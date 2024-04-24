Hayallerine Bir Adım Daha Yaklaştıracak 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Hayallerine Bir Adım Daha Yaklaştıracak 10 Kişisel Gelişim Kitabı
Hayat, keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir potansiyelle dolu. Bu potansiyeli keşfedip hayallerine ulaşmak ise yalnızca senin ellerinde! İşte, hayatında bir fark yaratıp hayallerine ulaşma yolunda destekçin olacak birbirinden değerli 10 kişisel gelişim kitabı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı - Stephen R. Covey
2. Sınır Koymak: Huzur Bulmak- Nedra Glover Tawwab
3. Pür Dikkat: Odaklanma Becerisini Nasıl Yitirdik, Nasıl Geri Kazanabiliriz? - Cal Newport
4. Atomik Alışkanlıklar - James Clear
5. Beden Dili - Joe Navarro
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Aklını En Doğru Şekilde Kullan - Dr. Carol S. Dweck
7. Ufak Şeyleri Dert Etmeyin - Dr. Richard Carlson
8. Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - Prof. Dr. İlber Ortaylı
9. İyi Hissetmek - Dr. David Burns
10. Kişisel Liderlik ve Bir Dakika Yöneticisi - Ken Blanchard
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın