article/comments
article/share
Haberler
TV
İptal Edilen 3 Dizi Geri Döndü: 5 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları

İptal Edilen 3 Dizi Geri Döndü: 5 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 12:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

5 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de yeni bölüm yayınlamayan Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin ve Muhtemel Aşk, 5 Kasım Perşembe akşamı yeniden ekrana döndü. Bir hafta önce meydanı boş bulup üç listede de zirveye yerleşen Güneşin Doğduğu Yer ise rakipleriyle yeniden karşılaşınca Total'de 6,46'dan 4,77'ye geriledi. 

İşte 5 Kasım Perşembe reyting sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güneşin Doğduğu Yer, bayram akşamındaki 6,46'lık sonucunun ardından Total'de 4,77'ye geriledi.

Güneşin Doğduğu Yer, bayram akşamındaki 6,46'lık sonucunun ardından Total'de 4,77'ye geriledi.

Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı ATV dizisi, 29 Ekim'de yeni bölümle ekrana gelen tek perşembe dizisi olmuş ve Total, AB ve 20+ABC1'in üçünde de birinci sıraya yerleşmişti.

Rakiplerin geri döndüğü 5 Kasım akşamı ise tablo değişti. Dizi Total'de 4,77 ile 5., AB'de 3,29 ile 5., 20+ABC1'de ise 4,43 ile 4. sırada kaldı. Bir haftada Total'de 1,69, ABC1'de 0,92, AB'de ise 0,66 puan kaybetti.

Ancak bayram akşamını bir kenara bırakınca tablo bambaşka görünüyor. 22 Ekim'de Total'de 4,49, ABC1'de 4,31 alan dizi bu iki listede reytingini yükseltti; AB'de ise 3,73'ten 3,29'a indi. Üstelik Güneşin Doğduğu Yer, düşüşe rağmen perşembe dizileri arasında üç listede de liderliğini korudu.

Bayramda ekrana gelmeyen üç dizi de dönüşte Total reytingini yükseltti, en büyük sıçrama Halef'ten geldi.

Bayramda ekrana gelmeyen üç dizi de dönüşte Total reytingini yükseltti, en büyük sıçrama Halef'ten geldi.

29 Ekim akşamı NOW, Halef yerine Atatürk 2 filmini, Show TV ise Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı yayınlamıştı. Star TV de Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü yerine tekrar bölümünü ekrana getirmişti.

İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef, son yeni bölümünün yayınlandığı 22 Ekim'e göre üç listede de yükseldi. Total'de 3,55'ten 4,07'ye, AB'de 2,11'den 2,87'ye, ABC1'de ise 2,66'dan 3,37'ye çıktı. AB'de 12. sıradan 7. sıraya, ABC1'de 13. sıradan 9. sıraya yükselen dizi, iki listede de yeniden ilk 10'a girdi.

Sevdiğim Sensin ise Total'de 4,44'ten 4,68'e, AB'de 2,56'dan 3,03'e, ABC1'de 3,83'ten 3,96'ya çıktı. Star TV dizisi Total'de Güneşin Doğduğu Yer'in yalnızca 0,09 puan gerisinde kaldı.

Final iddialarıyla gündeme gelen Muhtemel Aşk da Total'de 1,95'ten 2,23'e çıkarak yeniden 2'nin üzerine tırmandı. ABC1'de 2,37'den 2,53'e yükselen dizi, AB'de ise 1,94'ten 1,88'e indi.

Perşembe akşamının zirvesi ise TRT 1'deki Avrupa maçlarının oldu.

Perşembe akşamının zirvesi ise TRT 1'deki Avrupa maçlarının oldu.

UEFA Konferans Ligi'ndeki Trabzonspor-Freiburg karşılaşması Total'de 8,21, AB'de 8,77, 20+ABC1'de 9,28 ile üç listenin de birincisi oldu. Aynı kanalda yayınlanan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic-Beşiktaş maçı ise 7,17, 7,92 ve 8,84 ile üç listede de ikinci sıraya yerleşti.

TV8'in MasterChef Türkiye'si Total'de 2,55 ile 15., AB'de 2,50 ile 8., ABC1'de 3,01 ile 10. sırada kaldı. Kanal D'nin tekrar bölümle ekrana getirdiği Daha 17 ise Total'de 1,08 ile 33. oldu.

İşte 5 Kasım Perşembe reyting sonuçları:

TOTAL

1. Trabzonspor-Freiburg – 8,21

2. Celtic-Beşiktaş – 7,17

5. Güneşin Doğduğu Yer – 4,77

6. Sevdiğim Sensin – 4,68

7. Halef: Köklerin Çağrısı – 4,07

15. MasterChef Türkiye – 2,55

18. Muhtemel Aşk – 2,23

AB

1. Trabzonspor-Freiburg – 8,77

2. Celtic-Beşiktaş – 7,92

5. Güneşin Doğduğu Yer – 3,29

6. Sevdiğim Sensin – 3,03

7. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,87

8. MasterChef Türkiye – 2,50

14. Muhtemel Aşk – 1,88

20+ABC1

1. Trabzonspor-Freiburg – 9,28

2. Celtic-Beşiktaş – 8,84

4. Güneşin Doğduğu Yer – 4,43

7. Sevdiğim Sensin – 3,96

9. Halef: Köklerin Çağrısı – 3,37

10. MasterChef Türkiye – 3,01

14. Muhtemel Aşk – 2,53

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın