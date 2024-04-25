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Eve İş Getirmeyin! İş Hayatındaki Stres Nasıl Azaltılır?

etiket Eve İş Getirmeyin! İş Hayatındaki Stres Nasıl Azaltılır?

cihan taştan
cihan taştan - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 13:01

Yoğun iş temposu, bitmek bilmeyen toplantılar, sürekli akıp giden e-postalar ve mesajlar... İş hayatında stres yaşıyorsanız yalnız değilsiniz ancak bu durum kaderiniz değil. İş hayatındaki stresi azaltmak ve tüm stresi kapıda bırakıp rahatlamak için yapmanız gerekenleri tüm detaylarıyla anlatıyoruz!

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1. Stressiz bir iş hayatı için: Süper kahraman olsanız bile mola verin!

Eğer patronunuzun düşündüğü gibi özel yeteneklere sahip bir süper kahraman değilseniz stressiz bir iş hayatı için ilk yapmanız gereken şey mola vermeye alışmak.

2. En çok zamanı onlarla geçiriyoruz: Ekip arkadaşlarınızla sosyal etkinlikler planlayın!

2. En çok zamanı onlarla geçiriyoruz: Ekip arkadaşlarınızla sosyal etkinlikler planlayın!

Çalışma saatlerini göz önünde bulundurduğumuzda, en çok zaman geçirdiğimiz insanların başında iş arkadaşlarımız geliyor. Yalnızca bu durum bile iş dışında aynı ekiple etkinlik yapma hevesinizden vazgeçmenize neden olabilir. 

Gelgelelim, bu kadar çok zaman geçirdiğiniz iş arkadaşlarınızla eğlenceli aktiviteler yapmak ve birbirinizi daha yakından tanımak, iş ortamınızın çok daha keyifli hale gelmesine ve aidiyet hissetmenize yardımcı olabilir.

3. 'Hayır' demeyi öğrenmeden olmaz!

İş hayatının yoğunluğunun asla sona ermeyeceği bir gerçek. Bu tempoya ayak uydurmak çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor. Yeni görev ve sorumluluklara, kısa son teslim tarihlerine ya da çok zamanınızı alan toplantı ve ziyaretlere her zaman 'evet' cevabını vermek, işleri içinden çıkamayacağınız bir hale getirebilir. Stressiz bir iş hayatı için öğrenmeniz gereken en önemli konulardan biri profesyonel bir dille 'hayır' diyebilmektir.

4. E-mail ve bildirim detoksuna başlamak stresinizi minimuma indirebilir. 😇

4. E-mail ve bildirim detoksuna başlamak stresinizi minimuma indirebilir. 😇

Eğer gelen her bildirimde zıplayıp hızlıca e-maillerinize, mesajlarınıza ya da size atanan görevlere cevap vermeniz gerektiğini düşünüyorsanız iş hayatının stresinden uzaklaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Nitekim, hiç kimse kırmızı ünlemlerle işaretlenmiş onlarca maile aynı anda yetişemez.

Belirli aralıklarla mail ve bildirimlerinizi kontrol etmek hem elinizdeki işe odaklanmanızı sağlayarak bölünmenizi engeller hem de yetişememe kaynaklı stresten uzaklaşmanıza yardımcı olur.

5. Dikkat dağıtıcılardan uzaklaşın!

Özellikle çoklu ofis ortamında çalışanlar için onlarca dikkat dağıtıcı faktör olabiliyor. Tam bir işe odaklanmışken alakasız bir soruyu sormak için gelenler, askerlik anılarını anlatanlar ya da ofiste dikkat çekici şeyler yaparak odak dağıtanlar... 😅

Bu gibi durumlarda çalışma alanınızı değiştirmek her zaman mümkün olmasa da kulaklık takıp ortamdan uzaklaşmak, görüş açınızı değiştirmek ya da basitçe 'şu an çok yoğunum' diyerek zaman kazanmak işlerinizi çok daha hızlı bitirmenize ve molanın tadını çıkarmanıza yardımcı olabilir.

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6. Çok klişe olması, faydalı olmadığı anlamına gelmiyor: Mucizevi görev listeleri!

Yığın halini almış görev ve sorumluluklar içerisinde boğuluyor, işlerinizi yetiştirmekte sıkıntı çekiyor ve bu sebeple stres içinde hissediyorsanız ilk yapmanız gereken şey işlerinizi bitirmek değil. 

Yapılacaklar listesi hazırlama tavsiyesini yüzlerce kez almış olmanız, bu tavsiyenin işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Yarın ne yapacağını bilmek, görevleri adım adım tamamlamak ve ödevini yapmış olma hissi size çok iyi gelecek!

7. Hareketli bir yaşam ruh halinizi pozitif etkileyecek! 😎

Hareketli bir yaşam hem fiziksel hem de ruh sağlığı için oldukça önemli. Özellikle masabaşı işlerde çalışanlar için hareketsiz yaşam alışkanlık haline gelebiliyor. 

Bu düzenden çıkıp hem ruhsal hem de fiziksel anlamda daha iyi hissetmek istiyorsanız iş hayatında da hareket etmenizi sağlayacak adımlar atmalısınız. İşe bisikletle gidip gelmek, molalarda yürüyüş yapmak, asansör yerine merdivenleri kullanmak gibi adımlar sandığınızdan çok daha faydalı olabilir.

8. Hata yapmak da iş hayatına dahil: Mükemmeliyetçi olmayı bırakın!

8. Hata yapmak da iş hayatına dahil: Mükemmeliyetçi olmayı bırakın!

Mükemmeliyetçi olmak hayatın bazı alanlarında olduğu gibi iş hayatında da zaman zaman size fayda sağlayabilir ancak her şeyin kusursuz ilerlemesini istiyor ve aksi halde bu durumdan rahatsızlık duyuyorsanız işler sizin için pek iyi gitmiyor olabilir.

Kendinize ve ekibinize dair daha anlayışlı davranmak, iş hayatının uzun soluklu bir yolculuk olduğunu ve her şeyin her zaman yolunda gitmeyeceğini kabullenmek iş stresinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır.

9. Monotonluktan kurtulmak için: Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye özen gösterin!

İş hayatında süreçler rutine bağladığında sıkılmaya başlıyorsanız yalnız değilsiniz. Çalışma şeklinizi, görevlerinizi ya da çalıştığınız şirketi değiştirmeniz her zaman kolay olmayabilir ancak rutininizi değiştirmek genellikle sizin elinizde.

Her gün yeni bir şeyler öğrenmeyi motto haline getirip plana sadık kalırsanız iş stresinin adım adım azaldığını hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınız, yöneticileriniz ya da internet bu öğrenme sürecindeki en büyük yardımcınız olabilir.

10. Eve iş getirmeyin! 🤗

10. Eve iş getirmeyin! 🤗

Söylemesi kolay ancak uygulaması zor olan konulardan biri ve belki de en önemlisi eve iş getirmek. Şirketten çıktıktan sonra işle alakalı konulardan tamamen izole olmak her zaman mümkün olmayabiliyor ancak her zaman 'evet' demek durumunda da değilsiniz.

Ekstrem durumlar haricinde, çalışma saatleri dışındaki işleri mesai saatlerine ertelemek ve uygun bir dille bunu yöneticilerinize ya da müşterilerinize anlatmak iş stresini büyük ölçüde azaltmanıza ve gerçekten dinlenmenize yardımcı olacaktır.

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Bonus: Küçük başarıları kutlayın! 🥳

İş hayatında sıklıkla ihmal edilen konuların başında maalesef kutlamalar geliyor. Günlerce ya da haftalarca emek harcadığınız bir projeyi başarıyla tamamladıktan sonra ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi işlere devam etmek motivasyonunuzu olumsuz etkileyecektir. 

Stressiz ve keyifli bir iş hayatı için gerek şirket içinde gerekse şirket dışında başarıları kutlamayı ihmal etmemelisiniz!

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