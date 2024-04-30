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Senua’s Saga: Hellblade II Ön Siparişe Açıldı: Mena Bölgesine Özel Fiyatlandırma Geldi!

Senua’s Saga: Hellblade II Ön Siparişe Açıldı: Mena Bölgesine Özel Fiyatlandırma Geldi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 01:15

Oyuncuların heyecanla beklediği Senua’s Saga: Hellblade II nihayet ön siparişe açıldı. Hem de Mena bölgesine özel bir fiyatla satın alınabiliyor.

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Mayıs sonunda çıkıyor.

Mayıs sonunda çıkıyor.

Ninja Theory tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanacak olan Senua’s Saga: Hellblade II, ön siparişe açılmış durumda. 21 Mayıs tarihinde çıkacak oyunu artık satın alabiliyorsunuz.

Görselliği ile büyülemeye geliyor!

Görselliği ile büyülemeye geliyor!

Görselliği ile oyuncuları büyülemeye gelen Senua’s Saga: Hellblade II için artık geri sayıma geçtik diyebiliriz. Mena bölgesine özel bir fiyatlandırma ile ön siparişe açılan oyunun fiyatı 22,99 dolar olarak görülüyor. Yani yaklaşık 745 TL.

Oyunun normal fiyatı 50 dolar!

Oyunun normal fiyatı 50 dolar!

Mena bölgesi hariç diğer tüm bölgelerde normalde 50 dolar bandından satışa çıkan oyun, tamamen Mena bölgesine göre fiyatlandırılmış durumda. Serinin bu devam oyunu için oldukça güzel bir fiyatlandırma yapıldığını düşünüyoruz.

Senua’s Saga: Hellblade II sistem gereksinimleri;

Senua’s Saga: Hellblade II sistem gereksinimleri;

Oyun için şimdiye kadar açıklanan sadece 'minimum' sistem özellikleri bulunuyor;

MİNİMUM

  • İşletim Sistemi: Windows 11

  • İşlemci: Intel i5-8400 | AMD Ryzen 5 2600

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 | AMD RX 5700 | Intel Arc A580

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