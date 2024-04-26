Hayatını Düzene Sokacak Bir Öneri Veriyoruz!
Hayatını Düzene Sokacak Bir Öneri Veriyoruz!
'Şu hayatımı artık düzene sokmam gerekiyor' diyenlerden misin? Nasıl yapacağını bu testin sonunda söylüyoruz.
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Öncelikle söyle bakalım, gündelik rutin işlerini nasıl hallediyorsun?
2. Peki finansal durumunu nasıl yönetiyorsun?
3. Kendine hedefler belirleme konusunda bir stratejin var mı diye sorsak?
4. Şimdi de söyle bakalım, rahatlamak ve kendine zaman ayırma konusuna öncelik verebiliyor musun?
5. O zaman söyle bakalım, stres ve hayattaki zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Bir de zaman yönetimi konusundaki yaklaşımını öğrenelim!
7. Peki sağlık bir iş/okul ve yaşam dengesini korumak için hangisini yapıyorsun?
8. Son olarak, hayattaki başarızlıklar ve aksiliklerle nasıl başa çıkıyorsun?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın