranın hikayesini anlatıyor, ancak bu sıradan bir restoran değil. Bu restoran, dünyanın en iyi şeflerinden birine ev sahipliği yapıyor ve özel davetiyle girilebilen bir adada sadece kişiye özel yemekler sunuyor. Bu menüde yer alan yemekler, şefin yaratıcılığının ve ustalığının doruklarına ulaşıyor. Film, aynı zamanda restorana gelen bir müşterinin hikayesini anlatıyor. Fakat müşteriler, hayatlarının en unutulmaz yemeğini yemek için geldikleri restoranda, bir anda hayatlarının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalıyorlar...

Leave the World Behind (Dünyayı Ardında Bırak)

Leave the World Behind (Dünyayı Ardında Bırak)

Sahur sofralarında ne yiyeceğini her zaman özenle seçen, her detayı titizlikle düşünen senin için, biraz da göz zevkini tatmin etme zamanı! Sahurda ne izleyeceğini de özenle seçmen gerektiğini düşündüğünü tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden senin önerimiz: 'Leave the World Behind'.

Bu film, seni kendi dünyasına çekip sürükleyecek, sahurunu daha keyifli ve renkli bir hale getirecek. Sadece mideni değil, zihnini de doyuracak olan bu film; sahur sofrasında bir yandan da teknolojiyi ve hızla gelişen yaşamı sorgulamana neden olabilir. 

Zira, 'Dünyayı Ardında Bırak' filminde Amanda ve Clay'in çocukları Archie ve Rose ile birlikte çıktıkları tatil siber saldırı ile beklenenden çok farklı bir hale dönüşüyor. Ailenin hafta sonu kaçamağı için kiraladıkları lüks evde huzurla başlayan tatil bir anda aklın ötesinde kabusa dönüşüyor. Bir de ansızın kapılarını çalan iki yabancının tekinsiz hali, huzursuzluklarına bir de endişe ekliyor... Şimdi, bu maceraya hazırsınız!

Rüyanda Görürsün

Rüyanda Görürsün

Sahurda bazen yarı uyanık, yarı uykulu haldesin. Zaman zaman etrafında olup bitenlerin tam olarak farkında olmasan da enerjin hiç düşmüyor olmalı! Her zaman tüm canlılığınla hayat dolusun. Bu ritmi, bu enerjiyi hiçbir şey bozamaz. Bu yüzden sahurda gülmek, kahkaha atmak tam da senin hakkın. Çünkü sen, hayatın her anını dolu dolu yaşayanlardansın. İşte bu yüzden, 'Rüyanda Görürsün' filmi tam sana göre. 

Bu film, senin gibi enerjik, yaşam dolu ve her anını dolu dolu yaşayan insanların hikayesini anlatıyor. Bu filmi izlerken, kendini hikayenin içinde bulacak, kahkahalar atacak ve belki de kendinden bir parça bulacaksın. 

Üstelik 'Rüyanda Görürsün' filminde; birbirine hiç benzemeyen ve hatta zıt karakterlere sahip olan Engin ile Pelin'in kabus olarak başlayıp düşe dönüşen maceraları seni bekliyor... Onların düşü hiç bitmesin isteyeceksin!

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