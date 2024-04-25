Gerçek Mutluluğu Nasıl Bulacaksın?
Gerçek Mutluluğu Nasıl Bulacaksın?
Hepimiz gerçek mutluluğu arayıp dururuz fakat onu nasıl ve nerede bulacağımızı bilemeyiz.
Peki ya sen gerçek mutluluğu nasıl bulacaksın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sence senin enerjin bir renk olsa hangisi olurdu?
2. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?
3. Senin ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?
4. Bunlar arasından en fazla yapmak istediğin hangisi?
5. Sabah uyandın ve bulunduğun şehirden çok sıkıldığını hissettin. Ani bir kararla seyahate çıkar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Peki ya diyelim ki birden aşık oldun ve ailen uzakta yaşıyor. Ailene haber vermeden evlenir misin?
7. Peki ya sosyalliğini puanlasan kaç puan verirdin?
8. Evde tek başına kaldığında hangisini yaparsın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın