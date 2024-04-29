Star Wars Ve Fortnite Yeniden Birlikte: Chewbacca Fortnite'a Geliyor!

Star Wars'un Fortnite ile anlaşma yapması ilk defa yaşanan bir durum değil. Daha önce de bu ikili bir ortaklığa imza atmış ve serinin sevilen karakterlerini oyuna taşımıştı. Bir önceki etkinlikte oyuncular, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano gibi önemli isimlerle oynama şansı yakalamıştı.