"Bizim Dizide Neden Öpüşmüyorlar?" Sorusunun Cevabı Ortaya Çıktı: Kanallar O Cezayı Bile Bile Göze Alıyormuş!
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Ekrandaki aşk hikâyelerinde çiftlerin bir türlü öpüşmemesi, dizi izleyicilerinin yıllardır dile getirdiği şikâyetlerin başında geliyor. Üçlü Format adlı programdan sosyal medyaya düşen kısa bir kesitte dizilerde öpüşme sahnelerinin yasak olduğu ve öpüşen yapımların bunun için ceza ödediği söylenince konu yeniden alevlendi. Dizi dünyasını yakından takip eden bir kullanıcının 'Parası olan cezayı yiyeceğini bile bile öpüştürüyor' yorumu ise tartışmayı iyice büyüttü.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
RTÜK, dizilerdeki öpüşme sahneleri nedeniyle daha önce İnadına Aşk ve Çukur gibi yapımlara ceza kesmişti.
Üçlü Format'ta söylenen "dizilerde öpüşme sahneleri yasak" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Dizilerde öpüşme sahnelerine açık bir yasak yok, RTÜK cezası ise kanalın reklam gelirine göre belirleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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