Tarafını Seç: Sahur Menüsü Senden Film Önerisi Bizden!

Sahurda ağzının tadını bilen bir gurme olarak, bir yandan lezzetli bir ziyafet çekerken bir yandan da gözlerini ekrandan alamayacağın bir film önerimiz var! Sıradan bir sahur vaktini, adeta bir gala gecesine dönüştürecek olan bu film, aksiyon severlerin gözdesi: Operation Fortune: Ruse de Guerre.

Bu film, sadece aksiyon sahneleriyle değil, aynı zamanda içerisinde barındırdığı sürprizlerle de sahur sofralarınıza renk katacak. Lezzetli bir yemeğin yanında, nefes kesen aksiyon sahneleri ve beklenmedik dönüşlerle dolu bir hikaye izlemek, sahur vaktini unutulmaz bir anıya dönüştürecek.

Operation Fortune: Ruse de Guerre filmi, yani Türkçe ismiyle 'Servet Operasyonu', izleyicilerine soluksuz bir aksiyon ve macera vaat ediyor. Filmde, dünyanın en büyük silah tüccarlarından birini durdurma görevi alan bir grup ajanın hikayesi anlatılıyor. Bu görev, onları bir dizi tehlikeli ve heyecan verici olayın içine sürüklüyor.Film, aksiyon sahnelerinin yanı sıra mizahi bir dil de kullanıyor. Bu sayede izleyiciler, aksiyonun yanı sıra eğlenceli anlar da yaşayacaklar. Bu mizahi dil, filmin genel havasına renk katıyor ve izleyicilere keyifli bir izleme deneyimi sunuyor.