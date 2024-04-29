Star Wars Ve Fortnite Yeniden Birlikte: Chewbacca Fortnite'a Geliyor!
Star Wars Ve Fortnite Yeniden Birlikte: Chewbacca Fortnite'a Geliyor!
Fortnite resmî hesabından gelen yeni bilgilere göre Chewbacca, 3 Mayıs tarihinde Fortnite'a geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Duyuru resmî Fortnite hesabından geldi.
Star Wars, Fortnite ile yeniden anlaştı.
Daha önce gerçekleşen etkinliklerde, sevilen Star Wars karakterleri Fortnite'a eklenmişti.
Etkinliğe dair detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın