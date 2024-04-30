Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İstek Listesi Rekortmeni Tozu Dumana Kattı
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İstek Listesi Rekortmeni Tozu Dumana Kattı
Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları belli oldu. 23-30 Nisan tarihleri arasında listenin en dikkat çeken ismi ise henüz geçtiğimiz günlerde çıkan Manor Lords oldu.
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1. Listenin hakimi bu hafta da değişmedi.
2. Daha çıkmadan rekor kıran Manor Lords gelir gelmez ortalığı darma duman etti.
3. Dota 2 büyük yükselişinin ardından hala konumunun nispeten de olsa koruyor.
4. Battle royale bayrağı ise yine PUBG: Battlegrounds'da.
5. Haftanın geri döneni ise dev indirimdeki EA Sports FC 24.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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