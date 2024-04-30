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Tek Başına Oynayanlara Üzücü Haber Geldi: Helldivers 2 Eksik Oynayan Oyuncuları Cezalandırıyor!

Tek Başına Oynayanlara Üzücü Haber Geldi: Helldivers 2 Eksik Oynayan Oyuncuları Cezalandırıyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 17:16

Helldivers 2'ye gelen yeni güncelleme ile birlikte oyunu tek başına oynayanların başı biraz ağrıyabilir.

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Helldivers 2, yeni güncelleme ile oyunu zorlaştırıyor.

Helldivers 2, yeni güncelleme ile oyunu zorlaştırıyor.

Güncelleme notlarına göz attığımzıda bir kısım dikkatimizi çekiyor. Bu kısım bizlere ' Eğer oyunu 4 kişiden daha az kişi ile oynuyorsanız, düşmanlar daha sıklıkla spawn olacak' şeklinde bir bilgi veriyor.

Bu durum da oyunun zorluğunu bir üst kademeye çıkaracak.

Bu durum da oyunun zorluğunu bir üst kademeye çıkaracak.

Helldivers 2, tek kişilik modda oynayanlar için belirli bir zorluk seviyesinden sonra kabus gibi bir deneyim yaşatıyordu. Bu güncelleme ile birlikte de bu durum daha da zor bir hal alacak gibi duruyor.

Güncelleme, birçok silah dengelemesi de içeriyor.

Güncelleme, birçok silah dengelemesi de içeriyor.

Gelen bu güncelleme ile birçok silaha dengeleme geldi. Bazı fazla güçlü silahların gücü düşürüldü. Bazılarının da bekleme süresi düzenlendi. Oyunda bulunan neredeyse her silah bu güncelleme ile düzenlemeye dahil edildi.

Ufak tefek oynanış değişiklikleri de yapıldı.

Ufak tefek oynanış değişiklikleri de yapıldı.

Oynanış kısmına dair şikayet edilen birçok şey de düzenlendi. Bunların en başında, görev bölgelerinin arasındaki mesafelerin düzenlenmesi yer alıyor. Bunun yanında 'Raise the Flag' görevi de artık yüksek zorluk seviyelerinde oynanabilir duruma getirildi.

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