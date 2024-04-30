Şırnak'tan Acı Haber: Devrilen Askeri Araçta 2 Asker Şehit Oldu
Şırnak'tan Acı Haber: Devrilen Askeri Araçta 2 Asker Şehit Oldu
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Kaza, Gabar Dağı Pire Tepe mevkiinde meydana geldi. Kontrolden çıkan askeri aracın devrildiği bilgisini alan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.
Ekipler kaza yerinde 1 askerin şehit olduğunu belirledi, 1'i ağır 3 askerse hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı asker kaldırıldığı Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen'in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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