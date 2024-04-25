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Gerçek Mutluluğu Nasıl Bulacaksın?

etiket Gerçek Mutluluğu Nasıl Bulacaksın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 15:01

Hepimiz gerçek mutluluğu arayıp dururuz fakat onu nasıl ve nerede bulacağımızı bilemeyiz.

Peki ya sen gerçek mutluluğu nasıl bulacaksın?

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1. Sence senin enerjin bir renk olsa hangisi olurdu?

2. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?

2. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?

3. Senin ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?

4. Bunlar arasından en fazla yapmak istediğin hangisi?

5. Sabah uyandın ve bulunduğun şehirden çok sıkıldığını hissettin. Ani bir kararla seyahate çıkar mısın?

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6. Peki ya diyelim ki birden aşık oldun ve ailen uzakta yaşıyor. Ailene haber vermeden evlenir misin?

7. Peki ya sosyalliğini puanlasan kaç puan verirdin?

8. Evde tek başına kaldığında hangisini yaparsın?

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Kendi başına seyahatlere çıkarak!

Sen mutluluğu kendi başına seyahatlere çıkarak, yeni yerler keşfederek, farklı kültürleri tanıyarak bulacaksın. Şimdiye kadar yaşadığın kabuğundan çıktığında dünyanın ve hayatın çok daha farklı bir yer olduğunu gözlemleyecek, yaşamanın tadına varacaksın. Gerçek mutluluğa kendine ait bir yaşam kurduğunda tam olarak hissedeceksin!

Sonunu düşünmeden hareket ederek!

Sen gerçek mutluluğu sonunu düşünmeden hareket ettiğinde bulacaksın! Senin için her şey bir sebep sonuç ilişkisine bağlı... Böyle yaparsam ne olur, şuraya gidersem neyle karşılaşırım diye düşünmekten çoğu zaman hayatını yaşayamıyorsun. Hal böyle olunca mutluluğuna da ket vuruyorsun. Bunu yapmayı bırakıp bir şeylere sonunu düşünmeden adım attığında gerçek mutluluğu bulacaksın!

Kendini daha iyi tanıyarak!

Sen gerçek mutluluğu kendini daha iyi tanıyarak, nelerden keyif aldığını birer birer keşfederek bulacaksın. Şu an seni mutlu eden şeylerin nerede gizlendiğini bilmiyorsun. Biraz içsel hesaplaşma yaparak, kendini daha iyi tanıyarak, nerelerde neleri yaparken daha fazla keyif aldığını tespit ederek mutluluğa ulaşacaksın!

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