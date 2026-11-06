"Bizim Dizide Neden Öpüşmüyorlar?" Sorusunun Cevabı Ortaya Çıktı: Kanallar O Cezayı Bile Bile Göze Alıyormuş!

İnadına Aşk ve Çukur'un cezaları unutulmamışken Üçlü Format programından kesilen kısa bir video, dizi severlerin yıllardır kafasını kurcalayan soruya bomba gibi bir cevapla düştü. Ekranda öpüşen çiftlerin kanala ceza ödettiği iddiası, programdaki 'Nasıl bir ahlakçı ve şiddet sarmalında yaşıyoruz' sitemiyle birlikte kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Tartışmayı iyice alevlendiren ise dizi gündemini yakından takip eden Kazibe adlı kullanıcının yorumu oldu. Kazibe'nin paylaşımına bakılırsa bütçesi yüksek yapımlar cezayı bile bile çiftlerini öpüştürüyor, öpüşme sahnesine hiç yer vermeyen diziler de bu riske girmek istemiyor. Televizyoncu Adam hesabının 'Umarım doğru değildir' notuyla paylaştığı videonun altında şaşkınlık sürerken RTÜK ve yapım şirketlerinden konuya dair tek bir açıklama gelmiş değil.