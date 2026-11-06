Kimi Mezardan Çıktı, Kimi Yıllar Sonra Geldi: Ayrıldığı Diziye Geri Dönen 5 Karakter

Kanal D'de 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri'nin en sevilen karakterlerinden biri, Dağhan Külegeç'in canlandırdığı Efe'ydi. Aslı ile evlenmeye giderken dört arkadaşın içinde bulunduğu araba uçurumdan denize düştü. Herkes kurtarıldı ama Efe bulunamadı.

Efe'nin yokluğunda Aslı'nın hayatına Sarp Apak'ın canlandırdığı Güven girdi. Ancak seyirci Efe'yi unutmadı. Karakter, 2010 yazında izleyicilerin yoğun isteği üzerine yeni bir kimlikle hikâyeye geri döndü.

Bu dönüşün mutlu bir sonu olmadı: Ölümcül bir hastalığa yakalanan Efe, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.