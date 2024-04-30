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Gray Zone Warfare Erken Erişim Olarak Çıktı: İlk Günden En Çok Satanlara Girmeyi Başardı!

Gray Zone Warfare Erken Erişim Olarak Çıktı: İlk Günden En Çok Satanlara Girmeyi Başardı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 21:03

Gerçekçi FPS mantığı ile hazırlanan Gray Zone Warfare, erken erişim sürecine girdi.

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Taktiksel bir FPS deneyimi vaat ediyor.

Taktiksel bir FPS deneyimi vaat ediyor.

Gray Zone Warfare, gerçekci bir oynanış mantığını benimsiyor. Taktiğin ön planda olduğu bu yapımda, ağırlıklı olarak PvE mücadelelere girişeceğiz. Bunun yanında oyunda PvEvP modu da bulunuyor.

Açık dünyada görevden göreve koşacağız.

Açık dünyada görevden göreve koşacağız.

Gray Zone Warfare, açık dünya oyun yapısına sahip. Bu açık dünya, ormanlarla kaplı ve yeşilliğin yoğun olduğu bir coğrafya üzerine kurulmuş durumda. Açık dünyada yapay zeka düşmanlara karşı savaşıp gerekli görevleri tamamlayacağız. Bunun yanında gerçek oyuncular da bu dünyanın bir parçası olacak.

İlk günden satış listelerinde zirveye girdi fakat incelemeler karışık durumda.

İlk günden satış listelerinde zirveye girdi fakat incelemeler karışık durumda.

Gray Zone Warfare, piyasaya sürülmesi ile birlikte Steam'de en çok satanlar kategorisinde 2. sıraya yerleşti. Bunun yanında ilk günden 54 bin anlık oyuncuya erişmeyi de başardı. Yine de oyunun incelemeleri karışık bir halde. Bunun en büyük sebebi ise oyunun kötü optimizasyonu.

Taktiksel oyun severlerin göz atması gereken bir yapım.

Taktiksel oyun severlerin göz atması gereken bir yapım.

Gerek silah kullanımı, gerekse bölüm tasarımları ile bu tarz oyunlardan hoşlananların mutlaka göz atması gereken bir yapım. Gray Zone Warfare, şu anda Steam üzerinde erken erişimde ve 17,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

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