Eve İş Getirmeyin! İş Hayatındaki Stres Nasıl Azaltılır?

Eğer gelen her bildirimde zıplayıp hızlıca e-maillerinize, mesajlarınıza ya da size atanan görevlere cevap vermeniz gerektiğini düşünüyorsanız iş hayatının stresinden uzaklaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Nitekim, hiç kimse kırmızı ünlemlerle işaretlenmiş onlarca maile aynı anda yetişemez.

Belirli aralıklarla mail ve bildirimlerinizi kontrol etmek hem elinizdeki işe odaklanmanızı sağlayarak bölünmenizi engeller hem de yetişememe kaynaklı stresten uzaklaşmanıza yardımcı olur.