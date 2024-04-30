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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İstek Listesi Rekortmeni Tozu Dumana Kattı

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İstek Listesi Rekortmeni Tozu Dumana Kattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 12:22

Steam Türkiye'de haftanın gelire göre en çok satan oyunları belli oldu. 23-30 Nisan tarihleri arasında listenin en dikkat çeken ismi ise henüz geçtiğimiz günlerde çıkan Manor Lords oldu.

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1. Listenin hakimi bu hafta da değişmedi.

1. Listenin hakimi bu hafta da değişmedi.

Valve'ın sevilen rekabetçi FPS oyunu Counter-Strike 2 bu hafta da ülkemizdeki liderliğini kimselere bırakmadı. Oynaması tamamen ücretsiz olsa da seçkin statüsü 14,99 dolar olan oyunun pazar yeri de bir hayli hareketli.

2. Daha çıkmadan rekor kıran Manor Lords gelir gelmez ortalığı darma duman etti.

2. Daha çıkmadan rekor kıran Manor Lords gelir gelmez ortalığı darma duman etti.

Slavic Magic adlı bağımsız stüdyo tarafından geliştirilen ve oyuncuların yana yakıla çıkmasını bekledikleri Manor Lords nihayet karşımızda. Steam'de en çok istek listesine eklenen oyun olan Manor Lords ayrıca 10 Mayıs tarihine kadar yüzde 25 indirimde.

3. Dota 2 büyük yükselişinin ardından hala konumunun nispeten de olsa koruyor.

3. Dota 2 büyük yükselişinin ardından hala konumunun nispeten de olsa koruyor.

Geçtiğimiz hafta çok gerilerden gelerek kendini bir anda ilk 3 içerisine atmayı başarmış olan Dota 2 bu hafta yerini Manor Lords'a kaptırmış olsa da oyunun arkasına aldığı rüzgar tamamen kesilmiş değil. Valve'ın zamana meydan okuyan MMO'su haftayı ülkemizde üçüncü sırada kapatıyor.

4. Battle royale bayrağı ise yine PUBG: Battlegrounds'da.

4. Battle royale bayrağı ise yine PUBG: Battlegrounds'da.

Oynaması tamamen ücretsiz, sevilen battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds geçtiğimiz haftaya göre bir sıralık düşüte. Yakın zamanda efsaneler efsanesi klasik Erangel haritasının orijinal haliyle geri döneceği oyun yeni oyuncular da kazanmaya devam ediyor.

5. Haftanın geri döneni ise dev indirimdeki EA Sports FC 24.

5. Haftanın geri döneni ise dev indirimdeki EA Sports FC 24.

Geçtiğimiz hafta ilk on içine dahi neredeyse zor giren EA Sports FC 24 bu hafta yeniden alışık olduğu konumlarda. Dört sıra birden yükselerek ilk beş içine kendini atmayı başaran oyun şu anda tarihinin en büyük indirimlerinden biriyle, %80 indirimle sartılıyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Forza Horizon 5

  • Helldivers 2

  • The Planet Crafter

  • eFootball 2024

  • Apex Legends

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