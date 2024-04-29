Life is Strange'in Geliştiricilerinin Yeni Oyunu Lost Records: Bloom & Rage'den Yeni Fragman Geldi

El kameramız ile tatlı bir yaz mevsiminin anılarını kayda aldığımızı düşünürken bizi içinden çıkılmaz gibi görünen sırların tam ortasına bırakacak olan oyunumuz 2024 yılı içerisinde karşımızda olacak. Lost Records: Bloom & Rage PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.