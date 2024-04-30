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Steam Çiftçilik Festivali'nde Harika İndirimlerle Sahip Olabileceğiniz Birbirinden Güzel Oyunlar

Steam Çiftçilik Festivali'nde Harika İndirimlerle Sahip Olabileceğiniz Birbirinden Güzel Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 11:41

Çiftçinin dostu, çiftçinin başkanı oyuncuların kalplerini çalacak Steam Çiftçilik Festivali başladı! Sabanı küreği kapıp kendimizi tarıma ve köy hayatına vereceğimiz festivalin en iyi indirimlerini ve oyunlarını sizler için derledik.

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1. Manor Lords - 14,99 Dolar

2. Farming Simulator 22 - 6,99 Dolar

3. Stardew Valley - 3,95 Dolar

4. Ranch Simulator - 0,79 Dolar

5. Travellers Rest - 6,96 Dolar

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6. Call of the Wild: The Angler - 5,99 Dolar

7. Paleo Pines - 17,99 Dolar

8. Hundred Days: Winemaking Simulator - 4,24 Dolar

9. One Hour One Life - 3,19 Dolar

10. Rise of Industry - 4,49 Dolar

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