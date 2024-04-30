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Evde de Yapsak Ucuz Değil: Fatih Altaylı Evde Yaptığı Patlıcan Musakkanın Maliyetini Hesapladı

Evde de Yapsak Ucuz Değil: Fatih Altaylı Evde Yaptığı Patlıcan Musakkanın Maliyetini Hesapladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 12:57

Gazeteci Fatih Altaylı, ekonomiye verdiği ağırlıkla ve özellikle YouTube kanalını açtıktan sonra kendini rahat ifade etmesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Altaylı, gıda fiyatlarındaki son durumu yayında evde yaptığı yemeğin maliyetini hesaplayarak ortaya koydu.

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Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde yüksek artış olan gıda fiyatlarını konu aldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, son dönemde yüksek artış olan gıda fiyatlarını konu aldı.

Et fiyatlarındaki artışa yönelik vatandaşın düştüğü zor durumu gördüğü manzarayla anlatan Altaylı, kaşar peynirindeki fiyat değişimini de kendi aldığı fiyat üzerinden açıkladı.

Altaylı, gazeteci Nasuhi Güngör'ün evde yemek yapılmasına yönelik sözlerini de hatırlatarak, evde yaptığı patlıcan musakkanın maliyetinin 600 lira olduğunu hesapladı.

Altaylı, gazeteci Nasuhi Güngör'ün evde yemek yapılmasına yönelik sözlerini de hatırlatarak, evde yaptığı patlıcan musakkanın maliyetinin 600 lira olduğunu hesapladı.

Mehmet Şimşek'e yönelik de eleştirilerini sıralayan Altaylı, fiyatlardaki yükselişin temelini de sorguladı.

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