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"Bizim Dizide Neden Öpüşmüyorlar?" Sorusunun Cevabı Ortaya Çıktı: Kanallar O Cezayı Bile Bile Göze Alıyormuş!

"Bizim Dizide Neden Öpüşmüyorlar?" Sorusunun Cevabı Ortaya Çıktı: Kanallar O Cezayı Bile Bile Göze Alıyormuş!

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 12:25
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Ekrandaki aşk hikâyelerinde çiftlerin bir türlü öpüşmemesi, dizi izleyicilerinin yıllardır dile getirdiği şikâyetlerin başında geliyor. Üçlü Format adlı programdan sosyal medyaya düşen kısa bir kesitte dizilerde öpüşme sahnelerinin yasak olduğu ve öpüşen yapımların bunun için ceza ödediği söylenince konu yeniden alevlendi. Dizi dünyasını yakından takip eden bir kullanıcının 'Parası olan cezayı yiyeceğini bile bile öpüştürüyor' yorumu ise tartışmayı iyice büyüttü.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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RTÜK, dizilerdeki öpüşme sahneleri nedeniyle daha önce İnadına Aşk ve Çukur gibi yapımlara ceza kesmişti.

RTÜK, dizilerdeki öpüşme sahneleri nedeniyle daha önce İnadına Aşk ve Çukur gibi yapımlara ceza kesmişti.

Ekrandaki öpüşme sahnelerinin RTÜK'ün radarına girmesi yeni bir durum değil. Fox'ta yayınlanan İnadına Aşk'taki bir sahne 2015'te uzman raporuyla incelenmiş, öpüşmenin süresi ve çekim tekniği senaryonun gerektirdiğinden fazla bulunarak kanala yaklaşık 130 bin liralık ceza verilmişti.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur da Sevgililer Günü'ne denk gelen bir kararla 'yoğun öpüşme ve sevişme sahneleri' gerekçesiyle 260 bin liralık cezayla karşılaşmış, kurul üyesi İlhan Taşçı karşı oy yazısında öpüşmenin suç sayılamayacağını savunmuştu. Kanal D'nin Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi de duş altındaki sevişme sahneleri yüzünden yüklü bir faturayla tanışan yapımlar arasında yer alıyor.

Üçlü Format'ta söylenen "dizilerde öpüşme sahneleri yasak" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Üçlü Format'ta söylenen "dizilerde öpüşme sahneleri yasak" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İnadına Aşk ve Çukur'un cezaları unutulmamışken Üçlü Format programından kesilen kısa bir video, dizi severlerin yıllardır kafasını kurcalayan soruya bomba gibi bir cevapla düştü. Ekranda öpüşen çiftlerin kanala ceza ödettiği iddiası, programdaki 'Nasıl bir ahlakçı ve şiddet sarmalında yaşıyoruz' sitemiyle birlikte kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Tartışmayı iyice alevlendiren ise dizi gündemini yakından takip eden Kazibe adlı kullanıcının yorumu oldu. Kazibe'nin paylaşımına bakılırsa bütçesi yüksek yapımlar cezayı bile bile çiftlerini öpüştürüyor, öpüşme sahnesine hiç yer vermeyen diziler de bu riske girmek istemiyor. Televizyoncu Adam hesabının 'Umarım doğru değildir' notuyla paylaştığı videonun altında şaşkınlık sürerken RTÜK ve yapım şirketlerinden konuya dair tek bir açıklama gelmiş değil.

Dizilerde öpüşme sahnelerine açık bir yasak yok, RTÜK cezası ise kanalın reklam gelirine göre belirleniyor.

Dizilerde öpüşme sahnelerine açık bir yasak yok, RTÜK cezası ise kanalın reklam gelirine göre belirleniyor.

Kazibe'nin 'parası olan öpüştürüyor' yorumunun arkasında RTÜK cezalarının hesaplanma biçimi yatıyor. Yasada öpüşme sahnelerini doğrudan yasaklayan bir madde bulunmuyor, RTÜK bu tür sahneleri 6112 sayılı Kanun'daki genel ahlak ve küçüklerin korunması ilkeleri çerçevesinde değerlendiriyor. Kurul ihlal gördüğünde kanala, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki ayın brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'i ile yüzde 3'ü arasında para cezası kesebiliyor.

Her öpüşme sahnesi cezayla sonuçlanmıyor elbette; Kara Para Aşk'taki bir sahne için uzmanlar ceza istemiş, kurul ise oylamada ceza verilmesine gerek görmemişti. Ekranda öpüşmenin az görülmesinin tek nedeni RTÜK de değil, Eda Ece geçtiğimiz ay evliliğinden bu yana projelerinde öpüşme ve açık sahne çekmediğini anlatmış, bu sözler de dizilerde öpüşmeyen oyuncular tartışmasını alevlendirmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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