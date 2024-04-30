Amerika'da 14 Yaşında Çocuğu İstismar Eden Sapık Hadım Edilecek
Amerika'da 14 Yaşında Çocuğu İstismar Eden Sapık Hadım Edilecek
Amerika'da 54 yaşındaki Glenn Sullivan, 14 yaşında bir çocuğu istismar etti. Sulllivan, 50 yıl hapis cezasının yanısıra hadım cezasına da çarptırıldı.
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ABD'de yaşayan 54 yaşındaki Glenn Sullivan, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Sullivan'ın 50 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve ayrıca hadım edilmesine karar verildi.
Hadım işlemi, kimyasal veya fiziksel olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Davayı yürüten Savcı Yardımcısı Brad J. Cascio "Toplumumuzdaki çocuklar için adalet aramak amacıyla, fiziksel hadım etme de dahil olmak üzere yasama organının bize sağladığı her aracı kullanmayı planlıyorum" açıklamasında bulundu.
2022 yılının Temmuz ayında başlayan soruşturmanın ikinci duruşması 17 Nisan'da düzenlenmişti.
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