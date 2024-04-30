Tek Başına Oynayanlara Üzücü Haber Geldi: Helldivers 2 Eksik Oynayan Oyuncuları Cezalandırıyor!
Tek Başına Oynayanlara Üzücü Haber Geldi: Helldivers 2 Eksik Oynayan Oyuncuları Cezalandırıyor!
Helldivers 2'ye gelen yeni güncelleme ile birlikte oyunu tek başına oynayanların başı biraz ağrıyabilir.
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Helldivers 2, yeni güncelleme ile oyunu zorlaştırıyor.
Bu durum da oyunun zorluğunu bir üst kademeye çıkaracak.
Güncelleme, birçok silah dengelemesi de içeriyor.
Ufak tefek oynanış değişiklikleri de yapıldı.
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