Gerçek Mutluluğu Nasıl Bulacaksın?

Sen gerçek mutluluğu sonunu düşünmeden hareket ettiğinde bulacaksın! Senin için her şey bir sebep sonuç ilişkisine bağlı... Böyle yaparsam ne olur, şuraya gidersem neyle karşılaşırım diye düşünmekten çoğu zaman hayatını yaşayamıyorsun. Hal böyle olunca mutluluğuna da ket vuruyorsun. Bunu yapmayı bırakıp bir şeylere sonunu düşünmeden adım attığında gerçek mutluluğu bulacaksın!