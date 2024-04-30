Gray Zone Warfare Erken Erişim Olarak Çıktı: İlk Günden En Çok Satanlara Girmeyi Başardı!

Gray Zone Warfare, piyasaya sürülmesi ile birlikte Steam'de en çok satanlar kategorisinde 2. sıraya yerleşti. Bunun yanında ilk günden 54 bin anlık oyuncuya erişmeyi de başardı. Yine de oyunun incelemeleri karışık bir halde. Bunun en büyük sebebi ise oyunun kötü optimizasyonu.