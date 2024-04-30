Senua’s Saga: Hellblade II Ön Siparişe Açıldı: Mena Bölgesine Özel Fiyatlandırma Geldi!

Görselliği ile oyuncuları büyülemeye gelen Senua’s Saga: Hellblade II için artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Mena bölgesine özel bir fiyatlandırma ile ön siparişe açılan oyunun fiyatı 22,99 dolar olarak görülüyor. Yani yaklaşık 745 TL.