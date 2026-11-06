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Kimi Mezardan Çıktı, Kimi Yıllar Sonra Geldi: Ayrıldığı Diziye Geri Dönen 5 Karakter

Kimi Mezardan Çıktı, Kimi Yıllar Sonra Geldi: Ayrıldığı Diziye Geri Dönen 5 Karakter

Arka Sokaklar yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 17:16
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Kızılcık Şerbeti’nden çıkarılan Ceren Karakoç’un Nursema’yla diziye dönüşü gündemden düşmüyor. Ancak yerli dizilerde veda edip yeniden kadroya katılan tek isim o değil. Yalı Çapkını’nda ölen Orhan, Kavak Yelleri’nde kayıplara karışan Efe ve Arka Sokaklar’ın Ali’siyle Mesut’u da bir şekilde ekrana döndü. Üstelik içlerinden biri dönüş nedenini açık açık “para” olarak anlattı.

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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Ceren Karakoç, senaristler değişince Nursema'yla sete geri döndü.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Ceren Karakoç, senaristler değişince Nursema'yla sete geri döndü.

Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, beşinci sezon öncesinde kadrodan çıkarılmıştı. Ancak dizinin senaristlerinin değişmesiyle tablo tamamen değişti. Karakoç'un geri döneceği haberi 14 Ekim'de gündeme geldi. Oyuncu kısa süre sonra setten ilk paylaşımını yaptı: 'Nursema'yla kaldığımız yerden değil, yeniden…'

Yalı Çapkını'nda öldüğü sanılan Orhan Korhan, yeni sezonda Emre Altuğ'la yeniden ekrandaydı.

Yalı Çapkını'nda öldüğü sanılan Orhan Korhan, yeni sezonda Emre Altuğ'la yeniden ekrandaydı.

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Ferit'in babası Orhan Korhan, ikinci sezonun son bölümlerinde hayatını kaybetmişti. Ferit'in babasının intikamını almak için harekete geçtiği sahneler, karakterin hikâyeden tamamen çıktığını düşündürmüştü.

Sezon finalinde 'Orhan yaşıyor mu?' sorusu gündeme geldi. Merakla beklenen yeni sezonda Emre Altuğ, Orhan'la yeniden kadrodaydı.

Altuğ, karakterin ölüp geri gelmesini 'Öldüm öldüm dirildim' sözleriyle özetlemişti.

Kavak Yelleri'nde öldüğü sanılan Efe, seyircinin yoğun talebi üzerine bambaşka bir kimlikle geri döndü.

Kavak Yelleri'nde öldüğü sanılan Efe, seyircinin yoğun talebi üzerine bambaşka bir kimlikle geri döndü.

Kanal D'de 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri'nin en sevilen karakterlerinden biri, Dağhan Külegeç'in canlandırdığı Efe'ydi. Aslı ile evlenmeye giderken dört arkadaşın içinde bulunduğu araba uçurumdan denize düştü. Herkes kurtarıldı ama Efe bulunamadı.

Efe'nin yokluğunda Aslı'nın hayatına Sarp Apak'ın canlandırdığı Güven girdi. Ancak seyirci Efe'yi unutmadı. Karakter, 2010 yazında izleyicilerin yoğun isteği üzerine yeni bir kimlikle hikâyeye geri döndü.

Bu dönüşün mutlu bir sonu olmadı: Ölümcül bir hastalığa yakalanan Efe, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Arka Sokaklar'da patlamada öldüğü sanılan Ali, 4 yıl sonra diziye geri döndü.

Arka Sokaklar'da patlamada öldüğü sanılan Ali, 4 yıl sonra diziye geri döndü.

Rıza Baba'nın damadı ve ekibin keskin nişancısı Ali Akdoğan, Arka Sokaklar'ın en sevilen karakterlerinden biriydi. Ancak Alp Korkmaz, 2021'de yapım şirketiyle yeni sözleşme konusunda uzlaşamayınca diziden ayrıldı.

Ayrılık öncesinde Ali'nin Pınar'ı aldatan biri olarak yazılması izleyicilerden tepki aldı. Karakter, 600. bölümde bir patlamada hayatını kaybetmiş gibi gösterilerek hikâyeden çıkarıldı.

Aradan 4 yıl geçtikten sonra Korkmaz, dizinin 20. sezonuyla kadroya geri katıldı. Özgür Ozan da ilk çekim gününde 'Biz onu öldü zannediyorduk, meğer ölmemiş' diyerek arkadaşına esprili bir karşılama yaptı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Mesut Komiser'e dönüş nedenini açık açık anlattı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Mesut Komiser'e dönüş nedenini açık açık anlattı.

Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser'i canlandıran Şevket Çoruh, tiyatro çalışmalarına zaman ayırmak için diziden ayrılma kararı almıştı.

İki sezon aradan sonra Çoruh, 672. bölümle kadroya yeniden dahil oldu. Usta oyuncunun dönüş nedeni hakkındaki açıklaması ise kısa sürede gündem oldu.

'Arka Sokaklar'a tekrar geri döndüm, çünkü para lazım' diyen Çoruh, Mesut Komiser'i çok severek oynadığını da sözlerine ekledi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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