Hayallerine Bir Adım Daha Yaklaştıracak 10 Kişisel Gelişim Kitabı

Stephen R. Covey tarafından kaleme alınan eser, kişisel gelişim literatüründe bir klasik haline gelmiştir. Covey bu eserde, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda başarılı ve etkili olmanın temelini oluşturan 7 alışkanlığı detaylandırıyor.

Kitap, okuyuculara, kendi yaşamlarını daha derin bir anlayışla yönetme ve etraflarındaki dünyayı olumlu yönde değiştirme gücü veriyor. Alışkanlıklar, proaktif olmaktan başlayıp, sonuç odaklı düşünmeye, öncelikleri belirlemeye, kazan-kazan durumları yaratmaya, ilk anlamaya sonra anlaşılmaya çalışmaya, sinerji yaratmaya ve son olarak kendini yenilemeye kadar uzanıyor.