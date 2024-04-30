Steam Çiftçilik Festivali'nde Harika İndirimlerle Sahip Olabileceğiniz Birbirinden Güzel Oyunlar
Steam Çiftçilik Festivali'nde Harika İndirimlerle Sahip Olabileceğiniz Birbirinden Güzel Oyunlar
Çiftçinin dostu, çiftçinin başkanı oyuncuların kalplerini çalacak Steam Çiftçilik Festivali başladı! Sabanı küreği kapıp kendimizi tarıma ve köy hayatına vereceğimiz festivalin en iyi indirimlerini ve oyunlarını sizler için derledik.
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1. Manor Lords - 14,99 Dolar
2. Farming Simulator 22 - 6,99 Dolar
3. Stardew Valley - 3,95 Dolar
4. Ranch Simulator - 0,79 Dolar
5. Travellers Rest - 6,96 Dolar
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6. Call of the Wild: The Angler - 5,99 Dolar
7. Paleo Pines - 17,99 Dolar
8. Hundred Days: Winemaking Simulator - 4,24 Dolar
9. One Hour One Life - 3,19 Dolar
10. Rise of Industry - 4,49 Dolar
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