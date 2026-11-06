Kimi Mezardan Çıktı, Kimi Yıllar Sonra Geldi: Ayrıldığı Diziye Geri Dönen 5 Karakter
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Kızılcık Şerbeti’nden çıkarılan Ceren Karakoç’un Nursema’yla diziye dönüşü gündemden düşmüyor. Ancak yerli dizilerde veda edip yeniden kadroya katılan tek isim o değil. Yalı Çapkını’nda ölen Orhan, Kavak Yelleri’nde kayıplara karışan Efe ve Arka Sokaklar’ın Ali’siyle Mesut’u da bir şekilde ekrana döndü. Üstelik içlerinden biri dönüş nedenini açık açık “para” olarak anlattı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Ceren Karakoç, senaristler değişince Nursema'yla sete geri döndü.
Yalı Çapkını'nda öldüğü sanılan Orhan Korhan, yeni sezonda Emre Altuğ'la yeniden ekrandaydı.
Kavak Yelleri'nde öldüğü sanılan Efe, seyircinin yoğun talebi üzerine bambaşka bir kimlikle geri döndü.
Arka Sokaklar'da patlamada öldüğü sanılan Ali, 4 yıl sonra diziye geri döndü.
Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Mesut Komiser'e dönüş nedenini açık açık anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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