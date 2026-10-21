Hangi Özelliğin Hem Gücün Hem Zayıflığın?
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Herkesin kendisini diğer insanlardan ayıran güçlü bir özelliği vardır. Kimi çok iyi gözlem yapar, kimi kolay kolay pes etmez, kimi insanları anlamakta ustadır, kimi de her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür. Peki, seni güçlü yapan bu özelliklerin bazen hayatını zorlaştırdığını hiç fark ettin mi? Bu testte yapacağın seçimler, seni öne çıkaran özelliğin hangisi olduğunu ve bu özelliğin hangi durumlarda önüne engel koyabildiğini ortaya çıkaracak.
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir sorunla karşılaştığında ilk olarak ne yaparsın?
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2. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?
3. Bir arkadaşın sana sürekli aynı sorununu anlatıyorsa ne yaparsın?
4. Bir hedef belirlediğinde nasıl ilerlersin?
5. Seni en çok hangi durum zorlar?
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6. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
7. Hangisi sana daha yakın?
8. Bir karar vermen gerektiğinde en çok neye güvenirsin?
Her Şeyi Anlama Gücün
Kolay Pes Etmemen
İnsanları Anlama Gücün
Öz Güven ve Bağımsızlık
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