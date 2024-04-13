Tam Şu Anda Ne Kadar Zindesin?
Tam Şu Anda Ne Kadar Zindesin?
Ne kadar zinde olduğunu merak ediyor musun? O zaman bu test tam sana göre! Hazırsan, seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu sabah nasıl uyandın?
2. Peki, uyandıktan sonra ilk ne yaptın?
3. Şimdi de hazırlanıp nereye gittiğini öğrenelim?
4. Bugün gün içinde ne kadar stresliydin? Puanlar mısın?
5. Bu akşam için samimi arkadaşların seni kahveye davet etse cevabın ne olur?
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6. Senin için ideal olan o hafta sonu planını seçer misin?
7. Küçük şeylerden mutlu olan biri olduğunu düşünüyor musun? Mesela radyoda sevdiğin bir şarkıyı duydun diyelim. Mutlu eder mi bu seni?
8. Son olarak, dün ne kadar uyuduğunu seç!
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