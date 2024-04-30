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Amerika'da 14 Yaşında Çocuğu İstismar Eden Sapık Hadım Edilecek

Amerika'da 14 Yaşında Çocuğu İstismar Eden Sapık Hadım Edilecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.04.2024 - 22:05

Amerika'da 54 yaşındaki Glenn Sullivan, 14 yaşında bir çocuğu istismar etti. Sulllivan, 50 yıl hapis cezasının yanısıra hadım cezasına da çarptırıldı.

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ABD'de yaşayan 54 yaşındaki Glenn Sullivan, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Sullivan'ın 50 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve ayrıca hadım edilmesine karar verildi.

ABD'de yaşayan 54 yaşındaki Glenn Sullivan, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Sullivan'ın 50 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve ayrıca hadım edilmesine karar verildi.

Louisiana yasaları, cinsel saldırı ve istismar suçlarından hüküm giyen erkeklerin hadım edilmesine izin veriyor.

Hadım işlemi, kimyasal veya fiziksel olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Hadım işlemi, kimyasal veya fiziksel olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor.

54 yaşındaki Glenn Sullivan ise fiziksel yolla hadım edilecek. Adli Bölge Savcısı Scott M. Perrilloux, Sullivan'ın 'ikinci derece cinsel saldırı' suçlamasını kabul ettiğini ve fiziksel hadımla cezalandırılacağını açıkladı.

Davayı yürüten Savcı Yardımcısı Brad J. Cascio "Toplumumuzdaki çocuklar için adalet aramak amacıyla, fiziksel hadım etme de dahil olmak üzere yasama organının bize sağladığı her aracı kullanmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu.

Davayı yürüten Savcı Yardımcısı Brad J. Cascio "Toplumumuzdaki çocuklar için adalet aramak amacıyla, fiziksel hadım etme de dahil olmak üzere yasama organının bize sağladığı her aracı kullanmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu.

2022 yılının Temmuz ayında başlayan soruşturmanın ikinci duruşması 17 Nisan'da düzenlenmişti.

2022 yılının Temmuz ayında başlayan soruşturmanın ikinci duruşması 17 Nisan'da düzenlenmişti.

'Bu tür vakaların çoğu korku nedeniyle rapor edilmiyor' diyen Adli Bölge Savcısı Scott M. Perrilloux, söz konusu 14 yaşındaki çocuğun tehditlere rağmen gerçekleri söylediğini belirtiyor.

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