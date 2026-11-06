Halef'in Final Kararından Nursema'nın Dönüş Hikâyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis'e konuk olan Özge Borak, dizinin yıllardır konuşulan set kavgası iddialarına yanıt verdi. Dördüncü sezonun ortasında kadroya katılan oyuncu, 'Ben de öyle bir şeye maruz kalarak mı yaşayacağım şimdi diye girdim' diyerek ilk günlerdeki tedirginliğini anlattı. Ancak kendi döneminde böyle şeyler görmediğini ve sette tatlı dostluklar kurduğunu da ekledi.