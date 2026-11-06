article/comments
article/share
Haberler
TV
Halef'in Final Kararından Nursema'nın Dönüş Hikâyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Halef'in Final Kararından Nursema'nın Dönüş Hikâyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 20:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, kavga iddialarıyla anılan sete korkarak girdiğini itiraf etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, kavga iddialarıyla anılan sete korkarak girdiğini itiraf etti.

Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis'e konuk olan Özge Borak, dizinin yıllardır konuşulan set kavgası iddialarına yanıt verdi. Dördüncü sezonun ortasında kadroya katılan oyuncu, 'Ben de öyle bir şeye maruz kalarak mı yaşayacağım şimdi diye girdim' diyerek ilk günlerdeki tedirginliğini anlattı. Ancak kendi döneminde böyle şeyler görmediğini ve sette tatlı dostluklar kurduğunu da ekledi.

Detaylar:

"Oruç öldü mü?" sorusu gündemdeyken Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den ayrılık iddialarına yanıt verdi.

"Oruç öldü mü?" sorusu gündemdeyken Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den ayrılık iddialarına yanıt verdi.

TRT 1'in cuma dizisi Taşacak Bu Deniz'de Oruç'un önce vurulup ardından uçurumdan atılması, Burak Yörük'ün diziden ayrıldığı iddialarını yeniden alevlendirdi. 2. Sayfa'ya konuşan oyuncu, ayrılık haberlerinin dizinin ilk gününden beri neredeyse kadrodaki herkes için çıktığını hatırlatıp bu iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi. Oruç'un akıbetine dair asıl cevabın ise 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak 37. bölümde verilmesi bekleniyor.

Detaylar:

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, toprağa gömüldüğü sahnede rahmetli babasının ceketini giydiğini açıkladı.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, toprağa gömüldüğü sahnede rahmetli babasının ceketini giydiğini açıkladı.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Emir ile Uzay'ın toprağa gömüldüğü sahne, 15. bölümde izleyicileri ekrana kilitlemişti. O sahnenin perde arkasını anlatan Rahimcan Kapkap, 'Benim rahmetli babamın ceketini giymiştim o sahnede. Onunla beraber gömülmek benim için ayrı bir kıymetliydi' dedi. Ceketi kendisinin istediğini söyleyen genç oyuncu, muhabirin başsağlığı dileği karşısında duygularını gizleyemedi.

Detaylar:

Rafa kalktığı konuşulan İyilik Öğretmeni için Aras Bulut İynemli'den umut veren açıklama geldi.

Rafa kalktığı konuşulan İyilik Öğretmeni için Aras Bulut İynemli'den umut veren açıklama geldi.

Kanal D için hazırlanan ve otizmli öğretmen Refik'in hikâyesini anlatacak İyilik Öğretmeni'nin, dizi sektöründeki krizle birlikte iptal edildiği konuşuluyordu. Sessizliği bozan Aras Bulut İynemli, 'Ay Yapım'la birlikte bir İyilik Öğretmeni diye bir dizi için görüşmelerdeyiz' diyerek projenin hâlâ masada olduğunu açıkladı. Ancak detayların henüz netleşmediğini söyleyen oyuncu, yayın tarihine dair bir bilgi vermedi.

Detaylar:

Çok Güzel Hareketler 2'den ayrılıp bir yıl sonra dönen Emre Aslan, ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

Çok Güzel Hareketler 2'den ayrılıp bir yıl sonra dönen Emre Aslan, ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.

Berfu Yenenler'in programı Talk Show Perileri'ne konuk olan Emre Aslan, Eylül 2022'deki ayrılığının arkasında yatan nedeni anlattı. Ekipte o dönem 40 oyuncu bulunduğunu hatırlatan Aslan, 'Tabii mutlu olmadığım için gittim' dedi. Ekibin kendisini 'Seni mutlu edeceğiz' diyerek geri çağırdığını anlatan oyuncu, dönüşten sonra sahneye çıktığı ilk gece ellerinin titrediğini de itiraf etti.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizileri ekrandan düşüren krizin perde arkası ortaya çıktı, bölüm süreleri 90 dakikadan 140 dakikaya kadar uzamış.

Dizileri ekrandan düşüren krizin perde arkası ortaya çıktı, bölüm süreleri 90 dakikadan 140 dakikaya kadar uzamış.

Ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirini gören kanallar, dizilerin yeni bölümlerini art arda yayın akışından çıkardı. Bölüm başı ortalama bütçe 14 milyon liradan 22,5 milyon liraya fırlarken kanalların yapımcılardan yüzde 25 indirim istediği öne sürüldü. Atakan Özkaya ve Bergüzar Korel ortak sorumluluk çağrısı yaparken İlker Aksum, Hazar Ergüçlü ve Zuhal Olcay kaşe indirimine karşı çıktı.

Detaylar:

Bayram arasından dönen üç dizi reytingini yükseltti, Güneşin Doğduğu Yer ise Total'de 4,77'ye geriledi.

Bayram arasından dönen üç dizi reytingini yükseltti, Güneşin Doğduğu Yer ise Total'de 4,77'ye geriledi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de yeni bölüm yayınlamayan Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk, 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana döndü. Bir hafta önce üç listede zirveye yerleşen Güneşin Doğduğu Yer, rakipleriyle karşılaşınca Total'de 6,46'dan 4,77'ye indi ama perşembe dizileri arasındaki liderliğini korudu. Akşamın zirvesi ise Total'de 8,21 alan Trabzonspor-Freiburg maçının oldu.

Detaylar:

"Bizim dizide neden öpüşmüyorlar?" sorusunun cevabı RTÜK cezalarında saklıymış.

"Bizim dizide neden öpüşmüyorlar?" sorusunun cevabı RTÜK cezalarında saklıymış.

Üçlü Format programından sosyal medyaya düşen bir kesitte dizilerde öpüşme sahnelerinin yasak olduğu ve öpüşen yapımların ceza ödediği söylenince tartışma alevlendi. Yasada öpüşmeyi doğrudan yasaklayan bir madde bulunmasa da RTÜK daha önce İnadına Aşk ve Çukur gibi yapımlara bu tür sahneler nedeniyle ceza kesmişti. Cezanın kanalın reklam gelirine göre belirlenmesi ise 'Parası olan cezayı bile bile öpüştürüyor' yorumlarını beraberinde getirdi.

Detaylar:

Tuzlu Kahve'nin "Candan"ı Şevval Sam, seti bir workshop'a benzetip "Çok şükür" dediğini anlattı.

Tuzlu Kahve'nin "Candan"ı Şevval Sam, seti bir workshop'a benzetip "Çok şükür" dediğini anlattı.

İlk bölümlerde Adana şivesiyle eleştirilen Candan, kısa sürede Star TV dizisi Tuzlu Kahve'nin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Karakteri canlandıran Şevval Sam, 'Çok sevdiğim sanatçılarla bir aradayım ve hani onları böyle canlı canlı izliyorum' diyerek setteki mutluluğunu paylaştı. Mike Tyson'ın diziye konuk olmasını ise 'Hollywood ayağımıza geldi' sözleriyle yorumladı.

Detaylar:

Aybüke Pusat'sız Halef'in zirve reytingiyle son reytingi arasındaki fark yüzde 50'yi aştı.

Aybüke Pusat'sız Halef'in zirve reytingiyle son reytingi arasındaki fark yüzde 50'yi aştı.

Halef: Köklerin Çağrısı, ilk sezonda 15 Ocak 2026'da yayınlanan bölümüyle Total'de 8,69 alarak zirvesini görmüştü. Aybüke Pusat'ın veda ettiği ikinci sezon ise Total'de 3,30 ile açıldı ve 22 Ekim'de 3,55'e kadar geriledi. 5 Kasım'da 4,07 ile yeniden ilk 10'a dönen dizi, zirvesine göre Total'de yüzde 53 izleyici kaybetti.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl ile Küçük Osman'ı yıllar sonra aynı karede buluştu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl ile Küçük Osman'ı yıllar sonra aynı karede buluştu.

Kanal D'de 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de anne oğulu canlandıran Ayça Bingöl ile Emir Berke Zincidi'nin yan yana verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Dizide henüz beş yaşına girmemişken Osman'a hayat veren Zincidi, 21 yaşındaki haliyle görenleri şaşırttı. Bir zamanların Küçük Osman'ı son olarak Efes'in Sırrı filminin kadrosunda yer aldı.

Detaylar:

Reklam krizi bir diziyi daha ekrandan düşürdü, Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümüyle final yapıyor.

Reklam krizi bir diziyi daha ekrandan düşürdü, Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümüyle final yapıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı için yolun sonu göründü. İlk sezonunda perşembe akşamlarının lideri olan dizi, Aybüke Pusat'ın ayrıldığı ikinci sezonda beklenen ilgiyi göremedi. Yayın akışında değişiklik olmazsa final bölümü 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Detaylar:

Halef'in vedasıyla ekranda 20 dizi kalıyor, NOW'da ise yalnızca üç dizi yayında olacak.

Halef'in vedasıyla ekranda 20 dizi kalıyor, NOW'da ise yalnızca üç dizi yayında olacak.

Eylül ayından bu yana Çirkin, A.B.İ., Aşk ve Taht, Mercan Köşk ve Sevdam Karadeniz'in ardından Halef: Köklerin Çağrısı da final kararı alan altıncı dizi oldu. Halef'in vedasıyla NOW'da Yeraltı, Ömür Usta ve Anne Yarısı kalırken TRT 1 beş diziyle başı çekiyor. Perşembe akşamlarındaki yarış ise artık Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Güneşin Doğduğu Yer arasında geçecek.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezondan beri Yusuf'a hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezondan beri Yusuf'a hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda etti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha yaşandı. Beşinci sezonda Asil'le iş birliği yaparak Ünal ailesiyle yollarını ayıran Yusuf'un yorumcusu Vurgun Adayalı, 'Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda, hikâyenin gereği olarak Yusuf karakterine veda ediyorum' paylaşımıyla ayrılığını duyurdu. Murat Aygen ve Dila Danışman'ın ardından gelen bu vedayla diziden ayrılan oyuncu sayısı 3'e çıktı.

Detaylar:

Muhtemel Aşk'ta "Tolga" Feyyaz Şerifoğlu ile Kader'in deniz sahnesinin yapay zekayla hazırlandığı ortaya çıktı.

Muhtemel Aşk'ta "Tolga" Feyyaz Şerifoğlu ile Kader'in deniz sahnesinin yapay zekayla hazırlandığı ortaya çıktı.

Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk, bir haftalık aranın ardından 5 Kasım akşamı 20. bölümüyle ekrana döndü. Bölümün final sahnesinde Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Tolga ile Leyla Feray'ın hayat verdiği Kader'in denizdeki anlarının yapay zekayla hazırlandığı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Eylülde uçak sahnesiyle de gündem olan dizideki bu tercih, sosyal medyada izleyicileri ikiye böldü.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünün yapımcıdan gelen bir telefonla başladığını anlattı.

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünün yapımcıdan gelen bir telefonla başladığını anlattı.

Oksijen TV'nin YouTube kanalına konuk olan Ceren Karakoç, yapımcı Faruk Turgut'un kendisini görüşmeye çağırdığını ve yeni bir proje beklerken diziye dönüş teklifi aldığını söyledi. Teklife hemen yanıt vermeyen oyuncu, 'Benim bir gece her şeyin üzerine yatmam lazım' dediğini ve ertesi gün 'Tamam' diyerek geri döndüğünü açıkladı. Karakoç, diziden çıkarıldığını da tatildeyken gelen bir telefonla öğrenmişti.

Detaylar:

Nursema'nın dönüşüyle birlikte ayrıldığı diziye geri dönen karakterler yeniden hatırlandı.

Nursema'nın dönüşüyle birlikte ayrıldığı diziye geri dönen karakterler yeniden hatırlandı.

Ceren Karakoç'un Nursema'yla Kızılcık Şerbeti'ne dönüşü, yerli dizilerdeki benzer dönüşleri de akıllara getirdi. Yalı Çapkını'nda öldüğü sanılan Orhan, Kavak Yelleri'nde kayıplara karışan Efe ve Arka Sokaklar'da patlamada öldüğü sanılan Ali de bir şekilde ekrana döndü. Mesut Komiser'e iki sezon aradan sonra geri dönen Şevket Çoruh ise nedenini açık açık anlatmıştı: 'Arka Sokaklar'a tekrar geri döndüm, çünkü para lazım.'

Detaylar:

Yılın en yüksek reyting ortalamasına sahip dizisi Taşacak Bu Deniz oldu, listeyi Halef kapattı.

Yılın en yüksek reyting ortalamasına sahip dizisi Taşacak Bu Deniz oldu, listeyi Halef kapattı.

1 Ocak'tan bu yana yayınlanan diziler arasında TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i 12,88'lik ortalamayla zirveye yerleşti, Uzak Şehir ise 12,17 ile hemen arkasından geldi. Üçüncü sıradaki Yeraltı'nın 7,75'te kalmasıyla ilk iki diziyle aradaki fark 4 puanı aştı. Kızılcık Şerbeti 6,37 ile 10. sırada yer alırken listenin son basamağında 6,28 ile Halef: Köklerin Çağrısı kaldı.

Detaylar:

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i Selma Ergeç ile Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede buluştu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i Selma Ergeç ile Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede buluştu.

Muhteşem Yüzyıl'da trajik bir sonla biten aşkıyla hafızalara kazınan Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim, yıllar sonra aynı fotoğrafta yeniden bir araya geldi. Selma Ergeç ile Okan Yalabık'ın yan yana verdiği poz, sosyal medyada dizinin hayranlarını geçmişe götürdü. Yalabık, 5 Kasım akşamı Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasındaki görüntüleriyle de dikkat çekmişti.

Detaylar:

Reklam krizinde ilk somut talep geldi, Hazal Subaşı'nın yeni dizisi Evlat'ta oyunculardan ücret indirimi istendi.

Reklam krizinde ilk somut talep geldi, Hazal Subaşı'nın yeni dizisi Evlat'ta oyunculardan ücret indirimi istendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bozdağ Film'in ATV için hazırladığı Evlat'ta, sete çıkış öncesinde Hazal Subaşı ve Birkan Sokullu'nun da yer aldığı kadroya ücretlerde indirim teklifi götürüldü. Teklifin oranı ve oyunculardan gelen yanıt ise henüz bilinmiyor. Üstelik dizide yönetmen koltuğu da değişti; Neslihan Yeşilyurt'un yerine M. Çağatay Tosun geldi.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son 5 yılda tek bölümde en büyük reyting sıçramasını yapan dizi Bahar oldu, ikinci bölümünde AB'de 5,70 puan yükseldi.

Son 5 yılda tek bölümde en büyük reyting sıçramasını yapan dizi Bahar oldu, ikinci bölümünde AB'de 5,70 puan yükseldi.

Son 5 yılda tek bir haftada reytingini katlayan diziler listelendi. Zirvede, 20 Şubat 2024'te yayınlanan ikinci bölümüyle Total'de 3,45'ten 7,56'ya, AB'de 3,30'dan 9'a çıkan Bahar yer aldı. Listede ayrıca Sevdan Bir Ateş, Yalı Çapkını, Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti gibi diziler de bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın