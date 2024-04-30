Gray Zone Warfare Erken Erişim Olarak Çıktı: İlk Günden En Çok Satanlara Girmeyi Başardı!
Gray Zone Warfare Erken Erişim Olarak Çıktı: İlk Günden En Çok Satanlara Girmeyi Başardı!
Gerçekçi FPS mantığı ile hazırlanan Gray Zone Warfare, erken erişim sürecine girdi.
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Taktiksel bir FPS deneyimi vaat ediyor.
Açık dünyada görevden göreve koşacağız.
İlk günden satış listelerinde zirveye girdi fakat incelemeler karışık durumda.
Taktiksel oyun severlerin göz atması gereken bir yapım.
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