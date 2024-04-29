Life is Strange'in Geliştiricilerinin Yeni Oyunu Lost Records: Bloom & Rage'den Yeni Fragman Geldi
Life is Strange'in Geliştiricilerinin Yeni Oyunu Lost Records: Bloom & Rage'den Yeni Fragman Geldi
Life is Strange serisiyle tanıdığımız Don't Nod Entertainment'ın merakla beklenen sıradaki oyunu Lost Records: Bloom & Rage'den yepyeni bir fragman yayınlandı.
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Seçimlerimizin yine kaderimizi belirleyeceği Lost Records: Bloom & Rage'in ilk duyurusu geçtiğimiz aralık ayında yapılmıştı.
Oyuncular tarafından merakla beklenen Lost Records: Bloom & Rage için yepyeni bir fragman yayınlandı.
Peki Lost Records: Bloom & Rage ne zaman çıkacak?
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