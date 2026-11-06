Halef'in Final Kararından Nursema'nın Dönüş Hikâyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, kavga iddialarıyla anılan sete korkarak girdiğini itiraf etti.
"Oruç öldü mü?" sorusu gündemdeyken Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'den ayrılık iddialarına yanıt verdi.
Altı Üstü İstanbul'un Emir'i Rahimcan Kapkap, toprağa gömüldüğü sahnede rahmetli babasının ceketini giydiğini açıkladı.
Rafa kalktığı konuşulan İyilik Öğretmeni için Aras Bulut İynemli'den umut veren açıklama geldi.
Çok Güzel Hareketler 2'den ayrılıp bir yıl sonra dönen Emre Aslan, ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.
Dizileri ekrandan düşüren krizin perde arkası ortaya çıktı, bölüm süreleri 90 dakikadan 140 dakikaya kadar uzamış.
Bayram arasından dönen üç dizi reytingini yükseltti, Güneşin Doğduğu Yer ise Total'de 4,77'ye geriledi.
"Bizim dizide neden öpüşmüyorlar?" sorusunun cevabı RTÜK cezalarında saklıymış.
Tuzlu Kahve'nin "Candan"ı Şevval Sam, seti bir workshop'a benzetip "Çok şükür" dediğini anlattı.
Aybüke Pusat'sız Halef'in zirve reytingiyle son reytingi arasındaki fark yüzde 50'yi aştı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl ile Küçük Osman'ı yıllar sonra aynı karede buluştu.
Reklam krizi bir diziyi daha ekrandan düşürdü, Halef: Köklerin Çağrısı 43. bölümüyle final yapıyor.
Halef'in vedasıyla ekranda 20 dizi kalıyor, NOW'da ise yalnızca üç dizi yayında olacak.
Kızılcık Şerbeti'nde ilk sezondan beri Yusuf'a hayat veren Vurgun Adayalı diziye veda etti.
Muhtemel Aşk'ta "Tolga" Feyyaz Şerifoğlu ile Kader'in deniz sahnesinin yapay zekayla hazırlandığı ortaya çıktı.
"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünün yapımcıdan gelen bir telefonla başladığını anlattı.
Nursema'nın dönüşüyle birlikte ayrıldığı diziye geri dönen karakterler yeniden hatırlandı.
Yılın en yüksek reyting ortalamasına sahip dizisi Taşacak Bu Deniz oldu, listeyi Halef kapattı.
Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i Selma Ergeç ile Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede buluştu.
Reklam krizinde ilk somut talep geldi, Hazal Subaşı'nın yeni dizisi Evlat'ta oyunculardan ücret indirimi istendi.
Son 5 yılda tek bölümde en büyük reyting sıçramasını yapan dizi Bahar oldu, ikinci bölümünde AB'de 5,70 puan yükseldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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