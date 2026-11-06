İptal Edilen 3 Dizi Geri Döndü: 5 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları

Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı ATV dizisi, 29 Ekim'de yeni bölümle ekrana gelen tek perşembe dizisi olmuş ve Total, AB ve 20+ABC1'in üçünde de birinci sıraya yerleşmişti.

Rakiplerin geri döndüğü 5 Kasım akşamı ise tablo değişti. Dizi Total'de 4,77 ile 5., AB'de 3,29 ile 5., 20+ABC1'de ise 4,43 ile 4. sırada kaldı. Bir haftada Total'de 1,69, ABC1'de 0,92, AB'de ise 0,66 puan kaybetti.

Ancak bayram akşamını bir kenara bırakınca tablo bambaşka görünüyor. 22 Ekim'de Total'de 4,49, ABC1'de 4,31 alan dizi bu iki listede reytingini yükseltti; AB'de ise 3,73'ten 3,29'a indi. Üstelik Güneşin Doğduğu Yer, düşüşe rağmen perşembe dizileri arasında üç listede de liderliğini korudu.