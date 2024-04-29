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Star Wars Ve Fortnite Yeniden Birlikte: Chewbacca Fortnite'a Geliyor!

Star Wars Ve Fortnite Yeniden Birlikte: Chewbacca Fortnite'a Geliyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 23:57

Fortnite resmî hesabından gelen yeni bilgilere göre Chewbacca, 3 Mayıs tarihinde Fortnite'a geliyor.

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Duyuru resmî Fortnite hesabından geldi.

Duyuru resmî Fortnite hesabından geldi.
twitter.com

Dün öğlen saatlerinde Fortnite resmî hesabı, yeni bir görsel paylaştı. Bu görsele göre de bu hafta içinde, Chewbacca karakteri Fortinite'a eklenecek.

Star Wars, Fortnite ile yeniden anlaştı.

Star Wars, Fortnite ile yeniden anlaştı.

15 Nisan tarihinde, Fortnite ve Star Wars markaları yeni bir birlikteliğe imza attı. Bu iki markanın birleşmesi sonucunda da yeni bir etkinlik gerçekleşecek. Bu etkinlik ise Star Wars gününden önceki gün olan 3 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Daha önce gerçekleşen etkinliklerde, sevilen Star Wars karakterleri Fortnite'a eklenmişti.

Daha önce gerçekleşen etkinliklerde, sevilen Star Wars karakterleri Fortnite'a eklenmişti.

Star Wars'un Fortnite ile anlaşma yapması ilk defa yaşanan bir durum değil. Daha önce de bu ikili bir ortaklığa imza atmış ve serinin sevilen karakterlerini oyuna taşımıştı. Bir önceki etkinlikte oyuncular, Anakin Skywalker, Ahsoka Tano gibi önemli isimlerle oynama şansı yakalamıştı.

Etkinliğe dair detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Etkinliğe dair detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Şu an bu etkinliğe dair çok bir bilgiye sahip değiliz. Tek bildiğimiz Chewbacca'nın kesin olarak oyuna ekleneceği. Etkinlik ile iligili diğer bilgileri ise ilerleyen günlerde öğreneceğiz.

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