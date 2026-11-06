İptal Edilen 3 Dizi Geri Döndü: 5 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları
5 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de yeni bölüm yayınlamayan Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk, 5 Kasım Perşembe akşamı yeniden ekrana döndü. Bir hafta önce meydanı boş bulup üç listede de zirveye yerleşen Güneşin Doğduğu Yer ise rakipleriyle yeniden karşılaşınca Total'de 6,46'dan 4,77'ye geriledi.
İşte 5 Kasım Perşembe reyting sonuçları...
Güneşin Doğduğu Yer, bayram akşamındaki 6,46'lık sonucunun ardından Total'de 4,77'ye geriledi.
Bayramda ekrana gelmeyen üç dizi de dönüşte Total reytingini yükseltti, en büyük sıçrama Halef'ten geldi.
Perşembe akşamının zirvesi ise TRT 1'deki Avrupa maçlarının oldu.
İşte 5 Kasım Perşembe reyting sonuçları:
TOTAL
1. Trabzonspor-Freiburg – 8,21
2. Celtic-Beşiktaş – 7,17
5. Güneşin Doğduğu Yer – 4,77
6. Sevdiğim Sensin – 4,68
7. Halef: Köklerin Çağrısı – 4,07
15. MasterChef Türkiye – 2,55
18. Muhtemel Aşk – 2,23
AB
1. Trabzonspor-Freiburg – 8,77
2. Celtic-Beşiktaş – 7,92
5. Güneşin Doğduğu Yer – 3,29
6. Sevdiğim Sensin – 3,03
7. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,87
8. MasterChef Türkiye – 2,50
14. Muhtemel Aşk – 1,88
20+ABC1
1. Trabzonspor-Freiburg – 9,28
2. Celtic-Beşiktaş – 8,84
4. Güneşin Doğduğu Yer – 4,43
7. Sevdiğim Sensin – 3,96
9. Halef: Köklerin Çağrısı – 3,37
10. MasterChef Türkiye – 3,01
14. Muhtemel Aşk – 2,53
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