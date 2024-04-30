Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: İstek Listesi Rekortmeni Tozu Dumana Kattı

Geçtiğimiz hafta ilk on içine dahi neredeyse zor giren EA Sports FC 24 bu hafta yeniden alışık olduğu konumlarda. Dört sıra birden yükselerek ilk beş içine kendini atmayı başaran oyun şu anda tarihinin en büyük indirimlerinden biriyle, %80 indirimle sartılıyor.