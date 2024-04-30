Senua’s Saga: Hellblade II Ön Siparişe Açıldı: Mena Bölgesine Özel Fiyatlandırma Geldi!
Senua’s Saga: Hellblade II Ön Siparişe Açıldı: Mena Bölgesine Özel Fiyatlandırma Geldi!
Oyuncuların heyecanla beklediği Senua’s Saga: Hellblade II nihayet ön siparişe açıldı. Hem de Mena bölgesine özel bir fiyatla satın alınabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mayıs sonunda çıkıyor.
Görselliği ile büyülemeye geliyor!
Oyunun normal fiyatı 50 dolar!
Senua’s Saga: Hellblade II sistem gereksinimleri;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın