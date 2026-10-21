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Nursema Döndü, Sevtap Yolda: Kızılcık Şerbeti’ne Hangi Karakter Geri Dönsün?

Nursema Döndü, Sevtap Yolda: Kızılcık Şerbeti’ne Hangi Karakter Geri Dönsün?

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 13:07
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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti’nde eski isimler birer birer geri dönmeye başladı. Kazada öldüğü sanılan “Nursema” Ceren Karakoç’un ardından, kulislerden gelen bilgilere göre Nilay’ın annesi “Sevtap” Neslihan Yeldan da kadroya geri dönecek. Diziye beş sezonda Pembe’den Doğa’ya, Mustafa’dan Nilay’a kadar pek çok sevilen karakter veda etti. 

Peki sence Kızılcık Şerbeti’ne sıradaki dönüş kimden gelmeli?

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Sence Kızılcık Şerbeti'ne hangi karakter geri dönsün?

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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