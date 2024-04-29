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Life is Strange'in Geliştiricilerinin Yeni Oyunu Lost Records: Bloom & Rage'den Yeni Fragman Geldi

Life is Strange'in Geliştiricilerinin Yeni Oyunu Lost Records: Bloom & Rage'den Yeni Fragman Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 23:31

Life is Strange serisiyle tanıdığımız Don't Nod Entertainment'ın merakla beklenen sıradaki oyunu  Lost Records: Bloom & Rage'den yepyeni bir fragman yayınlandı.

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Seçimlerimizin yine kaderimizi belirleyeceği Lost Records: Bloom & Rage'in ilk duyurusu geçtiğimiz aralık ayında yapılmıştı.

Seçimlerimizin yine kaderimizi belirleyeceği Lost Records: Bloom & Rage'in ilk duyurusu geçtiğimiz aralık ayında yapılmıştı.

Life is Strange serisi ve Tell Me Why gibi oyunlarla tanıdığımız, özellikle etkileyici ve seçimlerin büyük önem arz ettiği hikayeli oyunlarıyla öne çıkan Don't Nod'un yeni oyunu Lost Records: Bloom & Rage de tam olarak bunları sunmayı vadediyor.

Oyuncular tarafından merakla beklenen Lost Records: Bloom & Rage için yepyeni bir fragman yayınlandı.

Peki Lost Records: Bloom & Rage ne zaman çıkacak?

Peki Lost Records: Bloom & Rage ne zaman çıkacak?

El kameramız ile tatlı bir yaz mevsiminin anılarını kayda aldığımızı düşünürken bizi içinden çıkılmaz gibi görünen sırların tam ortasına bırakacak olan oyunumuz 2024 yılı içerisinde karşımızda olacak. Lost Records: Bloom & Rage PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak.

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