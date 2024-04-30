30 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Nisan Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Nisan Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ankara'da etkili olan sağanak yağış Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de vurdu. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı konutunun elektrikleri yaklaşık 10-15 dakikalığına kesildi.
Kütahya'da eşinin dedikodusunun yapıldığını iddia ettiği berberi pompalı tüfekle basan 80 yaşındaki Rıfat K., berber Necmi Arslan ve müşterisi İsmail Erden’i vurarak öldürdü. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Rıfat K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'Audi A8' marka lüks araç tahsis edilmesi tartışmaları sürerken, Diyanet'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, aracın şehir dışı programlarda kullanılmak için kiralandığı belirtildi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Hamas' açıklamalarını eleştirdi. Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyleyen Çelik, 'Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir. Seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye terörist ifadesi kullanmak yanlış olur.' dedi.
Şırnak'ta kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
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Kudüs'te İsrail polisine bıçakla saldıran Türk vatandaşı imam Hasan Saklanan'ın yaşanan arbede sonrası İsrail polisi tarafından vurulma anı ortaya çıktı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde düzenlenen Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali’nde paraşütüyle havalanan R.U.A., ters rüzgara kapılarak kayalıklara düştü. R.U.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, paraşütün kayalıklara çakılma anı saniye saniye kaydedildi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın Vodafone Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyon olması sonrası, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye Fenerbahçe Opet bayrağı asıldı.
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması genişletildi. İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adaları da ekspres vize uygulaması kapsamına alındı.
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Petek Dinçöz, annesini de estetik furyasına dahil etmişti. 4 ay önce yüz gerdirme ameliyatı olan Dinçöz'ün annesinin toparlanmış hali yine ve yeniden şok geçirtti!
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Amerika'da 54 yaşındaki Glenn Sullivan, 14 yaşında bir çocuğu istismar etti. Sulllivan, 50 yıl hapis cezasının yanı sıra hadım cezasına da çarptırıldı.
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